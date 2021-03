El feminismo se prepara para mantener viva la llama de la reivindicación ante la prohibición de manifestarse en Madrid

Publicada el 05/03/2021 a las 06:00

Hace un año el feminismo volvía a inundar las calles. Y aunque la pandemia era todavía solo una amenaza, sus efectos ya se hicieron notar en las marchas. Pese a que la participación en las manifestaciones se desplomó de forma generalizada, se sucedieron los mensajes de la derecha contra el movimiento feminista por haber salido a la calle. Los dardos fueron dirigidos contra las mujeres por haber tenido la osadía de salir a las plazas. Y también contra al Gobierno, por haberlo permitido. Meses después sería el Tribunal Supremo el que sentenció de forma inapelable que no se podían achacar las muertes por coronavirus a la asistencia a las manifestaciones del 8M.

Ha pasado un año desde entonces, pero vuelven a resucitar los mismos fantasmas. Y en medio del debate sobre la conveniencia o no de salir a las calles, las autoridades han frenado este jueves en seco toda pretensión de manifestarse en Madrid. La Delegación del Gobierno prohibió cualquier concentración o manifestación, sin excepciones y por motivos de salud pública. Las organizaciones que habían convocado actos se reúnen esta noche para decidir qué hacer: desobedecer y salir, transformar los actos y cumplir con el mandato o recurrir la decisión. El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSM) tendrá tres días para resolver los recursos que se interpongan.

Las primeras asambleas de cara a la organización del Día Internacional de la Mujer comenzaron en enero y febrero. Entonces, el principal debate se había trasladado a si las feministas debían o no renunciar a las calles. De forma generalizada y pese a los miedos lógicos de las activistas, la decisión fue la de mantener la actividad en el espacio público. Había más razones que nunca, argumentaban: una pandemia sin precedentes había hecho mella en la vida de las mujeres. La precarización del empleo, la crisis de los cuidados y el lastre de la violencia machista eran motivos de sobra. Las feministas tenían un precedente para armarse de seguridad: el 25 de noviembre. El Día para la Eliminación de la Violencia Machista, organizaciones feministas de distintas ciudades convocaron concentraciones que pudieron llevarse a cabo. No iba a ser tan sencillo el 8M.

Las feministas trabajaron por encontrar las fórmulas más seguras para mantener la protesta. En territorios como Galicia, Comunitat Valenciana y Madrid optaron por repartir las convocatorias para evitar aglomeraciones; en ciudades como Zaragoza, Barcelona y Sevilla se inclinaron por concentraciones estáticas, con distancia de seguridad y en algunos casos previa inscripción. Pese a sus esfuerzos, las activistas no tardaron en ser objeto de severas críticas. Primero fue la ministra de Sanidad, Carolina Darias, con un tajante "no ha lugar" al ser preguntada por la conveniencia de organizar este tipo de protestas. El Ministerio de Igualdad salió enseguida a aclarar que su apoyo al movimiento feminista no entraría en conflicto con respeto a las recomendaciones sanitarias. "Igualdad seguirá las recomendaciones de las autoridades sanitarias y se remite, como no puede ser de otra manera, a la ministra de Sanidad". La derecha aprovechó la ocasión para recuperar su ofensiva contra el movimiento feminista.

Este jueves, la Delegación del Gobierno en Madrid tomó la decisión de prohibir cualquier tipo de concentración y manifestación organizada para el domingo y el lunes en la región. Tan sólo una semana antes, el delegado, José Manuel Franco, ya había lanzado un aviso: no permitiría concentraciones con una asistencia superior a las 500 personas. Las feministas tomaron nota. La Comisión 8M de Madrid organizó concentraciones en cuatro plazas –Sol, Atocha, Embajadores y Cibeles– con el objetivo de segregar las convocatorias y controlar el aforo a través de este protocolo. Por su parte, el Movimiento Feminista de Madrid –integrado por plataformas como Fórum Feminista, Contra el Borrado y Espacio Feminista Radical– llamó a una concentración en Callao, cercada por barreras, con supervisión policial e inscripción previa. No fue suficiente.

La ministra de Igualdad, Irene Montero, criticó este mismo jueves a quienes "quieren negar el derecho a la calle" a las mujeres y a los que a pesar de "hacer caso a las recomendaciones de las autoridades sanitarias" están haciendo un "señalamiento" al feminismo. Jaume Asens, portavoz de Unidas Podemos en el Congreso, añadió que el "mensaje de fondo es preocupante" y recalcó que "no pasó lo mismo en Vistalegre con 10.000 personas ni en la concentración falangista". En el extremo opuesto, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, valoró la decisión de "muy prudente" y su consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, insistió en que "no es tiempo de manifestaciones ni de concentraciones masivas de personas". El ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, José Luis Ábalos, recordó que "hay formas más allá de la manifestación y la concentración para conmemorar" la efeméride. Por su parte, el portavoz de Vox en el Congreso, Iván Espinosa de los Monteros, sorprendió al admitir que no comparte la decisión, ya que su partido defiende el derecho de todos los ciudadanos a manifestarse "por cualquier motivo".

Organizaciones sindicales como UGT, CNT y el Sindicato de Estudiantes se sumaron a las críticas. Pepe Álvarez, secretario general del primero, enfrentó la decisión respecto al 8M con las marchas de "los cayetanos y cayetanas, la ultraderecha y los fascistas de la Falange", quienes "hacen lo que les da la gana". Mediante un comunicado, el sindicato anarquista censuró que "la cara más represora de la Delegación del Gobierno en Madrid" prohíba las marchas, "pese a que este mismo organismo ha permitido de forma reiterada manifestaciones y concentraciones estos meses". Los estudiantes tacharon la prohibición de "antidemocrática" y han optado por mantener la manifestación que habían previsto para el lunes.

Las organizaciones feministas del país lanzaron un grito de apoyo unánime a sus compañeras madrileñas. Desde la Assemblea Feminista de València, Teresa Meana recuerda que en su comunidad se autorizaron, a lo largo del año pasado, 900 manifestaciones. Así lo sostuvo la delegada en la región, Gloria Calero, quien este jueves confirmó que no hay motivos para suspender los eventos por el 8M: la manifestación es "un derecho fundamental" que no se puede "suspender así porque así". El delegado en Castilla y León, Javier Izquierdo, se mostró también sorprendido por la decisión y recordó que en su comunidad se han celebrado cerca de 1.700 concentraciones desde el final del primer estado de alarma.

En València, informa Meana, hay autorizadas tres concentraciones el lunes por la mañana y otras cuatro por la tarde. Descentralizar las acciones, argumenta la activista, tiene el sentido no sólo de evitar aglomeraciones, sino también de reducir los desplazamientos al mínimo. También se mantienen las acciones acordadas, ya con el visto bueno de las delegaciones, en Zaragoza o Sevilla. En Cataluña, la organización Vaga Feminista ha hecho un llamamiento a "no quedarse en casa" y a secundar tanto la manifestación estática en la capital catalana como los paseos feministas organizados en distintas localidades de la región.

Al cierre de esta edición, tanto la Comisión 8M de Madrid como el Movimiento Feminista de Madrid deliberaban sobre los próximos pasos a seguir. Las primeras ya han adelantado que el 8M "estarán presentes", aunque no han detallado de qué manera, mientras que las segundas valoran la posibilidad de recurrir la decisión en los tribunales.