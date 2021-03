Darias deja claro que quienes se opongan a recibir AstraZeneca no se vacunarán por ahora

Publicada el 22/03/2021 a las 21:18 Actualizada el 22/03/2021 a las 21:28

La ministra de Sanidad, Carolina Darias, ha asegurado este lunes en rueda de prensa que las personas que se nieguen a administrarse la vacuna de Astrazeneca no recibirán vacuna por el momento. “Esa cuestión no está planteada en la estrategia, y por tanto entenderá que no le puedo responder. En principio, si no se vacuna, por ahora no se vacunaría”, ha detallado Darias ante preguntas de la prensa.

La titular de Sanidad responde así ante las dudas que ha suscitado la vacuna de AstraZeneca, después de que su administración se paralizase el pasado lunes 15 de marzo ante la aparición de casos de trombosis que podrían estar relacionados con el medicamento. Tras el visto bueno de la Agencia Europea del Medicamento –que asegura que la vacuna es “segura y eficaz”–, Sanidad retomará la vacunación este miércoles con los grupos de edad en los que se paralizó, tras el acuerdo del Consejo Interterritorial.

Darias ha asegurado que la paralización de la vacuna fue "una decisión adecuada tomada en el momento oportuno", que demuestra que los “los sistemas de farmacovigilancia funcionan”.

Sanidad ha registrado este lunes una incidencia de 128 casos por cien mil habitantes. Una cifra que, si bien no aumenta respecto al pasado jueves, parece indicar un cambio en la evolución de la pandemia en España, tras semanas de descenso continuado. Al menos 11 comunidades presentan una incidencia en los últimos 7 días un 50% superior a la incidencia en los 14 días, un síntoma de ese posible cambio de tendencia, en palabras de Darias, que ha llamado a la precaución de cara a Semana Santa.

María José Sierra, jefa del área del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (CCAES), también ha apuntado a este cambio de tendencia en la evolución de la pandemia. “La incidencia acumulada es muy similar a la del jueves pasado, pero sí que hay un aspecto a señalar, y es que en este momento tenemos once comunidades autónomas donde la incidencia supera el 50% a 14 días, lo que nos indica que la tendencia es ascendente. Es esperable que en los próximos días tendremos unos aumentos claros en la incidencia. Solo hay una comunidad que está por debajo de ese límite”, ha señalado Sierra.

Preguntada sobre la movilidad de extranjeros frente a las restricciones entre comunidades autónomas, Darias ha recordado que las medidas en el espacio aéreo se deben de tomar dentro del espacio Schengen, y ha recordado que solo se recomiendan viajes de absoluta necesidad, así como que los viajeros están sometidos a las restricciones del país que visitan.