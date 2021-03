Directo | Sánchez, a Casado: "Representan la peor versión del PP: la corrupción y la ultraderecha"

Publicada el 17/03/2021 a las 08:00 Actualizada el 17/03/2021 a las 09:13

Continúan las reacciones al terremoto político iniciado hace justo una semana en la Región de Murcia. El PP y Ciudadanos aprovecharán la sesión de control de este miércoles en el Pleno del Congreso de los Diputados para pedir cuentas al vicepresidente Pablo Iglesias por su gestión, ahora que ha anunciado su salida del Gobierno para presentarse como candidato de Podemos a la Presidencia de la Comunidad de Madrid. Además, en Murcia comienza este miércoles el debate sobre la moción de censura.

Sigue en infoLibre el minuto a minuto de la actualidad de este miércoles:

09.08. Sánchez, a Rufián: "La Constitución que tenemos es la huella de muchísimas personas que murieron luchando contra el fascismo". "La Constitución que tenemos es la huella de muchísimas personas que murieron aquí y en otras partes de Europa luchando contra el fascismo. No llamemos a eso chabolas", asegura Sánchez tras la cumbre del lunes en Montauban.

09.05. Sánchez, a Casado: "Representan la peor versión del PP: la corrupción y la ultraderecha". "Como se nota que estamos en campaña. El transfugismo es corrupción. Representan la peor versión del PP: la corrupción y la ultraderecha".

09.01. Casado, a Sánchez: "Mientras morían 300 personas por covid usted conspiraba para cambiar los Gobiernos de Madrid, Castilla y León y Murcia". Pablo Casado arranca la sesión preguntando al presidente del Gobierno sobre su valoración del primer año de pandemia. ¿Qué ha hecho usted? Ha dicho que no absolutamente a todo. Ha ido de la moderación de Galicia a la radicalidad de la Comunidad de Madrid. Usted, como siempre, a por uvas", responde Sánchez a Casado. "Mientras morían 300 personas por covid usted conspiraba para cambiar los Gobiernos de Madrid, Castilla y León y Murcia. El país se le está yendo de las manos. No todo vale por el poder", apunta Casado. "El 4 de mayo ganará en Madrid la libertad", concluye Casado.

08.56. Arranca la sesión de control al Gobierno.

08.30. Encuesta Sigma Dos para 'El Mundo': Ayuso doblaría sus escaños el 4M y podría gobernar con Vox. Según la encuesta de Sigma Dos que publica este miércoles El Mundo, El PP ganará las elecciones del próximo 4 de mayo con un 39,5% de lo votos logrando entre 55 y 59 escaños, casi el doble de los 30 conseguidos en la cita de 2019. Aunque se quedaría lejos de los 69 que marcan la mayoría absoluta en la cámara madrileña, podrían gobernar con Vox que lograría un 9,8% y entre 12 y 13 parlamentarios. El PSOE sería segunda fuerza con el 27,5% y entre 37 y 38 diputados. Más Madrid obtendría el 9,8% y entre 13 y 14 escaños. Unidas Podemos conseguiría el 6,9% y entre 9 y 10 escaños. Por último, Ciudadanos se haría con el 5,6% y entre 6 y 7 asientos.

08.00. Sesión de control: el PP y Ciudadanos piden cuentas a Iglesias en el Congreso tras anunciar su salida del Gobierno. El PP y Ciudadanos aprovecharán la sesión de control de este miércoles en el Pleno del Congreso para pedir cuentas al vicepresidente Pablo Iglesias por su gestión, ahora que ha anunciado su salida del Gobierno para presentarse como candidato de Podemos a la Presidencia de la Comunidad de Madrid. Una de las preguntas será formulada por el secretario general del PP, Teodoro García Egea, la sombra del vicepresidente en el Congreso desde que echó a andar el Gobierno de coalición. "¿En qué emplea su tiempo el vicepresidente segundo del Gobierno?", es la pregunta registrada por el Grupo Popular. Por su parte, el portavoz adjunto de Ciudadanos, Edmundo Bal, pedirá al líder de Podemos un balance de su actuación en el Gobierno: "Está satisfecho el vicepresidente segundo con su labor al frente del Ministerio?", reza el interrogante incluido en el orden del día,

Por otro lado, el líder del PP, Pablo Casado, pedirá al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que valore su gestión cuando se acaba de cumplir un año del primer estado de alarma para atajar la pandemia de coronavirus. Esta semana también tiene pregunta para el jefe del Ejecutivo el líder de Más País, Íñigo Errejón, quien se centrará en los efectos que ha tenido la emergencia sanitaria y económica en la salud mental de la ciudadanía para emplazar a Sánchez a poner en marcha un plan de choque en esta materia. Por último, el portavoz de ERC, Gabriel Rufián, pedirá al presidente que explique si realmente no detecta ninguna "carencia democrática" en el Estado español.

07.30. García considera superadas las disputas del pasado y habla de "convivencia ejemplar" en el bloque progresista. La líder regional de Más Madrid, Mónica García, ha defendido este martes la buena sintonía entre los tres partidos de izquierda con representación en la Asamblea de Madrid -Más Madrid, PSOE y Podemos-, dando por superadas las disputas del pasado, y ha puesto en valor el "camino recorrido" a la hora de llegar a acuerdos. "No habrá ningún problema en seguir dando pasos en este sentido", ha recalcado la diputada regional, que ha subrayado que las posibles discrepancias no solo se han suavizado, sino que se han "eliminado" y ha hablado de una "convivencia ejemplar entre los grupos progresistas" madrileños. "Hemos hecho estrategias conjuntas, hemos estado muy al unísono y hemos estado con ese frente objetivo común de que Isabel Díaz Ayuso y los 25 años del PP salieran de la Puerta del Sol. En ese aspecto llevamos muchísimo camino recorrido", ha defendido la líder regional de Más Madrid, que ha recordado que "siempre ha tenido una comunicación directa" tanto con el candidato con Ángel Gabilondo (PSOE) como con Isa Serra (Podemos) "como todo aquel que quisiera hablar de este problemón" de Ayuso al frente de Madrid. En declaraciones a la Cadena Ser recogidas por Europa Press, García ha dicho creer que esa sintonía entre las tres formaciones no cree que cambie con la incorporación de Pablo Iglesias al tablero electoral madrileño porque todas ellas son conscientes de que en estos comicios "nos estamos jugando mucho", aunque ha admitido que la llegada el vicepresidente "incrementa la polarización".

07.00. Maestre afea a Iglesias su propuesta "dura y poco respetuosa" y dice que muchas mujeres se identifican con Mónica García. La portavoz de Más Madrid en el Ayuntamiento de Madrid, Rita Maestre, ha afeado este martes "las formas y la propuesta" del vicepresidente segundo y candidato de Podemos a la Comunidad, Pablo Iglesias, porque han sido "duras y poco respetuosas" y ha defendido que "muchas mujeres" se han sentido identificada con la respuesta de Mónica García, que encabezará la lista de la formación madrileña en las elecciones autonómicas del 4 de mayo. "Muchas mujeres cuando lo han escuchado han pensado: 'Esto me suena, porque yo trabajo invisibilizada mucho tiempo, hago el trabajo duro que no se ve cuando no están las cámaras, pero cuando llega el momento de poner la guinda al pastel, pues entonces las mujeres tenemos que dar un paso atrás'", ha explicado en una entrevista en TVE, recogida por Europa Press, quien ha insistido en que Mónica García se ha ganado "a pulso" ser la candidata porque ha sido "la única oposición real" a la presidenta, Isabel Díaz Ayuso.