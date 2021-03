'Paca la Piraña' se presenta a Nadia Calviño: "Si quiere hablamos de cómo está España y de mi transformación sexual"

Publicada el 14/03/2021 a las 14:14 Actualizada el 14/03/2021 a las 14:36

"¿Paca la qué?", preguntó el pasado miércoles Nadia Calviño a Pablo Iglesias tras cuestionarle a Iván Espinosa de los Monteros durante la sesión del control del Gobierno si sabía cuál era la diferencia entre su líder, Santiago Abascal, y Paca la Piraña: "Que ella hizo la mili". Ese pregunta, que corrió como la pólvora en redes sociales, ha provocado que este sábado durante la entrevista de la vicepresidenta tercera y ministra de Economía en La Sexta Noche, el programa haya aprovechado para presentarle a Francisca Araceli Cáceres.

La propia Paca la Piraña, conocida por ser amiga de la Veneno e interpretarse recientemente a sí misma en la serie homónima de Atresmedia, le ha enviado un mensaje: "Quiero saludar con mucho cariño a la señora Nadia Calviño. Quiero decirle que soy Paca La Piraña, una de las primeras trans que hizo la mili en España. Así que aquí me tiene en cuerpo y alma para lo que usted necesite de mí".

Asimismo, la actriz ha emplazado a la vicepresidenta a tomarse un "cafelico" y a una entrevista en su programa, Paca te lleva al huerto, y hablar "de la economía y de cómo está España". "Y si quiere también le hablo de mi transformación sexual, cómo pasé de hombre a mujer", ha afirmado Paca.

Calviño ha agradecido a continuación la oportunidad de agradecerle a Paca haberle enviado varios de sus programas. Asimismo, ha justificado su desconocimiento porque "no he tenido tiempo para ver series en estos últimos meses". La vicepresidenta también ha explicado que no había tenido ocasión aún de ver Veneno, por eso "no conocía al personaje de Paca".