Iglesias advierte a Gabilondo que tendrán que entenderse para gobernar y alerta que la división desmoviliza

Publicada el 23/03/2021 a las 07:58 Actualizada el 23/03/2021 a las 08:09

El vicepresidente segundo del Gobierno y candidato de Podemos en las elecciones madrileñas, Pablo Iglesias, ha recordado este lunes al candidato del PSOE a la Presidencia de la Comunidad de Madrid, Ángel Gabilondo, que ambas formaciones se tendrán que "poner de acuerdo después" de la noche electoral para gobernar en la región.

En una entrevista en Telecinco, recogida por Europa Press, Iglesias ha insistido en que no tendrá "ni una palabra mala con ninguna de las candidaturas progresistas" que se presentan a los comicios autonómicos del 4 de mayo, en referencia a PSOE y Más Madrid.

En este sentido, ha asegurado respetar la estrategia de Gabilondo, aunque ha señalado que los votantes de izquierda "se desmovilizan" si ven discusiones y peleas en el bloque progresista.

Sobre el candidato del PSOE, ha dicho que "se mueve hacia el centro" para "atraer" votos "de Ciudadanos y del PP". "Respeto su estrategia. No me no me van a escuchar ninguna palabra mala con ninguna candidatura progresista que creo que vamos a tener que ponernos de acuerdo después", ha insistido.

Así, ha recalcado que si el bloque progresista suma "se tendrán que poner de acuerdo" porque, en su opinión, "los madrileños se merecen un gobierno decente que respete la Constitución y sus artículos sociales". "A la derecha le interesa que estemos con pullas y reproches. Yo ahí no voy a entrar", ha defendido.

El candidato del PSOE a las elecciones autonómicas del 4 de mayo, Ángel Gabilondo, ha indicado que en caso de no obtener la mayoría en estos comicios estaría abierto a pactar con Cs o Más Madrid para formar gobierno, pero no con el candidato de Unidas Podemos, Pablo Iglesias, por su "clima de confrontación".

En una entrevista con La Sexta, recogida por Europa Press, Gabilondo ha indicado que no le gusta el modo de plantear la situación que tiene la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, y Pablo Iglesias de "confrontación, extremismo y anulación del contrario".

A la pregunta de con quién pactaría para gobernar en la Comunidad de Madrid, el portavoz socialista ha dicho que lo haría con Ciudadanos y Más Madrid, que es lo que hubiera querido en 2019 porque así se hubiera construido "un espacio plural y abierto". "Con este Iglesias, no. Yo digo no a Podemos en este clima de confrontación y extremismo", ha lanzado.

Deja la puerta abierta a renunciar al Gobierno el 14 de abril

En la entrevista en Telecinco, Iglesias ha subrayado que dejará el Gobierno y su escaño en el Congreso de los Diputados antes de que empiece la campaña electoral en Madrid, para destacar además que esa renuncia la hará efectiva en un día simbólico.

De esta forma, el también líder de Podemos ha dejado la puerta abierta a que su salida se formalice el 14 de abril, aniversario de la proclamación de la II República española en 1931, si bien no lo ha confirmado. Eso sí, ha respondido afirmativamente a si iba a ser en una fecha simbólica. "Cada cosa en su momento (...) Ya lo sabréis", ha subrayado.

Garzón, la otra opción que se contempló para Madrid

Por otro lado, ha explicado que única opción alternativa a él que se barajó de forma colectiva como posible candidato de Unidas Podemos en Madrid fue la del líder de IU, Alberto Garzón, pero finalmente se consideró que era más útil para el espacio político que continuara en sus actuales responsabilidades en el Gobierno de coalición como ministro de consumo.

Y es que Iglesias ha reivindicado que a él "no se le caen los anillos" en "dejar la Vicepresidencia segunda y el coche oficial" para ir allí donde le necesita Unidas Podemos, que en este caso es liderar la lista a la Comunidad de Madrid ante unos comicios que, antes de dar este paso, se daban "por perdidos" mientras que ahora, con su decisión, el partido "está abierto".

Tras destacar que ya tuvo un papel importante para poder gestar el actual Ejecutivo de coalición con el PSOE, ahora le toca "arremangarse" y hacer la labor en la que puede ser "más útil" para la mayoría social y las clases trabajadoras.

A su vez, ha destacado que dentro del Gobierno han surgido nuevos liderazgos, como es el caso de la ministra Yolanda Díaz, que pueden llevar a Unidas Podemos a un lugar "más lejos" de lo que él ha conseguido.

"Yolanda Díaz puede ser la próxima presidenta del Gobierno", ha dicho de su compañera en Unidas Podemos, a quien ha propuesto para futura candidata a las próximas elecciones generales y como su recambio en el liderazgo de Unidas Podemos.