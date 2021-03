Directo | Ayuso: "Sánchez está acostumbrado a llegar con mociones de censura a los sitios"

Publicada el 11/03/2021 a las 08:00 Actualizada el 11/03/2021 a las 09:15

Tras el terremoto en el tablero político que se produjo este miércoles, las reacciones políticas se siguen produciendo este jueves con la Comunidad de Madrid y Murcia en el foco. Ayuso rompió con Ciudadanos y convocó unas elecciones en Madrid que están en el aire por las mociones de censura presentadas por el PSOE y Más Madrid. Donde la moción es una realidad es en Murcia, después de que el PSOE rompiese la alianza PP-Cs que dará a los de Arrimadas su primera presidencia autonómica.

Sigue en infoLibre el minuto a minuto de la actualidad de este jueves:

9.15. Errejón en 'La Hora de La 1': "Si se respeta la ley, las mociones de censura salen adelante". "Las elecciones de Ayuso no tienen horizonte. Si se respeta la ley, las mociones de censura salen adelante. La Mesa de la Asamblea ha admitido las mociones, primero la nuestra y después la del PSOE. Y ahora se tienen que discutir. Estamos siempre en contacto con el PSOE. Pero falta un ingrediente: que Ciudadanos decida lo que quiere ser. En junio de 2019 dijimos que había números posibles para un Gobierno del PSOE, Ciudadanos y Más País".

9.10. Ayuso no hará grandes cambios en la lista electoral ni en su equipo y contará con personas de Cs si tiene posibilidad. La presidenta en funciones de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha sostenido que no hará grandes cambios en la lista electoral con la que se presentó en 2019 ni en su equipo en el Gobierno regional y ha asegurado que contará con personas de Ciudadanos si tiene la posibilidad. Además, en una entrevista en 'esRadio', recogida por Europa Press, la dirigente regional ha explicado que hasta las elecciones no nombrará a nadie nuevo para el Consejo de Gobierno sino que los propios consejeros del PP asumirán las competencias de los salientes de Ciudadanos.

9.09. El PP dice que muchos dirigentes de Cs se han puesto "en contacto de forma discreta" con ellos para unirse a sus filas. El portavoz del Grupo Popular en el Senado, Javier Maroto, ha asegurado este jueves que "muchos dirigentes" de Ciudadanos se han puesto "en contacto de forma discreta" con la formación de Pablo Casado para ver si "pueden ir a un partido que es sólido", después de las mociones de censura presentadas este miércoles por los 'naranjas'. En una entrevista en RNE, recogida por Europa Press, Maroto ha sostenido que varios cargos de Cs han dicho basta y han contactado a los 'populares' para ampliar la base del partido toda vez Cs ya no les "representa más". "Lo iremos viendo en los próximos días, porque no vamos a decir que no a nadie que quiera incorporarse al proyecto de Isabel Díaz Ayuso o Pablo Casado", ha explicado.

DIRECTO | El portavoz del PP en el Senado, @JavierMaroto, en @LasMananas_rne con @inigoalfonso.



“Nos sorprende el nerviosismo de la izquierda que no quiere que los ciudadanos de Madrid se pronuncien en las urnas”.



▶ https://t.co/VpdF0Py3mI pic.twitter.com/uI8KBh3NsY — Radio Nacional (@rne) March 11, 2021

9.08. Gamarra destaca el "desencanto" de dirigentes de Cs con Arrimadas y lanza una invitación a la "casa común" del PP. La portavoz del Partido Popular en el Congreso de los Diputados, Cuca Gamarra, ha asegurado este jueves que existe un gran "desencanto" entre dirigentes y afiliados de Ciudadanos con la líder del partido, Inés Arrimadas, y ha recordado que el PP es la "casa común" del centroderecha. Gamarra se ha expresado así en una entrevista en TVE, recogida por Europa Press, después de que el portavoz de los 'populares' en el Senado, Javier Maroto, haya revelado que muchos dirigentes de Cs se habrían puesto en contacto con ellos para unirse a sus filas tras las mociones de censura presentadas este miércoles.

9.05. Aguado, sobre Ayuso en Onda Cero: "Quiere gobernar sola como el Rey Sol". "[Ayuso] Quiere gobernar sola como el Rey Sol. Ciudadanos era el contrapeso moderado en este Gobierno. Ahora le va a tender la mano a Vox y yo no quiero eso para mi comunidad. Es una gran equivocación y una falta de respeto. La gente no estaba pensando en urnas, estaba pensando en vacunas".

