Directo | El TC se reúne para estudiar los recursos de amparo contra la sentencia que prohíbe las marchas del 8M en Madrid

El Día Internacional de la Mujer, que se celebra este lunes 8 de marzo, llega marcado por la pandemia de covid-19. Las asociaciones feministas han adaptado las movilizaciones de la jornada a la crisis sanitaria y, por eso, por primera vez no habrá grandes concentraciones. Sin embargo, este 8M está marcado por la prohibición de las reivindicaciones en Madrid, no así en el resto de España, donde habrá actos en la calle con restricciones de aforo o protocolos de seguridad contra el coronavirus. No obstante, los sindicatos UGT y CCOO de Madrid anunciaron que recurrirán en las próximas horas ante el Tribunal Constitucional la prohibición de las manifestaciones porque aseguran que la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid "no analiza de forma concreta la convocatoria a la que se aludía el recurso, sino que emplea argumentos de carácter general para desestimarla".

Sigue en directo en infoLibre el minuto a minuto de este atípico 8M:

09.26. El TC se reúne para estudiar los recursos de amparo contra la sentencia que prohíbe las marchas del 8M en Madrid. El Pleno del Tribunal Constitucional se reúne en la mañana de este lunes para estudiar los recursos de amparo presentados por UGT Madrid y CCOO Madrid contra la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) que prohíbe las concentraciones por el Día Internacional de la Mujer por razones de salud pública. La reunión del Pleno del TC llega después de que los sindicatos de Madrid hayan recurrido este mismo lunes ante la prohibición de las manifestaciones por el Día de la Mujer que ratificó este domingo el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM). Las organizaciones aseguraron este domingo que la sentencia "no analiza de forma concreta la convocatoria a la que se aludía el recurso, sino que emplea argumentos de carácter general para desestimarla".

09.13. El PP dice que la batalla por la igualdad debe librarse los 365 días y lamenta el "discurso vacío" de la izquierda. El Partido Popular ha asegurado este lunes que la "batalla" para alcanzar la igualdad plena y real debe librase durante "los 365 días del año" y ha criticado el "discurso vacío de la izquierda en materia de igualdad", señalando los preocupantes datos de desempleo femenino. En una declaración por el Día Internacional de la Mujer, los 'populares' han señalado que pese a los "grandes avances alcanzados", la situación en materia de desempleo de la mujer es mala. En concreto, "según los últimos datos publicados por Eurostat, España fue en 2020 el país de la UE donde más creció el paro entre las mujeres hasta situarse en el 18,4%", lo que sitúa a España "como el segundo con más desempleo entre las mujeres de toda la Unión Europea".

08.31. Batet llama a la "unidad de toda la sociedad" por la igualdad: "Sin el avance de las mujeres no hay futuro". La presidenta del Congreso, Meritxell Batet, ha llamado este 8 de marzo a "la unidad de toda la sociedad" para garantizar "la igualdad real y efectiva" en todos los ámbitos entre hombres y mujeres y a "educar en igualdad" con el mismo objetivo. "Sin el avance de las mujeres no hay futuro", ha aseverado. Así lo asegura Batet en un video que el Congreso ha colgado en sus redes sociales con motivo del Día Internacional de la Mujer, una cita que la tercera autoridad del Estado ha invitado a celebrar desde el hemiciclo, concretamente desde el lugar reservado a la Presidencia que ella ocupa. "Es un día para celebrar los avances logrados en favor de la igualdad y reconocer el esfuerzo de todas las mujeres que los han hecho posibles, para poner en valor los derechos y capacidades de las mujeres, para educar y educarnos en igualdad, pero, sobre todo, para reivindicar las metas que aún nos quedan por alcanzar", recalca la presidenta.

08.20. Frente a los centros de trabajo. CCOO y UGT han convocado en toda España a "concentrarse en las puertas de los centros de trabajo, sedes sindicales y lugares públicos" respetando "rigurosamente" las medidas sanitarias.

08.10. También en Cataluña. En Cataluña, como en el resto, la celebración de este 8M constará de actos más pequeños de lo habitual y con protocolos sanitarios para cumplir con las distancias de seguridad y evitar los contagios. Su acto principal, en Barcelona, está organizado por Vaga Feminista que ha convocado una "manifestación estática" que, bajo el lema "Juntas, diversas y rebeldes. Juntas imparables", se celebrará a partir de las 18.30 y distribuirá a los participantes en ocho tramos entre la Gran Via y la avenida Diagonal. De ellos, dos tramos serán mixtos y seis no mixtos, y tendrán capacidad para unas 450 personas cada uno, según la organización. Además, el sindicato de estudiantes de Cataluña ha convocado para el Día Internacional de la Mujer una huelga estudiantil.

08.00. Actos institucionales en Madrid. En Madrid tendrán lugar actos institucionales, por parte de las autoridades locales y autonómicas, así como por parte del Gobierno. De hecho, el presidente, Pedro Sánchez, acudirá el 8M al Ministerio de Igualdad, donde, junto a la ministra Irene Montero, y bajo el lema "Por ser Mujeres. España Feminista", se rendirá homenaje a todas las que han estado en primera línea durante la pandemia. En cuanto a las fuerzas políticas, PSOE, PP y Ciudadanos ya confirmaron que no asistirían a acciones convocadas por el movimiento feminista. Una participación que sí defendía Unidas Podemos. ERC, por su parte, ha asegurado que irá a las autorizadas en Cataluña.