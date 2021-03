Iglesias deja la Vicepresidencia del Gobierno para plantar cara a Ayuso en Madrid

Publicada el 15/03/2021 a las 12:18 Actualizada el 15/03/2021 a las 13:29

Las dudas alrededor de Podemos de cara a las elecciones autonómicas del próximo 4 de mayo se despejan. Tras varios días de silencio sepulcral en las filas moradas, este lunes el vicepresidente del Gobierno, Pablo Iglesias, ha comunicado a la militancia que será él mismo quien baje a la arena política regional para plantar cara a Isabel Díaz Ayuso en la cita con las urnas, una decisión que se ha tomado tras meditarlo con la actual portavoz de Podemos en la Asamblea de Madrid, Isa Serra, y con el líder del partido en la región, Jesús Santos. El anuncio ha ido acompañado también de un llamamiento a la conformación de una candidatura conjunta de izquierdas: "Lo que nos estamos jugando es lo suficientemente importante como para proponer esa unidad".

"España está viviendo una transición. El bipartidismo no va a volver, pero la democracia está amenazada por una nueva derecha trumpista, bien situada en el Estado profundo e impulsada por enormes poderes económicos y mediáticos", ha señalado el líder de la formación morada a lo largo de los ocho minutos de grabación, quien ha insistido en lo mucho que se juega Madrid y España en esta cita con las urnas: "El próximo 4 de mayo se decide si la ultraderecha consuma su asalto a Madrid o si la paramos. Hay que impedir que estos delincuentes, que estos criminales que reivindican la dictadura, que hacen apología del terrorismo de Estado, que promueven la violencia contra migrantes, homosexuales y feministas, puedan tener todo el poder en Madrid".

Pero el anuncio de Iglesias no se ha quedado ahí. Al calor del llamamiento que IU hizo a la unidad de la izquierda pocas horas después del adelanto electoral, el vicepresidente ha anunciado que trabajará en esa misma dirección: "Voy a proponer a los compañeros de Más Madrid que aunque seamos organizaciones diferentes hagamos una candidatura única para ganar". Sabe que no será "fácil", que hay "muchas cicatrices", que las dos organizaciones pueden tener "análisis" diferentes alrededor de esta cuestión. "Pero eso ahora no importa. El enorme peligro y la enorme oportunidad que se nos ha abierto requiere que tengamos la responsabilidad, la humildad y la altura de miras necesarias para ir todos unidos en una candidatura de izquierdas que sea capaz de ganar a Ayuso", ha insistido.

En su opinión, lo que se está jugando Madrid es "lo suficientemente importante" como para intentar esa vía que "pide toda la gente de izquierdas". No obstante, a las formaciones a la izquierda del PSOE no les queda apenas tiempo. El reloj corre en contra. La Loreg, en su artículo 44.2, recoge que los partidos que establezcan un pacto de coalición para concurrir conjuntamente a una elección deben comunicarlo a la Junta Electoral "en los diez días hábiles siguientes a la convocatoria". En este caso, el decreto se publicó el día 11 de marzo, por lo que tienen hasta el 21 para ponerse de acuerdo y registrar una candidatura conjunta. Es decir, hasta este mismo domingo.

El actual vicepresidente del Gobierno ha recordado que un militante "debe estar allí donde es útil en cada momento". "En política hay que tener valentía, valentía para dar las batallas que hay que dar y también para ser capaz de comprender cuándo llega el momento de dejar paso a nuevos liderazgos", ha sostenido Iglesias. En todos estos meses, se han consolidado nuevos liderazgos en el partido. Sobre todo, ha dicho, "de compañeras". Y aquí es donde se ha detenido en un perfil que desde que entró al Gobierno central ha tenido una proyección enorme: el de Yolanda Díaz, "la mejor ministra de Trabajo de la historia de nuestro país", que será quien asuma cuando comience la campaña electoral en Madrid que la Vicepresidencia Segunda.

De hecho, el líder de la formación morada ha presentado el anuncio para presentarla como próxima candidata del partido a la Presidencia del Gobierno. "Hay que apoyarla para que sea la candidata de Unidas Podemos en las próximas elecciones generales y la primera mujer presidenta del Gobierno", ha afirmado con contundencia Iglesias. En cuanto a las labores del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, estas recaerán en cuanto comience la campaña electoral en manos de Ione Belarra.