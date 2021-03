Sanidad notifica 11.958 nuevos casos y 298 muertos, con la incidencia bajando ligeramente a 142

Publicada el 08/03/2021 a las 18:43 Actualizada el 08/03/2021 a las 19:09

El director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, (CCAES) Fernando Simón, ha asegurado este lunes en rueda de prensa en el ministerio de Sanidad que “quizás fui imprudente al decir lo que le recomendaría o no a mi hijo el año pasado”.

Simón responde así a las palabras que pronunció el año pasado, en la que aseguro, preguntado sobre la manifestación del 8M –días antes de que se decretara el estado de alarma–, que “si mi hijo me pregunta si puede ir a la manifestación del 8M le diré que haga lo que quiera”. En aquellas fechas, la incidencia en España era de 430 casos por cien mil habitantes,

“Pero desde luego yo tengo tres hijos muy responsables, y yo no tengo la necesidad de decirles lo que deben o no deben hacer. Lo que si le voy a decir es que esté lo bien informado, no piense que las responsabilidades de lo que le puede pasar a él son siempre de los demás, y que trate de ser lo suficientemente solidario para entender los riesgos a los que expone a los demás”, ha argumentado el epidemiólogo.

El Ministerio de Sanidad ha registrado este lunes 11.958 casos nuevos, 1.161 en las últimas 24 horas, mientras la incidencia se sitúa en 142 casos por cien mil habitantes, frente a los 149 casos registrados el viernes.

Sanidad añade 298 nuevos fallecimientos frente a los 467 del lunes pasado, mientras que la tasa de ocupación es del 7,88% en cama convencional, y asciende hasta el 25,14% en UCI. La positividad desciende hasta el 5,6%, pese a que la capacidad de diágnostico se mantiene.

Las comunidades autónomas han administrado este lunes 4.656.441 dosis, el 83,4% de las 5.583.955 unidades distribuidas por el Gobierno. Al menos 1.371.632 personas han recibido la pauta completa de vacunación, 29.147 durante el fin de semana, y que suponen el 29,5% del total de dosis administradas.