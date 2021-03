Publicada el 06/03/2021 a las 14:24 Actualizada el 06/03/2021 a las 15:11

La ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, ha llamado a los ciudadanos a ser "responsables" en el cumplimiento de las recomendaciones sanitarias y a mostrar que "las mujeres y los hombres feministas pueden reivindicar sus derechos haciendo cosas diferentes" el Día de la Mujer, que se celebrará el 8 de marzo, informa Europa Press. "El Ministerio de Sanidad aconseja respetar las normas sanitarias y esto es lo que debemos hacer", ha zanjado este sábado la ministra tras ser preguntada sobre si participará en las manifestaciones convocadas con motivo del 8M antes de asistir a la entrega de los Premios 10 de Marzo en Santiago de Compostela.

En esta línea, Yolanda Díaz ha incidido en que las feministas, entre las que se ha incluido, "deben mostrar que son diferentes" y "ejemplares" frente a "otros que hacen alboroto e incumplen algunas normas". Así, ha explicado que ella pasará este lunes en compañía de su hija, que el 8 de marzo celebrará su cumpleaños.

Además, ha recalcado que "hay muchísimas formas de manifestarse creativas" y que, como "aliados de la igualdad", los ciudadanos pueden "hacer cosas diferentes" y "seguir luchando" para que las mujeres y los hombres "sean iguales" y "no retrocedan en sus derechos".

Preguntada por si deberían prohibirse las manifestaciones en toda España, ha afirmado que la ciudadanía debe hacer "un ejercicio de responsabilidad". "Estamos en una pandemia y lo principal es la salud pública", ha remarcado Yolanda Díaz, que ha instado a los ciudadanos a ser "responsables" y a mostrar que "las mujeres y los hombres feministas pueden reivindicar sus derechos haciendo cosas diferentes".

A preguntas sobre cuál considera que será el pronunciamiento del Tribunal Superior de Justicia de Madrid ante los recursos presentados por UGT, CCOO y las plataformas Movimiento Feminista y Comisión 8M contra la prohibición de las movilizaciones en la comunidad, la ministra de Trabajo ha señalado que la decisión compete a la Justicia y que desconoce cuál será.

"Las feministas van a estar a la altura"

También ha sido preguntada respecto a si considera que el feminismo ha sido criminalizado, aunque no se ha pronunciado directamente al respecto. "Creo que he hablado claro", ha insistido. No obstante, fuentes del Ministerio de Trabajo han trasladado posteriormente que la ministra ha advertido una "diferencia" entre las manifestaciones feministas y otras movilizaciones convocadas por otros colectivos.

De este modo, las mismas fuentes han valorado que, a pesar de la prohibición de las movilizaciones convocadas con motivo del 8M en Madrid, "las feministas van a estar a la altura" y "buscarán otras formas alternativas para reivindicar sus derechos".

En concreto, la ministra de Sanidad, Carolina Darias, aseguró la pasada semana que "no ha lugar" a las manifestaciones por el Día Internacional de la Mujer en una situación de pandemia e hizo un llamamiento a la "responsabilidad". Por su parte, la ministra de Igualdad, Irene Montero, garantizó que el Gobierno cumplirá "al dedillo" las recomendaciones sanitarias y no acudirá a las movilizaciones del 8 de marzo, pero reprochó a la extrema derecha que "pretendiese criminalizar" al movimiento feminista".