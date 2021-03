Ferraz cree posible hacerse con el gobierno en Madrid pero lo fía todo a que Cs consiga entrar en la Asamblea

Publicada el 18/03/2021 a las 06:00

Al PSOE no le salen las cuentas para hacerse con el Gobierno de la Comunidad de Madrid. A día de hoy los socialistas creen que será muy difícil batir a PP y Vox a menos que Ciudadanos se sobreponga y consiga superar el 5% de los votos válidos que exige la Ley Electoral para entrar en el reparto de escaños. Un listón que en Madrid representa la diferencia entre tener cero y seis o siete escaños.

Las fuentes consultadas por infoLibre sostienen que las simulaciones que están llevando a cabo los estrategas del PSOE les indican que la única manera de que PP y Vox no sumen mayoría absoluta es que Ciudadanos consiga representación. No bastará con los escaños que alcance las candidaturas de Ángel Gabilondo, Mónica García y Pablo Iglesias.

Las últimas encuestas advierten de que ese objetivo va a ser difícil de conseguir. Todas sitúan a los de Inés Arrimadas al límite de ese porcentaje. Y son varias las que pronostican que no van a conseguir entrar en la Asamblea. Para colmo de males, la OPA hostil que acaba de poner en marcha el PP ha desencadenado un goteo constante de dirigentes y cargos públicos que rompen con la organización y, en su mayor parte, ponen rumbo al partido de Pablo Casado, lo que no favorece sus expectativas.

Inés Arrimadas reorganizó el pasado lunes la dirección naranja, la amplió para compartir por primera vez las decisiones con los representantes territoriales del partido y reafirmó su decisión de mantener un proyecto capaz de pactar a derecha y a izquierda. Pero está por ver que haya sido capaz de frenar el deterioro que sufre el partido. Por de pronto, este miércoles vio cómo su grupo parlamentario se veía reducido de diez a nueve escaños tras la salida de Pablo Cambronero, diputado por Sevilla. Es el primer tránsfuga de la legislatura, porque se ha negado a renunciar a su asiento en el Congreso y pasará al Grupo Mixto.

Tanto en el PSOE como en Moncloa creen, en todo caso, que falta mucho para el 4 de mayo, el día de la votación. Y que, al ritmo al que se suceden los acontecimientos, de aquí a esa fecha puede “pasar cualquier cosa”.

Si PP y Vox no suman mayoría absoluta, las fuentes consultadas por infoLibre dan por hecho que Ángel Gabilondo sucederá a Isabel Díaz Ayuso en la presidencia de Madrid. Lo que nadie se atreve a decir es con qué gobierno, entre otras cosas porque dependerá del peso que cada partido obtenga en la Asamblea. En él, explican, puede haber sitio para Más Madrid e incluso para Ciudadanos, dando por supuesto que los naranjas no volverán a pactar con el PP de Ayuso después de los últimos acontecimientos.

¿Y qué pasa con Unidas Podemos? En el PSOE creen que no compartirá ejecutivo con Ciudadanos y que, por tanto, se situará fuera del Gobierno. A pesar de lo cual dan por seguro que apoyará una hipotética investidura de Gabilondo porque su prioridad es echar al PP del ejecutivo madrileño y cortar el paso a la ultraderecha.

Pero Unidas Podemos no está en eso. Su proyección es que el efecto Iglesias y el miedo a Vox ponga en marcha una movilización del voto de izquierdas que dispare sus expectativas. Saben que la intención de voto de los morados crece en campaña y no se ponen límites. Están seguros de que su líder batirá a la candidata de Más Madrid y, en el peor de los casos, creen que estarán cerca de Gabilondo y, por descontado, en un gobierno de izquierdas sin Cs, siempre y cuando PP y Vox no sumen.

Más Madrid no especula con Ciudadanos. Cree que las fuerzas progresistas hablarán después de las elecciones y se pondrán de acuerdo para “echar a la señora Ayuso”, en palabras de Mónica García. Pero lo cierto es que en mayo de 2019 y con el único objetivo de impedir un gobierno del PP con apoyo de Vox, el líder de esta formación, Íñigo Errejón, llegó a ofrecer un acuerdo a PSOE y Cs que los naranjas acabaron rechazando.

Elecciones trascendentales

Lo que ya han asumido en el PSOE y en Moncloa es que las elecciones en Madrid “lo condicionan todo”. Y los socialistas se van a volcar al 100% en una campaña que puede decidir la suerte de la legislatura. Porque si Ayuso gobierna con la extrema derecha el viaje al centro de Casado habrá terminado en seco. Y si sale derrotada, será el líder del PP el que pagará los platos rotos.

Los datos que manejan los socialistas muestran que Ayuso se va a llevar una gran parte del voto de Vox gracias a un eficaz discurso trumpista con el que los seguidores de Santiago Abascal se identifican fácilmente. Pero también es un fenómeno que únicamente se da en Madrid, advierten. En el resto de España “es Vox quien se está comiendo al PP”.

En todo caso en el PSOE creen que la derecha, tanto PP como Vox, ya “está en máximos”. Están “muy movilizados” pero “en su techo” electoral. Así que preparan una estrategia “de menos a más” que les permita movilizar a los suyos de aquí al día de las elecciones. “La clave es que la izquierda sea capaz de movilizar”, reconocen.

Para conseguir ese objetivo hay por delante todavía demasiadas incertidumbres. Entre ellas cómo pueda estar la pandemia en los primeros días de mayo —cada vez hay más indicios de una cuarta ola en camino— y de qué manera puede afectar a las votaciones que las urnas se vayan a abrir en un día laborable.

Es ahí, pensando en esa capacidad de movilización, donde los socialistas buscan una número dos para Gabilondo que le sirva de complemento. Su perfil de profesor alérgico a las estridencias de campaña esperan que atraiga a los votantes más moderados, pero el PSOE necesita algo más si quiere salir bien parado de las elecciones.