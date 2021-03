Los eurodiputados de Unidas Podemos votarán en contra de levantar la inmunidad a Puigdemont

Los cinco diputados de Unidas Podemos en el Parlamento europeo votarán a última hora de este lunes en contra de levantar la inmunidad del expresidente de Cataluña y eurodiputado de JxCAT Carles Puigdemont, tal y como ha solicitado a la institución europea el Tribunal Supremo y ha avalado la comisión de Asuntos Jurídicos de la Eurocámara, ha informado Europa Press.

"En Cataluña existe un conflicto político que requiere de política, no de judicialización", ha escrito Miguel Urbán en las redes sociales para avanzar el sentido del voto de UP, que votará también en contra de los suplicatorios remitidos por el Supremo para los dos exconsellers que huyeron a Bélgica con Puigdemont y ahora ocupan escaño por JxCAT, Toni Comín y Clara Ponsatí.

En Catalunya existe un conflicto político que requiere de política, no de judicialización. Hoy el PE vota la retirada de inmunidad de tres eurodiputados. Esto no va sobre independencia o si nos caen mejor o peor, sino sobre democracia. Votaremos NO@KRLS @toni_comin @ClaraPonsati