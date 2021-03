Directo | La pandemia de coronavirus deja más de 450.000 casos y 9.500 muertos en el mundo durante el último día

Sanidad notificó este jueves 6.037 nuevos casos y 254 muertes por covid-19, con la incidencia bajando ligeramente a 153. El Ministerio y las autonomías pactaron en la Comisión de Salud restringir la movilidad en Semana Santa entre comunidades, aunque Madrid rechazó el acuerdo. La resolución se votará en la Comisión Interterritorial la próxima semana.

Sigue en infoLibre el minuto a minuto de la actualidad de este viernes:

09.34. La pandemia de coronavirus deja más de 450.000 casos y 9.500 muertos en el mundo durante el último día. La pandemia de coronavirus ha dejado más de 450.000 casos y 9.500 muertos en todo el mundo durante el último día, tras superar la barrera de los 115 millones de contagios, según los datos recogidos por la Universidad Johns Hopkins a través de su página web. El centro ha señalado que durante las últimas 24 horas se han confirmado 450.594 contagios y 9.616 decesos, lo que sitúa los totales en 115.618.088 y 2.569.422, respectivamente, con 65.383.259 personas recuperadas del covid-19.

08.20. Alemania suma más de 10.000 casos y 250 muertos por coronavirus durante el último día. Las autoridades de Alemania han confirmado este viernes más de 10.000 casos y 250 muertos por coronavirus durante las últimas 24 horas, en un momento en el que el país se aproxima a los 2,5 millones de contagios. El Instituto Robert Koch, el ente gubernamental encargado del control de enfermedades infecciosas, ha señalado a través de su página web que durante las últimas 24 horas se han detectado 10.580 contagios y 264 decesos, lo que sitúa los totales en 2.482.522 y 71.504, respectivamente. Asimismo, ha manifestado que la tasa de incidencia acumulada durante los últimos siete días es de 65,4 casos cada 100.000 habitantes, con 54.426 contagios durante la última semana y cerca de 119.000 casos activos en el país.

08.00. China suma una decena de casos importados de coronavirus en la última jornada. Las autoridades sanitarias chinas han informado este viernes de nueve casos importados de coronavirus, mientras que el país sigue sin detectar ningún positivo de transmisión local. Con esta cifra, son 5.049 el número total de casos procedentes del exterior, tal y como ha detallado el Ministerio de Salud en su último informe epidemiológico.

07.45. Nueva Zelanda relajará las medidas impuestas en Auckland a partir del domingo. La primera ministra de Nueva Zelanda, Jacinda Ardern, ha anunciado este viernes que las medidas impuestas en la segunda mayor ciudad del país, Auckland, para contener la expansión del coronavirus se relajarán a partir del domingo, tras no detectar ningún caso de transmisión comunitaria en los últimos cinco días. Después de una semana de confinamiento, las escuelas y los comercios podrán reabrir, mientras que los habitantes de la ciudad podrán reunirse en grupos de 100 personas, en lugar de 10, aunque continuarán aplicándose estrictamente las normas de distanciamiento social. También los restaurantes y establecimientos de hostelería podrán reabrir, pero siguiendo las recomendaciones sanitarias. En el resto de Nueva Zelanda, se levantarán todas las restricciones impuestas por el covid-19, aunque se seguirá exigiendo el uso de mascarillas en el transporte público.

Cabinet has decided to move Auckland to Alert Level 2, and the rest of New Zealand to Alert Level 1 at 6am Sunday 7 March.



Alert Level 2 may feel more like normal life, but it’s not yet business as usual. pic.twitter.com/Qmv7qZ7YtU