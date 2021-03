La Justicia avala las elecciones en Madrid el 4 de mayo y desestima las medidas cautelares que pedía la Asamblea

Publicada el 14/03/2021 a las 16:37 Actualizada el 14/03/2021 a las 17:34

Habrá elecciones en la Comunidad de Madrid el próximo 4 de mayo. La Sección Octava de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia ha desestimado la medida cautelar de suspensión instada por los letrados de la Asamblea de Madrid respecto del Decreto 15/2021, de 10 de marzo, de la presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso, de disolución de la Asamblea y de convocatoria de elecciones para el 4 de mayo, según informa Europa Press.

El tribunal entiende que la facultad de convocar elecciones queda "válidamente ejercitada desde el momento en que firma el decreto de disolución y convocatoria de elecciones, sin perjuicio de que la eficacia de esta convocatoria electoral se despliegue una vez publicado el repetido decreto en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid (BOCM)", según informan fuentes jurídicas.

Así lo extraen de la interpretación literal de lo dispuesto en el artículo 21 del Estatuto de Autonomía y en el artículo 1.1 de la Ley 5/1990, donde se recoge que la facultad concedida a la Presidencia lo que le permite realizar es "acordar" la disolución anticipada de la Asamblea. "Ejercitada así por la Presidencia de la Comunidad de Madrid tal facultad estatutaria de disolución anticipada de la Asamblea de Madrid, cumpliendo las exigencias impuestas legal y estatutariamente para la adopción de tal acuerdo, la validez y eficacia del correspondiente decreto no pueden verse comprometidas por la presentación ulterior de una o varias mociones de censura", recoge el auto, que es susceptible de recurso de casación ante el Tribunal Supremo.

A su juicio, sostener lo contrario "dejaría, eventualmente, a la mera voluntad del número de diputados que ostentaran la representación exigida para presentar una moción de censura el eficaz ejercicio de aquella potestad, bastando con presentarla con posterioridad a la adopción del acuerdo de disolución para privarle de virtualidad alguna". Así, los magistrados inciden en que el decreto de la presidenta recoge por un lado la disolución de la Asamblea y por otra la convocatoria de elecciones. De ellas, según exponen, "sólo la convocatoria electoral ve demorada su eficacia hasta el día de su publicación".

Se firmó antes el decreto

Asimismo, hacen hincapié en que firmado el decreto por la dirigente madrileña, "conteniendo todos los requisitos exigibles por la normativa electoral autonómica", a las 12.25 horas del día 10 de marzo, "ninguna prohibición podría concurrir no sólo porque en esa fecha y hora no estaba en trámite ninguna moción de censura sino, más aún, porque las dos que se presentaron lo fueron posteriormente, a las 13.03 horas, la primera, y a las 13.07 horas, la segunda, como acreditan los documentos aportados por la propia parte actora".

Asimismo, inciden en que "no hace falta un gran esfuerzo argumental para razonar que, de interpretar los términos 'acordar' y 'acordarse' en sentido no literal y actual sino, como parece sostener la parte actora, con eficacia diferida al momento de publicación del decreto firmado, el resultado sería que el ejercicio de tal facultad podría siempre quedar neutralizado por la presentación de una moción de censura antes de la publicación del Decreto de disolución".

En definitiva, para la Sección Octava de la Sala, "con carácter provisional y sin prejuzgar el fondo del asunto objeto de enjuiciamiento en la sentencia definitiva", "la parte recurrente sustenta su pretensión en una interpretación de la normativa expuesta que supone, de facto, vaciar de contenido la facultad de disolución anticipada de la Asamblea conferida por el Estatuto de Autonomía a la Presidencia de la Comunidad de Madrid".

La campaña electoral, de quince días de duración, comenzará en la medianoche del domingo 18 de abril y finalizará en la medionoche del lunes 3 de mayo. La sesión constitutiva de la Asamblea se celebrará el día 8 de junio, a las diez horas.

