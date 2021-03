El Gobierno prohíbe la manifestación negacionista del sábado en Madrid

Publicamos esta información sobre el coronavirus en abierto gracias a los socios y socias de. Sin su apoyo, nuestro proyecto no existiría. Hazte con tu suscripción o regala una haciendo click aquí . La información de calidad es la mejor vacuna contra cualquier virus.

La Delegación del Gobierno en Madrid ha acordado la prohibición “por razones de salud pública” de la manifestación considerada negacionista que había sido convocada para este sábado 20 de marzo en la Plaza de Oriente de la capital de España. El acto pretendía conectar con una movilización negacionista a nivel mundial. La resolución, firmada por el delegado José Manuel Franco el 15 de marzo y a la que ha tenido acceso infoLibre, concluye que la concentración elevaría el riesgo de contagios “de una manera exponencial”. La prohibición se fundamenta en un informe policial que identifica a colectivos negacionistas contrarios al cumplimiento de medidas de protección. Los promotores, señala el informe, pretenden “encubrir” con una retórica de defensa de las libertades y derechos lo que en realidad es “una concentración de colectivos negacionistas” en la que se consideran previsibles las conductas de riesgo de contagio.

La concentración fue comunicada inicialmente el 2 de marzo a la Delegación por un representante de la asociación Policías por la Libertad. El recorrido inicial previsto partía de Plaza de Neptuno a las 12.00 y concluía en el Palacio Real a las 16.00. El lema era “Por la libertad y la democracia” y la previsión de asistencia era de 500 personas. La Delegación informó a los convocantes el 9 de marzo de que dicha concentración coincidiría con otra prevista con anterioridad de la Plataforma en Defensa del Sistema Público de Pensiones, lo cual llevó a Policías por la Libertad a mover su concentración a la calle Bailén y la Plaza de Oriente, con el mismo horario (12.00-16.00).

Madrid, en peor situación

Tampoco allí tendrá lugar, ya que la Delegación del Gobierno ha prohibido la concentración. La resolución alega que España afronta una crisis sanitaria “sin precedentes”, con elevados costes en salud pública y económicos. “Las medidas de distanciamiento físico y la limitación extrema de los contactos y de las actividades grupales son las [medidas] más eficaces”, señala la resolución, que recuerda que las navidades han provocado una “tercera ola” más grave “si cabe” que las anteriores y que la aparición de “nuevas cepas” está provocando un contagio “con mayor rapidez y facilidad”.

“Se vienen cancelando todos los eventos multitudinarios previstos en estas fechas, debido al alto riesgo de contagios (las Fallas valencianas o las celebraciones de la Semana Santa, aún no es posible asistir a eventos deportivos, etc..)”, señala la resolución, que no alude a la prohibición de la manifestación del 8M en Madrid. La Delegación indica que la “tendencia a la baja” es “mucho más lenta” en Madrid que en la media nacional. “Autoridades sanitarias y expertos insisten en que no es posible bajar la guardia”, apunta.

La Delegación del Gobierno se apoya en un informe de la Dirección Generla de Salud Pública de la Consejería de Sanidad de Madrid, que señala que para la concentración “no se ofrecen medidas de seguridad concretas e idóneas para garantizar que mientras dure la manifestación se mantenga la distancia social mínimamente necesaria o evitar que algunas personas puedan quitarse la mascarilla”.

Rechazo a las medidas sanitarias

Además, la resolución incorpora un informe de la Jefatura Superior de la Policía de Madrid, que es el que aporta mayor cantidad de elementos contra la celebración de la concentración. Dicho informe señala que la manifestación, que se enmarca en una “movilización mundial” prevista para este sábado “bajo el pretexto de “demostrar nuestros derechos y libertades, está convocada por Policías por la Libertad, “un colectivo negacionista” que “disimula sus reivindicaciones bajo la excusa de protestar “contra la imposición de las mascarillas y la gestión del coronavirus que ha hecho el Gobierno”.

El informe policial recuerda que el pasado 7 de noviembre de 2020 Policías por la Libertad comunicó otra manifestación, que aglutinó a unas 500 personas, de las cuales “muchas de ellas no portaban mascarilla ni guardaban distancia de seguridad”. A esto se suma, continúa la Policía, que esta asociación “participó en la manifestación convocada por el colectivo Humanos, Conscientes y Libres, celebrada el 23 de enero de 2021. Se trata de otro colectivo “negacionista”, que tiene como “reivindicaciones” su oposición al uso de mascarillas, a las medidas de confinamiento y aislamiento o distancia social como remedio, así como el rechazo al desarrollo de vacunas, siempre según el informe policial. “Consideran –añade el informe– que la covid-19 se ha transmitido a través de la vacuna de la gripe y que la tecnología 5G provocó el virus”.

Manifestaciones con detenidos

La Jefatura Superior de la Policía de Madrid señala que otros apoyos a la manifestación de 23 de enero fueron de Josep Pamiés, calificado “divulgador de pseudociencias”, y los colectivos Dulce Revolución, La Quinta Columna y Movimiento M2020. La Quinta Columna, siempre según el informe, fue uno de los convocantes de un “circuito” en Madrid el pasado 5 de septiembre de 2020, que acabó con 14 detenidos por delitos de atentado a agente de la autoridad, resistencia y desobediencia.

En cuanto al Movimiento M2020, añade el informe incorporado a la resolución, difundió una convocatoria para el pasado 31 de octubre de 2020, “bajo la excusa de luchar por los derechos y libertades”, que terminó con 33 detenidos por delitos de atentado a agente de la autoridad, robo con fuerza y tenencia de explosivos. Todo ello, siempre según el informe policial citado por la Delegación del Gobierno. “El resultado de esta manifestación fue la asistencia de 2.000 personas, las cuales no adoptaron ningún tipo de medida de seguridad establecidas por las autoridades sanitarias. Por todo ello se efectuaron 210 propuestas de sanción”, añade.

Concluye el informe policial: “Se considera que los convocantes tienen como objetivo encubrir una concentración de colectivos negacionistas del covid-19, la cual se va a realizar a nivel mundial en diferentes ciudades, a la que se sumarán otros grupos afines (Médicos por la Verdad, Bomberos por la Libertad, Docentes por la Verdad...), y que por los antecedentes expuestos no adoptan medidas de seguridad establecidas por las autoridades sanitarias, como el uso de mascarillas o el mantenimiento de la distancia de seguridad, con el consiguiente riesgo que dichas conductas suponen para la seguridad y salud pública”.

Diversos grupos y grupúsculos venían calentando la manifestación de Madrid, sobre todo a través de Telegram, con el aliciente extra de que se trataba de una movilización de escala mundial. La comunicación a la Delegación del Gobierno correspondió a Policías por la Libertad, pero circulaban listados de organizaciones apoyando la concentración que incluían las citadas en la resolución y otras como a El Pueblo por la Verdad Barcelona, Units per la Veritat, Denuncia Colectiva Catalunya. Psicólogos por la Verdad, España Despierta, Artistas y Técnicos por la Libertad, Proyecto Catharsis, Soberanía y Salud, La Reconquista...