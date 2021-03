El Congreso insta al Gobierno a velar por que los influencers "referentes" de los menores no hagan publicidad encubierta

Publicada el 17/03/2021 a las 18:38 Actualizada el 17/03/2021 a las 18:39

El Congreso ha aprobado una proposición no de ley (PNL) del PSOE para instar al Gobierno a velar por el cumplimiento del Código sobre el uso de los influencers en la publicidad, para que no anuncien productos y no fomenten el juego de manera encubierta, y a impulsar acciones educativas para fomentar el espíritu crítico respecto de los contenidos digitales, según informa Europa Press.

La PNL ha sido aprobada este miércoles 17 de marzo por la Comisión de Derechos de la Infancia y Adolescencia del Congreso de los Diputados con los votos a favor de PSOE, Unidas Podemos, Ciudadanos y Foro Asturias, ningún voto en contra, y la abstención de PP y Vox.

"Las pantallas son un instrumento que facilita la formación de los menores y también es un elemento de sociabilidad con sus iguales, pero también con youtubers, que se han convertido en referentes para nuestros menores –no es casualidad que muchos afirmen querer ser youtubers–, y en muchos casos se utiliza la publicidad de manera encubierta, creando a los niños deseos vinculados al consumo de ciertos productos o incentivando su participación en el juego o las apuestas", ha advertido la diputada del PSOE, Sonia Guerra.

Reproducen "roles y estereotipos sexistas"

En concreto, ha precisado que estos influencers, muchas veces hacen stories sin etiquetarlas como publicidad y ha añadido que además en muchas ocasiones se reproducen "roles y estereotipos sexistas" porque, por ejemplo, "la mayoría" de chicas influencers presentan productos de moda y "camuflan" los anuncios como "recomendaciones personales".

La diputada socialista ha apelado a la "responsabilidad social" de estos influencers y ha puesto el ejemplo del youtuber Ibai Llanos "que se niega a hacer publicidad de casas de apuestas por principios".

Por ello, el PSOE quiere que se cumpla el Código sobre el uso de los influencers en la publicidad, que entró en vigor el pasado 1 de enero dentro del marco del Protocolo de fomento de la autorregulación en medios digitales, impulsado por los Ministerios de Asuntos Económicos y Transformación Digital y Consumo, cuyo objetivo es que las menciones realizadas por influencers que tengan fines publicitarios puedan ser fácilmente identificadas como tal.

En el turno de portavoces, la diputada del PP Pilar Marcos ha criticado que esta proposición no de ley "insta al Gobierno a hacer lo que ya está hecho en lugar de instarle a hacer lo que no hace".

"Apenas un 10% de los influencers cumplen" el Código

Mientras, desde Unidas Podemos, la diputada Marisa Saavedra ha subrayado la importancia de ofrecer una "especial protección" a los menores ante la "entrada con fuerza de los influencers en la publicidad", y ha advertido de que "apenas un 10% de los influencers cumplen" el Código.

La diputada de Ciudadanos también ha apoyado la PNL porque "en los últimos años" se observa el uso del marketing con influencers y "muchas empresas aprovechan el vacío legal existente para promocionar los malos hábitos entre la ciudadanía siendo los jóvenes los más perjudicados".

Asimismo, ha votado a favor el diputado de Foro Asturias Isidro Manuel Martínez Oblanca, quien ha subrayado, sobre todo, la necesidad de impulsar las campañas educativas para los jóvenes ante el "espacio peligroso en el que se desarrolla este mundo virtual y los señuelos para captar la atención de los menores".

Por otro lado, el diputado de Vox Pablo Juan Calvo ha defendido que "el primer referente de los niños y adolescentes es y debe seguir siendo la familia" y ha añadido que Internet es una "herramienta eficaz" pero "no puede ser sustitutivo de la referencia familiar en educación, patrones morales o éticos". Si bien, se ha abstenido al no haber sido aceptada la enmienda presentada por su grupo.