Reacciones al auto del TSJM

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha sostenido en su cuenta de Twitter que "el 4 de mayo Madrid va a elecciones porque está en su derecho", tras conocer la decisión del TSJM de avalar la convocatoria electoral en la región. La líder madrileño defendió públicamente que no tenía ninguna duda de que finalmente se iría a elecciones. "Si fuera como pretende la izquierda con Ciudadanos en la Asamblea ningún presidente podría disolver y convocar porque a continuación meterían una moción de censura", señaló.

El 4 de mayo Madrid va a elecciones porque está en su derecho. https://t.co/cJYVkmSpFX — Isabel Díaz Ayuso (@IdiazAyuso) March 14, 2021

El portavoz del PSOE en la Asamblea de Madrid, Ángel Gabilondo, ha trasladado que su formación "respeta" la resolución del TSJM de avalar la convocatoria de elecciones para el 4 de mayo y ha hecho un llamamiento a la ciudadanía para que participen en los comicios. En declaraciones difundidas a los medios de comunicación, Gabilondo ha valorado positivamente "la celeridad" de la decisión, y ha remarcado que presentaron la moción de censura "sin tener constancia oficial" de la disolución de las cámaras. "Estamos dispuestos a concurrir una vez más a un proceso extraordinario para constituir la Asamblea de Madrid con representación de la voluntad ciudadana. Estamos dispuestos a hacernos cargo del Gobierno de Madrid", ha expresado el portavoz del PSOE.

Respetamos la decisión del TSJM y valoramos positivamente la celeridad de la resolución. Llamamos a la participación y a la movilización para constituir la Asamblea como representación de la voluntad ciudadana. Estoy y estamos dispuestos a hacernos cargo del Gobierno de Madrid pic.twitter.com/qtiAqf0YlB — #ÁngelGabilondo (@equipoGabilondo) March 14, 2021

La diputada de Más Madrid en la Asamblea y líder del partido a nivel regional, Mónica García, ha lamentado que finalmente se convoquen unas "elecciones irresponsables". Tras el fallo del TSJM, ha lanzado un mensaje en sus redes sociales en el que afirma que será candidata en dicha votación. "No hay problema: Me enfrenté al virus y me enfrentaré a Ayuso. Estoy preparada para echarla de la Puerta del Sol", ha señalado la líder de Más Madrid, quien ha culminado su mensaje con el eslogan 'Madrid o Ayuso'.

Se consuman unas elecciones irresponsables. No hay problema: Me enfrenté al virus y me enfrentaré a Ayuso. Estoy preparada para echarla de la Puerta del Sol. #MadridoAyuso — Mónica García (@Monica_Garcia_G) March 14, 2021

La portavoz de Unidas Podemos-IU, Isa Serra, ha sostenido que Ayuso les ha dado, con la convocatoria de elecciones anticipadas, "una oportunidad para echarla, acabar con décadas de corrupción y saqueo, y hacer un gobierno progresista". "No la desaprovecharemos", ha escrito en sus redes sociales. Para Serra, Ayuso "quiere seguir jugando con nuestras vidas y meter a la extrema derecha en el gobierno".

El TSJM da la razón a Ayuso. Ella quiere seguir jugando con nuestras vidas y meter a la extrema derecha en el gobierno.



Pero nos ha dado una oportunidad para echarla, acabar con décadas de corrupción y saqueo, y hacer un gobierno progresista.



No la desaprovecharemos. — Isabel Serra (@isaserras) March 14, 2021

Por su parte, Izquierda Unidad Madrid ha considerado el fallo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) "un error" y ha pedido a los grupos de izquierda en la Asamblea de Madrid "unidad". "La organización considera que el recurso presentado por la Asamblea de Madrid era la única interpretación posible, dado que su reglamento establece de forma clara que su disolución solo es efectiva una vez sea publicado el decreto en el Boletín Oficial", ha lanzado IU en un comunicado. Consideran que bajo "ningún concepto pueden celebrarse elecciones anticipadas mientras una moción de censura se encuentre en trámite".