08.55. Ayuso, sobre el cierre de Madrid en Semana Santa: "Si legalmente no estamos obligados, no". "El virus no mejora por hacer estos cierres. Cerrar no aporta mucho. Si lo quieren hacer los demás, he respetado al resto de presidentes autonómicos, pero Madrid ha llevado un camino diferente: yendo contra el virus".

08.50. Ayuso: "La inestabilidad interna de Ciudadanos se la han llevado a nuestro Gobierno". "Hemos tenido épocas buenas y épocas malas. En nuestro caso ha sido distinto. He intentado dar siempre estabilidad, pero me he encontrado con circunstancias en las que han querido ir por libre. Hay hemeroteca y ciudadanos que conocen a este partido. Esta inestabilidad interna suya se la han llevado a nuestro Gobierno. Hay consejeros que me parece excelentes y que me gustaría seguir contando con ellos", asegura Ayuso que cita, en concreto y en dos ocasiones, a la consejera de Cultura Marta Rivera de la Cruz.

08.52. Ayuso: "Sánchez está acostumbrado a llegar con mociones de censura a los sitios". "Sánchez está acostumbrado a llegar con mociones de censura a los sitios. Esta moción hubiera llegado a Madrid. No sé que quieren votar los ciudadanos, pero tenemos un proyecto claro de futuro. Todo estos se puede perder. Estoy en mi derecho y está legalmente armado lo que hice".

08.48. Ayuso: "Hemos ido contra el virus para impedir el cerrar por cerrar". "No todos los derechos que hay en Madrid los hay en todas las comunidades. Hay circunstancias que se dan en Madrid y que no se dan en otros sitios. Hemos ido contra el virus para impedir el cerrar por cerrar". "Algunos españoles no pueden estudiar español. En alguna comunidad no se cumple el mandato constitucional. No se respira la libertad ni las políticas que tenemos en Madrid".

08.45. Ayuso: "No quiero levantarme cada mañana con leyes que nadie me ha consultado". "Quiero gobernar sola. Quiero dar estabilidad. No quiero levantarme cada mañana con leyes que nadie me ha consultado. El tener que tomar una decisión sanitaria y encontrarme con gente por la espalda criticándola en las televisiones. Quiero tener un gobierno 100% coordinado y unido".

08.35. Ayuso en Onda Cero: "No podía esperar. Si no hago nada, hubiera entregado Madrid a políticas que son nefastas. No me lo hubiera perdonado". La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, confirma que habló con Pablo Casado en la noche del martes ante los rumores que llegaban desde Murcia: "No podía esperar. Si no hago nada, hubiera entregado Madrid a políticas que son nefastas. No me lo hubiera perdonado", "Desconozco los motivos de López Miras [de no convocar elecciones], como desconozco lo que han hablado Cs y PSO", di ese paso hacia delante porque quiero que los madrileños sean los dueños de su destino". "Quiero que sean los madrileños los que elijan las políticas y no se elijan en los despachos". "Prefiero que sean los ciudadanos los que decidan".

08.00. La Comunidad de Madrid publica el Boletín Oficial con la disolución de la Asamblea y la convocatoria de elecciones. El Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid ha publicado el decreto de disolución de la Asamblea de Madrid y la convocatoria de elecciones anticipadas en la región para el próximo día 4 de mayo. En el decreto de la Presidencia de la Comunidad publicado sobre la medianoche, se establece la disolución de la Asamblea elegida el 11 de junio de 2019 y la convocatorio para elegir a los 136 nuevos diputados regionales que ocuparán la cámara autonómica tras los comicios regionales del 4 de mayo. En el texto del mismo se especifica que la campaña electoral, de 15 días de duración, arrancará la medianoche del próximo domingo 18 de abril y finalizará el lunes 3 de mayo, que será jornada de reflexión previa a las votaciones. De esta forma, la sesión constitutiva de la nueva Asamblea se celebrará el día 8 de junio, a las diez horas. El decreto, según se establece en el mismo, ha entrado en vigor tras su publicación en el BOCM este 11 de marzo. La Mesa de la Asamblea ha admitido las mociones de censura de los grupos parlamentarios de PSOE y Más Madrid en contra del Gobierno de Ayuso, aunque queda por ver si primará la firma del decreto de disolución a pesar de no haber sido publicado en el BOCM. También se recoge en el mismo el cese de todos los consejeros de Ciudadanos, incluido su vicepresidente, Ignacio Aguado, también consejero de Deportes, Transparencia y Portavoz del Gobierno, y el nombramiento de los nuevos cargos del PP que les sustituirán en estas funciones.