¿Para qué se reunió la fiscal general con Eduardo Inda? La Mesa del Congreso decide si exige explicaciones a Delgado

Publicada el 08/03/2021 a las 15:17 Actualizada el 08/03/2021 a las 15:18

La Mesa del Congreso debatirá con toda probabilidad este martes si acepta a trámite la solicitud presentada por los grupos de Unidas Podemos, ERC y EH Bildu para que la fiscal general del Estado, Dolores Delgado, explique en sede parlamentaria "por qué se reunió el pasado miércoles con el director de OkDiario, Eduardo Inda", a quien las tres formaciones consideran socio mediático del excomisario José Manuel Villarejo, pieza central de las llamadas cloacas del Estado.

La celebración del encuentro, revelada por la revista digital Ctxt.es justo el día en el que se anunció la salida de la cárcel del excomisario José Manuel Villarejo, se ha convertido en fuente de innumerables críticas para la exministra de Justicia, que no disminuyeron tras la publicación de una entrevista en OkDiario al día siguiente. Unidas Podemos, socio del Gobierno de coalición de Pedro Sánchez, sostiene que Inda actúa en connivencia con el antiguo policía y con las cloacas del Estado —una operación ilegal para destruir a esta formación—, así que la reunión no ha hecho más que sembrar sospechas sobre la relación de Delgado con Villarejo. Una situación que se suma a la presión que PP, Vox y Ciudadanos han puesto también sobre Delgado desde el día de su nombramiento precisamente por su paso por el Gobierno de Pedro Sánchez. como ministra de Justicia.

Fuentes del partido de Pablo Casado aseguraron a Economía Digital que apoyarán la solicitud planteada por Unidas Podemos, ERC y EH Bildu, lo que de confirmarse garantizará su tramitación.

Ayer conocimos algo gravísimo y es que nada menos que la Fiscal General del Estado, el día que liberan al mafioso Villarejo, se reúne en secreto con sus principales socios de la cloaca mediática.



¿Por qué hay algunos medios que hoy ocultan esta reunión? https://t.co/1l0ZQyXJpU March 4, 2021

La Fiscalía no respondió oficialmente a las preguntas de infoLibre sobre el encuentro. No obstante, fuentes del departamento que dirige Dolores Delgado aseguraron a este periódico que el motivo de la reunión fue la realización de la citada entrevista periodística. Una conversación que, según las mismas fuentes, obedece a la política que la fiscal aplica desde que llegó al cargo de “imponer transparencia máxima en la comunicación y la relación con los medios”. De “todo el arco político-ideológico”, le “gusten más o menos” o aunque algunos le puedan parecer “repugnantes”, entre otras cosas porque en la propia fiscalía conviven personas “de muy diferente signo ideológico”. La Fiscalía General cuenta en estos momentos con personal de prensa pero no con una Dirección de comunicación.

Para apoyar la tesis de que no existe ninguna clase de connivencia entre la fiscal general e Inda las mismas fuentes recuerdan que fue OkDiario uno de los digitales que más daño causó en su día a Delgado en relación con la difusión de una grabación que la mostraba compartiendo mesa y mantel con Villarejo.

Aquel audio se divulgó en octubre de 2018 y en él se escuchaba a la actual fiscal general comentar la condición sexual del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, cuando él era juez en la Audiencia Nacional y ella fiscal en activo. Hasta aquel momento Delgado había negado haber tenido relación alguna con el excomisario, que en diciembre se enfrenta a una vista oral en la que la Fiscalía le pide 99 años de cárcel por tres de las 30 piezas separadas en las que está dividida la causa conocida como caso Tándem.

Baltasar Garzón

En aquella conversación participaba también el exjuez Baltasar Garzón, pareja sentimental de Delgado y propietario del piso en el que se produjo el encuentro entre Delgado e Inda hace unos días. El bufete de abogados del que forma parte Garzón es además el que defiende a varios policías investigados por la justicia y que supuestamente están vinculados a las operaciones ilegales de Villarejo, lo que algunos consideran que compromete la independencia del ministerio fiscal.

Precisamente la semana pasada el senador del PP Fernando de Rosa reprochó a Delgado, sus “amistades peligrosas” con Garzón y Villarejo, instándola a abandonarlas o a dimitir. Se lo dijo en el marco de la comparecencia en comisión de la fiscal general: “¿Le parece ético que Baltasar Garzón y usted mantengan una relación, y de antiguo, con el investigado comisario Villarejo y sus cómplices más directos, como el comisario García Castaño, y no se abstenga explícitamente en los casos en los que se investiga a los mismos?”, le preguntó.

Delgado siempre ha sostenido que aquella grabación no sólo era "ilegal" sino que los audios difundidos estaban “manipulados” y “distorsionados” para que pareciera que decía cosas que ella no había dicho, con el objetivo de difamarla. Y que, en cualquier caso, esa fue la única ocasión en que coincidió en una conversación con el excomisario Villarejo, un almuerzo al que acudió invitada por el propio Garzón y al que asistieron también los máximos responsables de las fuerzas de seguridad, entre ellos el jefe de la lucha antiterrorista. Se celebraba la entrega de una condecoración a Villarejo por parte del ministerio del Interior, entonces dirigido por Alfredo Pérez Rubalcaba.

Las fuentes consultadas sostiene que la entrevista en OkDiario estaba apalabrada desde antes de Navidad, pero que la fiscal tuvo que aplazarla al igual que otros compromisos por culpa de diferentes “circunstancias personales”, incluida la cuarentena que se vio obligada a mantener después de dar positivo en un test de SARS-CoV-2. Desde Fiscalía General desligan la fecha elegida —el miércoles pasado— de la salida de prisión de Villarejo con el argumento de que Delgado no tenía forma de saber cuál iba a ser la decisión del juez ni cuándo la tomaría.

En cuanto a la celebración de la entrevista en un lugar privado, las fuentes citadas sostienen que la fiscal prefirió un lugar “discreto” para evitar precisamente polémicas “infundadas” si lo hacía en un lugar público. Algo que ya había ocurrido, señalan, cuando compartió una comida con el periodista Antonio García Ferreras y el empresario Florentino Pérez a la que también asistió Garzón. ¿De qué hablan en una cita como esa? “De temas de actualidad, como todo el mundo, pero no de intereses particulares de nadie”, sostienen esas fuentes.

Visto lo visto, las fuentes consultadas aseguran que Delgado admite que pudo cometer un error formal al elegir una vivienda privada para llevar a cabo la entrevista, pero insisten en que su única intención era impulsar “la transparencia” de la institución así como “la pluralidad” de los contactos que mantiene con medios de comunicación. Por eso las mismas fuentes atribuyen a “intereses asquerosamente políticos” la utilización de sus reuniones para intentar dañar su imagen pública.