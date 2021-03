Directo | Ángel Garrido anuncia que deja Ciudadanos y abandona la política

Publicada el 19/03/2021 a las 09:30 Actualizada el 19/03/2021 a las 10:07

Nuevos movimientos tras el terremoto político iniciado hace más de una semana en la Región de Murcia. Ignacio Aguado anunció el jueves que Edmundo Bal será el candidato de Ciudadanos en las primarias para ser candidato en las elecciones autonómicas del 4 de mayo de la Comunidad de Madrid. La formación naranja acumula ya la baja de nueve diputados y tres senadores tras la moción frustrada en Murcia y sus efectos en Madrid.

Sigue en infoLibre el minuto a minuto de la actualidad de este viernes:

10.05. Ángel Garrido anuncia que deja Ciudadanos y abandona la política. Según confirman próximas de su entorno a Radio Madrid, Ángel Garrido ha comunicado que deja Ciudadanos y abandona la política. Tras militar en el PP y ser presidente regional tras la dimisión de Cristina Cifuentes, fichó por Ciudadanos en abril de 2019, justo antes de las elecciones autonómicas del 26 de mayo. Se trata, según estas fuentes, de una decisión que ya tenía meditada desde hace tiempo.

Ángel Garrido deja Ciudadanos y abandona la política



10.00. Más País pregunta a Interior si "sancionará a Vox por convocar mitin" de Abascal en Sevilla en pandemia. Más País Andalucía pedirá al Gobierno central que diga si "sancionará a Vox por la convocatoria, saltándose de forma flagrante las normas sanitaria, de un mitin en Sevilla, que derivó en una concentración sin respeto a ninguna recomendación de salud pública y en un acto público de intimidación e insulto a los profesionales de la información". En un comunicado, la coordinadora andaluza de Más País, Esperanza Gómez, se ha referido a la rueda de prensa que el pasado miércoles convocó, en la Plaza Nueva de Sevilla, el presidente nacional de Vox, Santiago Abascal, y que conllevó que muchos ciudadanos se concentraran en el lugar y que se tuviera que establecer cordón policial.

Ayer VOX celebró un mitin en #Sevilla encubierto. La @aprensasevilla denunció que numerosos asistentes insultaron a miembros de la prensa.



Requerimos al @interiorgob explicaciones sobre el incumplimiento de las medidas sanitarias y la protección a la prensa en dichos actos. pic.twitter.com/zbpWLwG5oL — Más País Andalucía (@maspaisAND) March 18, 2021

09.50. Bal dice que es "absolutamente falso" que Ciudadanos ofreciera cargos a los tres diputados expulsados de Vox en Murcia. El portavoz de Ciudadanos en el Congreso de los Diputados, Edmundo Bal, ha asegurado que es "absolutamente falso" que su formación le ofreciera cargos a los tres diputados expulsados de Vox en la Región de Murcia. "Es absolutamente falso, mi compañera Ana Martínez Vidal no ha negociado absolutamente nada con esos tres diputados expulsados de Vox", ha afirmado este viernes Bal en una entrevista en Espejo Público.

09.30. Bal asegura que se presenta en Madrid por Aguado: "Cree que soy el revulsivo que necesitábamos". El portavoz de Ciudadanos en el Congreso de los Diputados, Edmundo Bal, ha asegurado que se presenta a las primarias del partido para optar a la Presidencia de la Comunidad de Madrid por petición del exvicepresidente de la comunidad y líder de Cs en Madrid, Ignacio Aguado. "A Nacho no le puedo decir que no. En Madrid salgo a por todas, a darlo todo, a aceptar este reto", ha manifestado este viernes Bal en una entrevista en Espejo Público. El portavoz de Ciudadanos ha explicado que Aguado le llamó "hace unas 24 horas" después del "disgusto" por ser cesado y de "ver roto su equipo". "Me dice que lo ha pensado mucho y que creía que yo era el revulsivo que necesitábamos para Madrid y que ilusionaba a la gente", ha explicado. "Podía haberme quedado en mi zona de confort, pero cuando me pide esto Nacho doy un paso adelante", ha manifestado el portavoz de la formación naranja.

DIRECTO| @edmundobal, candidato por @CiudadanosCs para presidir la Comunidad de Madrid, nos cuenta la chala que ha mantenido con @ignacioaguado



"Él me llamó y me dijo que pensaba que yo era el mejor candidato y yo a Nacho no puedo decirle que no"#EdmundoBalESp pic.twitter.com/ZfLBGnNTp1 — Espejo Público (@EspejoPublico) March 19, 2021