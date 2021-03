Directo | La Agencia Europea del Medicamento inicia la revisión de la vacuna rusa Sputnik V

Publicada el 04/03/2021 a las 08:40 Actualizada el 04/03/2021 a las 10:48

Sanidad notificó este miércoles 6.137 nuevos casos de covid-19 y 446 muertes. La incidencia media actual de contagios en España en los últimos 14 días sigue reduciéndose, situándose en los 159,57 casos por cada 100.000 habitantes. Además, la Comisión de Salud Pública se reune este jueves para realizar una propuesta de acciones coordinadas que se presentará en el próximo Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud de cara a la Semana Santa.

Sigue en infoLibre el minuto a minuto de la actualidad de este jueves:

10.39. Rusia ofrece a Bruselas vacunar a 50 millones de europeos a partir de junio si aprueba Sputnik V. El Fondo Ruso de Inversión Directa (RDIF, por sus siglas en inglés), desarrollador de la vacuna 'Sputnik V' contra el covid-19 junto con el Centro Nacional de Epidemiología y Microbiología Gamaleya de Rusia, ha ofrecido a Bruselas la posibilidad de vacunar hasta a "50 millones de europeos a partir de junio de 2021" si finalmente la Agencia Europea del Medicamento (EMA, por sus siglas en inglés) aprueba su vacuna. "Tras la aprobación de la EMA, podríamos suministrar la vacuna a 50 millones de europeos a partir de junio de 2021", ha comentado a través de un comunicado el director general del RDIF, Kirill Dmitriev, quien ha aplaudido el inicio este jueves de una revisión continua de Sputnik V por parte del Comité de Medicamentos de Uso Humano (CHMP, por sus siglas en inglés) de la EMA.

10.30. La Agencia Europea del Medicamento inicia la revisión de la vacuna rusa Sputnik V. El Comité de Medicamentos de Uso Humano (CHMP, por sus siglas en inglés) de la Agencia Europea del Medicamento (EMA, por sus siglas en inglés) ha iniciado una revisión continua de 'Sputnik V', la vacuna contra el covid-19 desarrollada por el Centro Nacional de Epidemiología y Microbiología Gamaleya de Rusia. Sin embargo, la EMA detalla que el solicitante de aprobación en la UE es R-Pharm Germany GmbH, una compañía que está colaborando en la producción de la vacuna en Rusia. Al mismo tiempo, el organismo regulador europeo puntualiza que por el momento no se ha presentado una solicitud de autorización: "La EMA comunicará más información cuando se haya presentado la solicitud de autorización de comercialización de la vacuna".

EMA has started a rolling review of Sputnik V, a #COVID19vaccine developed by Russia's Gamaleya National Centre of Epidemiology and Microbiology.



10.11. Extremadura avanza que las nuevas medidas de flexibilización podrán entrar en vigor este viernes. El vicepresidente segundo y consejero de Sanidad y Servicios Sociales, José María Vergeles, ha avanzado que las nuevas medidas de flexibilización aprobadas este pasado miércoles, como el retraso del toque de queda a las 23.00 horas, la ampliación del aforo de las terrazas al 75 por ciento o el aumento de cuatro a seis personas por mesa, podrán entrar en vigor este viernes, 5 de marzo. Así, y aunque Vergeles señaló este pasado miércoles que las medidas entrarían en vigor el sábado, finalmente, será mañana viernes cuando "los extremeños podrían beneficiarse de estas flexibilizaciones", ha explicado el consejero a través de sus redes sociales.

10.01. Castilla-La Mancha está dispuesta a adelantar toque de queda a las 22.00 en Semana Santa si hay acuerdo entre las comunidades y el Gobierno. El consejero de Sanidad, Jesús Fernández Sanz, ha asegurado que Castilla-La Mancha estaría dispuesta a volver a adelantar el toque de queda a las 22.00 horas en Semana Santa si hubiera un "consenso generalizado" para ello entre las comunidades autónomas y el Gobierno central, a pesar de que actualmente el toque en la Comunidad Autónoma está fijado a las 0.00 horas. Así se ha expresado este jueves el consejero en una entrevista en el programa 'Espejo Público' de Antena 3, en el que ha insistido en que la región está "por la labor del consenso y el mensaje único" de cara a que existan medidas comunes en toda España durante la Semana Santa.

10.00. Puig ve un ambiente "favorable" entre las comunidades sobre las medidas para Semana Santa: "No debe haber confrontación". El presidente de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, ve un ambiente "muy favorable" entre las comunidades autónomas en relación con las medidas a adoptar de cara a la Semana Santa por el covid-19: "Hay que hacer una hoja de ruta común sin confrontación. Estamos todos muy cansados y no estamos para generar más problemas a la ciudadanía". Puig se ha pronunciado en estos términos en una entrevista a la cadena SER recogida por Europa Press al ser preguntado por su opinión sobre si habrá un acuerdo entre las diferentes comunidades autónomas por las medidas a adoptar para frenar el avance del coronavirus en Semana Santa.

09.54. La Delegación del Gobierno de Madrid prohíbe las concentraciones del 8M. Según adelantan la Cadena Ser y La Hora de La 1, la Delegación del Gobierno de Madrid ha decidido prohibir las concentraciones que se habían comunicado para el 7 y el 8 de marzo.





