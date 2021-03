Publicada el 22/03/2021 a las 19:00 Actualizada el 22/03/2021 a las 21:17

El PP de Sevilla agudiza una crisis creciente, que excede los límites de la provincia andaluza para afectar a las relaciones entre las direcciones andaluza y nacional. El comité organizador del congreso provincial del PP de Sevilla acordó este lunes proclamar a Virginia Pérez, la opción de la dirección de Pablo Casado, como única candidata del PP a la presidencia del partido tras obtener 37,01 puntos más que Juan Ávila, alcalde de Carmona, el nombre al que se atribuye el respaldo de la dirección de Juan Manuel Moreno, líder del PP andaluz. No ha sido una victoria normal en un proceso normal. Ávila, tras una campaña llena de choques en la que las direcciones nacional y andaluza han sido incapaces ponerse de acuerdo, ha denunciado que ha habido “fraude” y ha anticipado una “avalancha de denuncias” de afiliados que no han podido participar. El congreso que formalizará la reelección de Pérez y decidirá los miembros de la ejecutiva se celebrará el sábado próximo. En una entrevista con Onda Cero este lunes, Pérez afirmó que Juan Manuel Moreno no la había llamado tras conocerse los resultados provisionales de la votación, que se hicieron públicos el sábado.

La votación se produjo tras una agitada campaña. El viernes habían saltado por los aires las negociaciones capitaneadas por Elías Bendodo y Teodoro García Egea para una lista de unidad. En dicho acuerdo Pérez era presidenta y Ávila secretario general, según explica la dirección andaluza. ¿El motivo de la ruptura? Salió a la luz un audio de Ávila en el que calificaba de “sinvergüenzas” y “golfos” a candidatos rivales. El episodio da idea del encarnizamiento de la campaña, que deja heridas abiertas e incógnitas sobre cómo se resolverá el resto de congresos provinciales.

El comité organizador del congreso de Sevilla se reunió este lunes para resolver las incidencias presentadas y validar los resultados definitivos de las votaciones a compromisarios. Antes de esta reunión, sólo con los resultados provisionales encima de la mesa, Ávila había denunciado que llevaría a “todas las instancias” un “fraude sin precedentes” por el que se ha impedido votar a numerosos afiliados. El comité organizador ha negado estas "graves acusaciones" esgrimiendo el "criterio" general de ceñir la inscripción de los electores, 2.120 de un total de unos 20.000 afiliados, al requisito de estar al corriente en el pago de las cuotas. Finalmente, este órgano, reunido este lunes tras las explosivas declaraciones de Ávila, no sólo no le ha dado la razón, sino que ha ampliado la ventaja de Pérez.

Tras arrojar los resultados provisionales de la votación de la primera vuelta 1.176 votos para la candidatura de Pérez a la reelección y 742 para la opción alternativa encabezada por Ávila, el comité organizador del congreso ha acordado anular las mesas electorales de Carmona, Alcalá de Guadaíra y Lora del Río por registrar en las urnas 203 votos más que los electores inscritos en el censo. “Ante esta irregularidad, que contraviene claramente los estatutos y el propio reglamento del Congreso, y tras consultas pertinentes a los servicios jurídicos del PP, el comité organizador, ha decidido anular los resultados de estas tres mesas electorales”, señala el PP de Sevilla.

El "resultado definitivo" es de 1.129 votos para Virginia Pérez y 515 votos para Ávila. Esto supone un 68,05%, frente a un 31,04%. Según el reglamento del congreso, con más del 50% de los votos y más de 15 puntos sobre el resto de precandidatos, el ganador será proclamado ante el congreso como candidato único. Es el caso de estos resultados. Está por ver si Ávila los acepta. La dirección andaluza, llegados a este punto, apuesta por un diálogo entre las partes, que evite males mayores y una judicialización del conflicto.