El juez anula la semilibertad de Junqueras, los exconsellers y los 'jordis'

El Juzgado de Vigilancia Penitenciaria 5 de Cataluña ha acordado este martes anular la progresión a tercer grado de los presos del 1-O en Lledoners (Barcelona), al estimar el recurso que la Fiscalía presentó en contra de su semilibertad. El auto, consultado por Europa Press, revoca la semilibertad para Oriol Junqueras, Raül Romeva, Josep Rull, Jordi Turull, Jordi Sànchez, Jordi Cuixart y Quim Forn.

Hace dos semanas, el mismo juez rechazó suspender cautelarmente la progresión a tercer grado como pidió la Fiscalía, y les mantuvo en tercer grado hasta tomar la decisión sobre el fondo del asunto, que ha publicado este martes.

El secretario general de Junts, Jordi Sànchez, y el exconseller Raül Romeva ya anunciaron la decisión a través de sus redes sociales. "Nos quitan el tercer grado. Nos lo acaban de comunicar. De nuevo nos cierran en la cárcel. No nos harán callar ni renunciar a seguir trabajando para construir un país independiente, plenamente libre, democrático y próspero. Seguimos sin desfallecer", ha afirmado Sànchez en un tuit recogido por Europa Press.

Minutos antes, Romeva había abandonado un debate organizado por el Institut Sobiranies al recibir una comunicación no oficial sobre que les retiran el régimen de semilibertad: "Sabíamos que en cualquier momento podría llegar, parece que nos lo comunicarán ahora. Estoy esperando a que nos digan algo. De momento es una comunicación no oficial pero es posible que sea inminente".

Por su parte, el líder de ERC, Oriol Junqueras, ha defendido en Twitter que seguirán "trabajando incansablemente por la libertad, la justicia social y la República Catalana" pese a tener que volver a prisión, y ha llamado a no desfallecer porque asegura que los presos independentistas no lo harán.

Sabem que la justícia espanyola no s’aturarà mai. Nosaltres tampoc i continuarem treballant incansablement per la llibertat, la justícia social i la República Catalana. No defalliu perquè nosaltres no ho farem.