La Delegación del gobierno prohíbe todas las manifestaciones del 8M

09.45. Puig sobre la vacunación de las infantas: "No entiendo cómo se producen estas cosas. La acción se define en sí misma". El presidente de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, ha manifestado en relación con la vacunación de las infantas Elena y Cristina de Borbón en Emiratos Árabes que no entiende "cómo se producen estas cosas": "La verdad es que creo que la propia acción se define en sí misma". Puig se ha pronunciado en estos términos en una entrevista concedida a la cadena SER y recogida por Europa Press al ser preguntado por su opinión sobre la vacunación contra el covid-19 de las infantas.

09.41. PNV cree que la coalición PSOE-Unidas Podemos es "una olla a presión" y espera que no haya elecciones anticipadas. El presidente del EBB del PNV, Andoni Ortuzar, espera que no haya elecciones anticipadas por "el pim, pam, pum" entre PSOE y Unidas Podemos, socios en el Ejecutivo. "La coalición es una especie de olla a presión que genera crispación contra el propio Gobierno", ha asegurado. En una entrevista concedida a TVE, recogida por Europa Press, Ortuzar ha señalado que, como partido de gobierno, al PNV no le gusta lo que ocurre entre el PSOE y Unidas Podemos, y aunque ha admitido que entre socios de un gobierno de coalición pueda haber "roces", considera que "hay que tener unas mínimas reglas de juego".

09.31. La pandemia supera los 115 millones de casos en el mundo con más de 400.000 durante el último día. La pandemia de coronavirus ha superado este jueves los 115 millones de casos en el mundo tras causar más de 400.000 contagios durante el último día, según los datos recogidos por la Universidad Johns Hopkins a través de su página web. El organismo ha detallado que durante las últimas 24 horas se han detectado 421.626 contagios y 10.853 fallecidos, lo que eleva los totales a 115.199.608 y 2.560.287, respectivamente, mientras que 65.155.265 personas se han recuperado hasta el momento del covid-19.

09.01. Cuba autoriza el inicio de la tercera fase de ensayos clínicos de su vacuna contra el coronavirus. Las autoridades de Cuba han autorizado el inicio de la tercera fase de los ensayos clínicos de la vacuna que se está desarrollando en el país contra el coronavirus, según ha confirmado la empresa farmacéutica BioCubaFarma a través de su cuenta en la red social Twitter. La farmacéutica ha indicado que la Autoridad Reguladora de Medicamentos, Equipos y Dispositivos Médicos de Cuba (CECMED) ha dado luz verde "al inicio del ensayo clínico de fase III del candidato vacunal Soberana 02, del Instituto Finlay de Vacunas".

Aprueba la Autoridad Regulatoria Cubana el inicio del Ensayo Clínico de Fase III, del Candidato Vacunal #Soberana02, del Instituto Finlay de Vacunas.

08.30. Alemania suma más de 350 muertos por coronavirus y supera la barrera de los 71.000 fallecidos. Las autoridades de Alemania han confirmado este miércoles la muerte de más de 350 personas a causa del coronavirus durante el último día, con lo que el país europeo supera la barrera de los 71.000 fallecidos desde el inicio de la pandemia. El Instituto Robert Koch, el ente gubernamental encargado del control de enfermedades infecciosas, ha indicado a través de su página web que durante las últimas 24 horas se han detectado 11.912 casos y 359 fallecidos, lo que sitúa los totales en 2.471.942 y 71.240, respectivamente.

08.00. Sanidad propone el cierre perimetral de todas las comunidades y que los universitarios no vuelvan a casa en Semana Santa. El Ministerio de Sanidad propondrá este jueves a la comisión de Salud Pública el cierre perimetral de todas las comunidades desde el 26 de marzo al 9 de abril para limitar los desplazamientos a los imprescindibles. Según avanza la Cadena Ser, también propone que los universitarios no vuelvan a casa, que el toque de queda se fije entre las 22 horas y las 6 horas, no celebrar eventos masivos que impliquen aglomeraciones y limitar las reuniones sociales a entre cuatro y seis personas y evitar que se realicen el domicilios. Asimismo, para combatir la fatiga pandémica, el departamento que dirige Carolina Darias estudia una campaña institucional.

07.30. Brasil notifica 1.910 fallecidos por covid-19, un nuevo récord por segundo día consecutivo. Brasil ha batido un nuevo récord por segundo día consecutivo en el número de fallecidos diarios por el covid-19 al registrar 1.910 este miércoles, "un día difícil para todos los brasileños" y que constata una vez más el "momento grave de la pandemia" en el país. Así lo ha aseverado el ministro de Salud, Eduardo Pazuello, quien ha señalado que las variantes de coronavirus están llegando al país "agresivamente", por lo que también ha pedido a la población "reducir el riesgo de enfermarse". "Este puede ser probablemente el peor mes de marzo en la historia de Brasil en términos de pérdida de vidas, con la posibilidad de un colapso nacional de todo el sistema de salud", ha alertado, por su parte, el epidemiólogo y neurocientífico de la Universidad de Duke, Miguel Nicolelis, informa el medio local G1.

07.00. Alemania prolonga el confinamiento hasta el 28 de marzo y relaja algunas de las restricciones. El Gobierno de Alemania ha alargado hasta el próximo 28 de marzo el confinamiento en el país con el fin de hacer frente al coronavirus, aunque las autoridades han acordado una estrategia de apertura progresiva. Tras horas de negociación entre los miembros del gabinete, finalmente han decidido relajar algunas de las medidas que imperan en el país hasta el momento, no obstante, han acordado que si la relajación de las restricciones deriva en un aumento de los casos, todas las nuevas medidas se cancelan automáticamente, informa Frankfurter Allgemeine Zeitung.