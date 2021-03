PSOE y Ciudadanos registran una moción de censura contra el Gobierno del PP en Murcia

Publicada el 10/03/2021 a las 09:47 Actualizada el 10/03/2021 a las 10:31

El PSOE y Cs han presentado en el registro de la Asamblea Regional una moción de censura que desbancaría al PP del gobierno autonómico, según informa Europa Press. PSOE y Ciudadanos suman 23 escaños, por lo que tienen mayoría absoluta para sacarla adelante y supondría el fin del Gobierno del Partido Popular tras 26 años al frente de la comunidad. Lo adelantó este miércoles la Cadena Ser a primera hora de la mañana.

Esto supondrá el fin del Gobierno presidido por Fernando López Miras en la comunidad y, según ha podido saber Europa Press, la candidata a ocupar la Presidencia sería la actual portavoz del Ejecutivo y coordinadora autonómica de Cs, Ana Martínez Vidal.

Ciudadanos y PSOE también presentarán a lo largo del día una moción de censura en el Ayuntamiento de Murcia. En este caso, la moción pondrá fin al gobierno del alcalde José Ballesta, sostenido también por Ciudadanos en coalición.

Iceta desconocía la moción de censura en Murcia

El ministro de Política Territorial y Función Pública, Miquel Iceta, ha reconocido este miércoles que no sabe si el PSOE se plantea presentar una moción de censura junto a Ciudadanos en la región de Murcia pero ha asegurado que es posible que se produzca un "cambio de signo" en mitad de la legislatura si "ha habido un agotamiento". "Cualquier cosa es defendible si puedes presentarla en esa luz. Si eso es así y se puede explicar es perfectamente legítimo", ha sostenido Iceta en una entrevista en RNE, recogida por Europa Press.

"No tenía ni idea", ha asegurado el ministro que, con todo, ha recordado que el marco constitucional "permite cambio de mayorías" en mitad de la legislatura. Por ello, y tras mostrar su respeto por los procedimientos, Iceta ha incidido en que el Ejecutivo colaborará "con quien gobierne" en Murcia. Eso sí, el titular de Política Territorial y Función Pública ha descartado referirse a la configuración del Ejecutivo autonómico. "No me corresponde a mí decir si me gusta más o menos, porque yo soy del Ministerio de los pactos", ha bromeado.