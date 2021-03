El PP pide a Sánchez que extienda "por ley" a toda España la prohibición de manifestaciones del 8M de Madrid

Publicada el 05/03/2021 a las 13:13 Actualizada el 05/03/2021 a las 13:14

El Partido Popular ha cargado duramente este viernes contra el Gobierno que lidera Pedro Sánchez por permitir en varias autonomías manifestaciones por el 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, algo que, a su entender, evidencia que antepone la política a la salud como ocurrió hace un año. El vicesecretario nacional de Participación del PP, Jaime de Olano, ha pedido al líder del Ejecutivo que extienda "por ley" a toda España la prohibición de manifestaciones por el 8M en Madrid, después de recordar la "irresponsabilidad" cometida a su juicio el pasado año por el Gobierno central con la autorización de celebraciones de ese tipo pese a los "avisos" recibidos de "lo peligrosa" que era ya entonces la situación del coronavirus.

Así, en rueda de prensa telemática este viernes en Cáceres recogida por Europa Press, ha indicado que el Partido Popular celebra que el Ejecutivo central "decida que no se puedan celebrar manifestaciones en Madrid" por el 8M, ya que "no tiene ningún sentido que no podamos ir a ver a nuestros padres o a nuestros abuelos a su casa y sin embargo sí nos lo podamos encontrar en una manifestación en la calle con otras 500, con 600 o con miles de personas". Aunque, De Olano ha reclamado que la citada prohibición se extienda a todo el país.

"Nosotros estamos de acuerdo en que no se celebren esas manifestaciones pero nos acordamos también de lo que ocurrió el año pasado, de la irresponsabilidad de este Gobierno que ha derivado en miles y miles de fallecidos en el país", ha asegura el vicesecretario, quien ha indicado también que el PP no entiende cómo la decisión de que no se celebren manifestaciones por el 8M en Madrid no se toma a nivel nacional. "Hay comunidades autónomas donde el delegado del Gobierno, como en Valencia, se está planteando si permite manifestaciones por el 8M o no", ha lamentado, al tiempo que se ha preguntado "¿para qué está el Gobierno de Sánchez, que por la Ley de Salud Pública es el encargado de gestionar las pandemias de carácter internacional, es el que tiene la máxima responsabilidad?"

"Por ley debería (Pedro Sánchez) como máximo responsable decidir que no se celebraran a lo largo y ancho de todo el territorio nacional... No tiene sentido que no se permitan en Madrid pero sí que se permitan en otras comunidades", ha dicho el conservador, quien ha considerado que "basta ya de lavarse las manos por parte del Gobierno de Pedro Sánchez, de derivar toda la responsabilidad a las autonomías". "Porque si no ¿para qué necesitamos un Gobierno, una ministra de Sanidad?", ha preguntado.

Con ello, en su comparecencia informativa este viernes, en vísperas del 8M, De Olano ha recordado lo que ocurrió el pasado año con esta celebración, cuando "el Gobierno de Pedro Sánchez tenía los avisos, desde el 30 de enero de 2020, de la Unión Europea de que estábamos ante una crisis sanitaria mundial y prefirió esperar hasta que pasara el 8M para tomar algún tipo de medidas". "Desoyeron las advertencias y los avisos de la Organización Mundial de la Salud, lo mismo de la Unión Europea, que envió avisos desde el mes de febrero de lo peligrosa que era esta crisis, desoyeron lo que ya estaba pasando en Italia, cuando ya teníamos en Europa países tomando medidas contra esta pandemia y sin embargo (el Gobierno central) decidieron celebrar aquellas manifestaciones que nos decía la vicepresidenta Calvo que nos iba la vida en ello", ha afirmado De Olano, quien ha recordado que "100.000 españoles han perdido la vida en este último año".