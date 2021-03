Serra carga contra los "chanchullos" de Ayuso y cree que debería ser juzgada por Avalmadrid para "acabar con la corrupción"

Cree que Más Madrid cometió un "error" al decir 'no' "precipitadamente" a una candidatura de unidad porque "lo importante es echar a Ayuso del gobierno de la Comunidad"

Publicada el 20/03/2021 a las 14:06 Actualizada el 20/03/2021 a las 14:48

La portavoz de Podemos en la Asamblea de Madrid, Isa Serra, ha cargado contra los "chanchullos" de la presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso, y cree que debe ser juzgada por Avalmadrid [aquí puedes consultar nuestro dosier sobre el caso Avalmadrid] para "acabar con la corrupción".

Serra ha contestado así tras participar en la manifestación Por una ley que garantice la vivienda y después de que el consejero de Justicia, Interior y Víctimas, Enrique López, haya declarado que las "mentiras, insultos y descalificaciones" contra Ayuso del candidato de Podemos a la Asamblea de Madrid y vicepresidente segundo del Gobierno central, Pablo Iglesias, le "suenan a amenazas". "Es evidente que Ayuso tiene muchos chanchullos vinculados a la corrupción y uno, por ejemplo, es el caso de Avalmadrid, cuya comisión de investigación en la Asamblea dijo que se había beneficiado de Avalmadrid, que había recibido un trato de favor", ha declarado.

"Por mucho que por ahora los jueces no hayan decidido investigarla creemos que puede ser juzgada y acabar con la impunidad y la protección de la cual se está beneficiando actualmente. Pensamos que para que en este país se acabe con la corrupción también Isabel Díaz Ayuso debe ser juzgada por Avalmadrid", ha concluido.

"Más Madrid cometió un error al decir 'no' precipitadamente"

Asimismo y en otro orden de cosas, Serra cree que Más Madrid cometió un "error" al decir 'no' "precipitadamente" a una candidatura de unidad aunque "lo importante es echar a Isabel Díaz Ayuso del gobierno de la Comunidad". La portavoz morada ha opinado que "es un error haber tomado una decisión tan precipitadamente" porque las dos fuerzas deberían haberse "sentado a hablar porque el objetivo lo merece, echar a Ayuso".

"Es un clamor que por lo menos nos sentáramos a hablar y la decisión de Más Madrid a no concurrir con nosotros a estas elecciones la respetamos pero nos parece apresurada. A partir de aquí lo importante es echar a Isabel Díaz Ayuso del gobierno de la Comunidad e impedir que gobierne con la extrema derecha". Isa Serra también ha llamado a "acabar con décadas de saqueo, de corrupción y hacer por fin un gobierno de izquierdas en la Comunidad, que tanto se necesita".

Califica de "inasumible" la propuesta de vivienda del PSOE

Serra también ha calificado de "inasumible" la propuesta de vivienda del PSOE porque "sigue beneficiando a los grandes propietarios y a los fondos buitre". "Desde luego la propuesta del PSOE es inasumible porque sigue beneficiando a los grandes propietarios y a los fondos buitre y no lo está haciendo con las familias trabajadoras, que son las que necesitan que un Gobierno progresista las proteja y garantice el derecho a la vivienda", ha señalado.

Serra ha llamado a "pararles los pies a los fondos buitre y, sobre todo, hay que cumplir con el acuerdo de Gobierno". "No puede ser que la gente no tenga para pagar el alquiler, que haya tantas familias desahuciadas diariamente y no puede ser que las grandes constructoras manden tanto en este país", ha insistido.

Para la portavoz de Podemos en la Asamblea, el PSOE ha cambiado de posición porque "siempre ha estado sosteniendo este modelo productivo basado en la especulación de la vivienda". "Gracias a que Unidas Podemos está en el gobierno hemos conseguido llegar a un acuerdo pero no porque ellos quisiesen sino porque nosotros hemos presionado gracias a la movilización social para que se garantice el derecho a la vivienda", ha declarado.

Ahora el PSOE "ha decidido incumplir ese acuerdo, que es la base del gobierno de coalición pero también una promesa con la ciudadanía para garantizar el derecho a la vivienda". "Es evidente que se tienen que echar atrás", ha declarado, tras añadir que el gobierno de coalición "es lo mejor que le ha pasado a este país desde luego en función de lo que ha votado la ciudadanía y hay que cuidarlo".