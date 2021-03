Unidas Podemos registra en el Congreso una nueva comisión de investigación sobre el emérito

Publicada el 05/03/2021 a las 13:57 Actualizada el 05/03/2021 a las 14:48

Unidas Podemos ha registrado este viernes en el Congreso de los Diputados una nueva petición de comisión de investigación sobre las presuntas irregularidades y posibles delitos fiscales cometidos por el rey Juan Carlos I, en relación con la contratación y el abono a cargo de la Fundación Zagatka, que dirige su primo Álvaro de Orleans, de vuelos privados posteriores a su abdicación, según recoge Europa Press. Como no tiene diputados suficientes para presentarla en solitario, la propuesta de Unidas Podemos cuenta también con la firma de ERC, PNV, JxCat, PDeCat, Bildu, BNG, Más País, Compromís y la CUP, que ya habían registrado su propia iniciativa hace unos días.

La nueva solicitud de comisión de investigación basa su argumentación jurídica en el "indudable interés público" que tiene la decisión del rey emérito de solicitar, por "segunda vez en pocos meses", una regularización tributaria "millonaria" (superior a los 4,3 millones) y la obligación que tiene el Congreso "de arrojar luz sobre cualquier sombra de corrupción que afecte a las instituciones públicas".

Para el grupo confederal, estas iniciativas de regularización fiscal llevadas a cabo por Juan Carlos I una vez que los medios de comunicación ya habían publicado la existencia de presuntos "fondos opacos", sobre todo las que traen causa de actuaciones posteriores a la abdicación, "podrían implicar la confesión de delitos contra la Hacienda Pública que no están cubiertos por el privilegio de la inviolabilidad".

Si lo hizo para librarse de delitos, incurrió en otro más grave

"Las informaciones publicadas sobre el caso de los vuelos privados no descartan que los intentos de regularización 'voluntaria' se hayan producido, al igual que en el caso de las tarjetas opacas, porque el rey emérito sabía que existía una investigación en marcha. Si fuera el caso, no sólo no quedaría libre de delito, sino que podría incurrir en otros más graves".

Álvaro de Orleans Borbón negó recientemente ser el "testaferro" o "fiduciario" de Juan Carlos y rechaza que Zagatka sea una sociedad pantalla. Además, afirmó que esta Fundación no está siendo objeto de "ningún procedimiento penal en Suiza, España o cualquier otro país".

Unidas Podemos ya avanzó el pasado martes que no descartaba plantear en la Cámara Baja una comisión de investigación sobre el patrimonio del rey emérito, habida cuenta de su segunda regularización ante Hacienda. Su diputado y secretario primero de la Mesa del Congreso, Gerardo Pisarello, insistió en que hay un "clamor" para aclarar el origen de esas actividades que "el propio presidente Pedro Sánchez ha calificado de perturbadoras".

Ya avanzó que no descartaba presentarla

Las formaciones independentistas, junto con el PNV, Más País, Compromís y el BNG, ya habían planteado otra comisión de investigación, que los morados eran partidarios de apoyar su tramitación en la Mesa del Congreso, pero también advirtió que era "genérica" y, por tanto, para asegurarse que se superan los escollos legales, era recomendable acotarla al patrimonio del rey Juan Carlos desde su abdicación, dado que los letrados ya avisaron de que era inviolable cuando era jefe de Estado.

El grupo parlamentario ya registró en diciembre, con apoyo de la mayoría de estas formaciones, otra comisión de investigación sobre Juan Carlos I, en este caso centrada en el uso de las tarjetas opacas del rey emérito, tras haber abonado 678.393,72 euros para regularizar su situación fiscal en la primera declaración voluntaria.

La Mesa del Congreso, como en otros casos anteriores, vetó en enero la iniciativa, pese a que esta vez la iniciativa contaba con el visto bueno de los servicios jurídicos de la Cámara. Era la primera vez que los letrados no informaban en contra de dar trámite a una comisión de investigación relativa a Juan Carlos I.