Sánchez critica a los "enemigos del feminismo" que se "frotan las manos" ante la prohibición de las manifestaciones este 8M

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha señalado que "están muy equivocados" los "enemigos del feminismo" que se "froten las manos" ante la ausencia de concentraciones masivas este lunes por el Día Internacional de la Mujer debido a las restricciones sanitarias. "La emergencia sanitaria hará que mañana no asistamos al hermoso espectáculo masivo de la ocupación de las calles y las plazas en defensa de las mujeres y de sus derechos. Puede que algunos enemigos del feminismo se froten las manos por ello, pero están muy equivocados", ha senteciado, según recoge Europa Press.

Así lo ha manifestado este domingo el líder socialista durante su intervención en el encuentro organizado por el PSOE en Madrid Feminismo con memoria: La memoria del feminismo, en el que se ha recordado a mujeres como María Cambrils o Clara Campoamor, entre otras.

En este contexto, Sánchez ha asegurado que este 8 de marzo la causa de las mujeres "estará en muchos más sitios". "En cada casa, en cada centro de trabajo, en cada punto donde un hombre y una mujer digan Viva el 8 de marzo", ha apuntado.

Las mujeres no deben pedir perdón por sus éxitos ni permiso para desarrollar sus oportunidades. El feminismo es nuestra casa común. Es defender una sociedad sin exclusión y un progreso que no sea depredador. Mañana la causa de las mujeres estará allí donde se grite: ¡VIVA EL #8M! pic.twitter.com/RdSg8N9jX2 March 7, 2021

Las mujeres, señaladas por la ultraderecha

Por su parte, la vicepresidenta primera del Gobierno, Carmen Calvo, ha advertido de que la ultraderecha "ha señalado" a las mujeres porque son "la parte más importante de quien está transformando el mundo". "Les vamos a contestar constantemente. Nos van a encontrar donde nos buscan porque vamos a estar más que nunca juntas y unidas", ha sentenciado.

Asimismo, ha recordado la memoria de las políticas socialistas, "algunas con un tiro en la nunca por haber dado un paso en la política". "Queremos rescatar un pasado que nos fortalece, cuando nos roban la memoria nos debilitan a todas las mujeres y a la propia democracia", ha dicho. "Somos imprescindibles, si nosotras no es democracia y estamos imparables. Cada día somos más conscientes las mujeres del poder que tenemos, si nosotras no se puede hacer nada, con nosotras se puede plantear todo el futuro", ha apostillado Calvo.

En la misma línea, la vicepresidenta primera ha reivindicado que "no se puede ser socialista sin ser feminista" y ha lamentado que por ser mujeres tienen "peores situaciones" y tienen que "salvar más obstáculos". En sus palabras, el feminismo socialista "busca la libertad" a través del método de la igualdad. "Cuando hablamos de feminismo en realidad hablamos de democracia. No queda otra que seguir construyendo la democracia con nosotras y desde nosotras, no necesitamos que nadie nos interprete", ha concluido.