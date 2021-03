Irene Montero: "El testimonio de Rocío Carrasco es el de una víctima de violencia de género"

Publicada el 22/03/2021 a las 09:01 Actualizada el 22/03/2021 a las 09:44

El documental sobre la vida de Rocío Carrasco estrenado este domingo en Telecinco no ha dejado indiferente a nadie. Ni al Gobierno. La ministra de Igualdad, Irene Montero, reaccionó poco después de que se estrenara a través de un hilo de tuits en los que quiso mostrar su apoyo público a la hija de Rocío Jurado, que confesó, 20 años después, por qué se intentó suicidar y la verdad sobre los años que vivió junto al padre de sus hijos, Antonio David Flores. "El testimonio de Rocio Carrasco es el de una víctima de violencia de género. Cuando una mujer denuncia públicamente la violencia puede ser cuestionada o ridiculizada. Por eso es importante el apoyo", dijo la ministra.

El documental Rocío: contar la verdad para seguir viva, provocó este domingo que el hashtag #RocioYoSiTeCreo se convirtiera en trending topic y que Montero aprovechara la ocasión para denunciar que "muchas veces los medios de comunicación se convierten, con o sin voluntad, en amplificadores de los discursos que cuestionan a las mujeres, que las ridiculizan o revictimizan", por lo que considera que "hay que reconocer el periodismo feminista, a quienes dan voz y legitimidad a las víctimas de violencias machistas". "La reparación debe ser colectiva, pública y social", ha escrito. Días antes de que se estrenara el documental, los periodistas y colaboradores habituales de los programas de prensa rosa de Telecinco ya avanzaron que el testimonio de Rocío Carrasco desvelaría cómo los medios y el periodismo del corazón compró, casi sin cuestionarse, la versión de Antonio David Flores sobre la separación y sobre la nula relación de Carrasco con sus hijos.

Este testimonio ocupará muchas horas de televisión, pero muchas otras mujeres se verán también reflejadas. Una de cada dos mujeres ha sido víctima de algún tipo de violencia machista a lo largo de su vida. Todas y cada una de ellas importan. — Irene Montero (@IreneMontero) March 21, 2021

Montero ha querido destacar la importancia de que este testimonio se emita en televisión. "Arropar a una mujer que da el paso de contar su experiencia de violencia es fundamental para su proceso de reparación, pero también tiene un efecto colectivo: concienciar y protegernos de la violencia machista", ha valorado. "No se trata de criminalizar a los hombres sino de entender la violencia machista para erradicarla y proteger a las víctimas. Las víctimas de violencia machista son mujeres que, como todas, te pueden gustar más o menos, pero eso no pone en cuestión su experiencia de maltrato, ni la necesidad de que existan procesos de protección y reparación social para todas ellas", ha dicho, en apoyo a Carrasco.

Por eso hay que reconocer el periodismo feminista, a quienes dan voz y legitimidad a las víctimas de violencias machistas. La reparación debe ser colectiva, pública y social. — Irene Montero (@IreneMontero) March 21, 2021

No sólo ha sido Montero. La vicesecretaria general del PSOE, Adriana Lastra, también ha usado la misma red social para mostrar su apoyo a Carrasco. "Rocío Carrasco es una mujer valiente, una superviviente. Su testimonio tiene un gran valor para visibilizar la violencia de género. No pararemos hasta que la vida sea segura y libre para todas las mujeres", ha dicho.

Rocío Carrasco es una mujer valiente, una superviviente. Su testimonio tiene un gran valor para visibilizar la violencia de género. No pararemos hasta que la vida sea segura y libre para todas las mujeres. #RocioVerdad1 — Adriana Lastra (@Adrilastra) March 21, 2021

El mundo del periodismo también quiso pronunciarse. En este sentido, Carme Chaparro, que ha calificado a la hija de Rocío Jurado de "valiente", ha destacado que "cuando una mujer maltratada por fin habla, tras mucho tiempo, dolor y sufrimiento, es como una botella de cava que se descorcha, salta todo por los aires". "Me lo contó hace años la directora de una casa d acogida donde se escondían mujeres con altísimo riesgo d ser asesinadas", ha dicho. Su compañera Ana Requena, también usó Twitter para asegurar "una historia 'popular' va a servir para que mucha gente sea consciente de cómo funciona la violencia machista, de cómo de fuertes son los estereotipos de 'mujer loca' y 'mala madre' y de lo que sucede en los equipos psicosociales de muchos juzgados".

Cuando una mujer maltratada por fin habla, tras mucho tiempo, dolor y sufrimiento, es como una botella de cava que se descorcha, salta todo por los aires.



☝ me lo contó hace años la directora de una casa d acogida donde se escondían mujeres con altísimo riesgo d ser asesinadas — Carme Chaparro (con mascarilla) (@CarmeChaparro) March 21, 2021

"Me insultaba en casa pero fuera, con la prensa, me abrazaba y me daba besos. Cuando llegábamos a casa me decía, 'estoy haciendo esto por ti, es bueno para ti' [...] y yo lo creía, llega un momento en el que lo normalizas", confesó Carrasco frente a las cámaras. Fue en el hospital, tras su intento de suicidio, cuando decidió hablar. "En ese hospital es cuando yo tomo conciencia de la barbaridad que había hecho y que quería hacer con posterioridad. Yo me doy cuenta en ese momento de lo que he hecho y me parece que era una putada para los míos".