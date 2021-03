PSOE, Más Madrid y Unidas Podemos critican el "veto" a la charla de Montero: "Es inaceptable y vergonzoso"

Publicada el 09/03/2021 a las 14:00 Actualizada el 09/03/2021 a las 14:01

Los grupos parlamentarios de PSOE, Más Madrid y Unidas Podemos han criticado este martes a la Comunidad de Madrid por impedir un acto de la ministra de Igualdad, Irene Montero, en un colegio de la capital, algo que tachan de "inaceptable y vergonzoso".

En rueda de prensa telemática tras la Junta de Portavoces, la portavoz de Unidas Podemos-IU, Isa Serra, ha lamentado que el Gobierno regional haya "vetado" a Irene Montero, como ministra de Igualdad, dar una charla en una escuela, cuando "no se puede vetar a ninguna persona", ha informado Europa Press. "Esto no puede suceder. El hecho de que ayer Ortega Smith (Vox) estuviese en un colegio público muestra que (la presidenta de la Comunidad de Madrid) Isabel Díaz Ayuso está con la extrema derecha y en contra del feminismo", ha lanzado.

Por su parte, el portavoz de Más Madrid, Pablo Gómez Perpinyà, cree que es un acto de "censura" que no se haya dejado dar esa charla a la ministra, tratando a los alumnos "como sujetos manipulables sin criterio de ningún tipo". "Los alumnos puede asistir a charlas sea quien sea el que intervenga. Cuestionar lo que pueda decir un orador forma parte de la normalidad de cualquier centro. Es lamentable", ha lamentado. De hecho, cree que esto puede ser un "precedente preocupante" ya que la Comunidad puede no permitir charlas que "no coincidan con la moral de Ayuso".

Por último, el portavoz del PSOE, Ángel Gabilondo, ha indicado que esta prohibición "ataca a la pluralidad" y "vulnera la autonomía del centro". "Nos parece inaceptable y no estoy de acuerdo con que haya sido prohibida su presencia. ¿Por qué identificamos la defensa de la igualdad con el adoctrinamiento?", se ha preguntado el portavoz socialista.