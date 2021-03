Los independentistas recurrirán el veto y ERC avisa al PSOE de que "se la está jugando"

Publicada el 23/03/2021 a las 13:08 Actualizada el 23/03/2021 a las 13:30

Los partidos independentistas de ERC, Junts, PDeCAT y la CUP presentarán un recurso ante la Mesa del Congreso para que reconsidere su negativa a tramitar, por considerarla inconstitucional, la Ley de Amnístia impulsada por estas formaciones en beneficio de los procesados y condenados por el procés. Así lo ha anunciado el portavoz de ERC, Gabriel Rufián, quien ha vuelto a advertir al PSOE de que "se la está jugando" con este tipo de actitudes.

En una rueda de prensa en el Congreso, Rufián ha denunciado que la decisión adoptada en la mesa con los votos de PSOE, PP y Vox, que ha contado con el rechazo de Unidas Podemos, supone una "terrible noticia para la democracia" porque implica la imposibilidad de debatir un asunto que "aglutina un consenso muy importante en la sociedad catalana".

"Entre el 70 y 80% de los catalanes entiende que la solución al conflicto es por vías políticas y esta ley era una vía política que esperaba debate y contrapropuestas", ha apuntado el portavoz de ERC, quien ha acusado a PSOE, PP y Vox de convertir el órgano de gobierno de la Cámara en "una especie de minitribunal constitucional" incluso "más reaccionario" que el real.

Agravio comparativo de Vox

En este contexto, ha recriminado al PSOE que haya vuelto a aliarse "con lo peor de la derecha y la ultraderecha en contra de una solución dialogada y política del conflicto catalán". "Es una más. Yo no voy a salir aquí todos los martes a decirle al PSOE que se la está jugando. No lo voy a hacer, porque lo sabe", ha avisado el portavoz de ERC.

Para Rufián, no permitir ni siquiera el debate de esta ley supone "un precedente peligroso en democracia" y evidencia en que el Congreso está "yendo para atrás" como reconocen algunos veteranos diputados "en privado".

Además, ha señalado que existe un "agravio comparativo evidente" entre el veto a esta iniciativa y el hecho de que, a su juicio, se permita a Vox plantear "auténticas salvajadas" todas las semanas sin que "pase nada".

Vía para ir al Tribunal Constitucional

En cualquier caso, ha recalcado que no existen "letrados" ni "diputados de PSOE, PP, Vox y Ciudadanos suficientes" para frenar el camino que han iniciado los independentistas y ha dejado claro que, aunque sin esperanzas de que surta efecto, registrarán un recurso para que la mesa reconsidere su decisión. Si el órgano de gobierno de la Cámara no atiende el recurso, los independentistas ya tendrán vía libre para recurrir ante el Tribunal Constitucional.

La portavoz de Junts, Miriam Nogueras, también ha criticado la decisión de la Mesa por rechazar una iniciativa que, a su juicio, tiene el "consenso mayoritario" de Cataluña.

También ha cargado las tintas contra el PSOE, al que ha acusado de rechazar de nuevo "la política" al no permitir ahora siquiera debatir una ley. "La vía de diálogo está muerta", ha sentenciado Nogueras, para advertir a los socios de Gobierno en los Presupuestos y la investidura —en velada alusión a ERC— deberían hacer "un ejercicio de honestidad" para con los ciudadanos.

No es inconstitucional

En la misma línea, la portavoz de la CUP, Mireia Vehí, ha protestado por el veto con el argumento que se trata de una ley inconstitucional. "No es verdad", ha sentenciado, arguyendo que, desde su punto de vista la Ley de amnistía de 1977 sigue "vigente" y de que, además se han aprobado hasta tres "aminstías fiscales" en la democracia. "Se puede amnistiar a corruptos que blanquean dinero, pero no a quien pone urnas", ha añadido.

De su lado, el portavoz parlamentario del PNV, Aitor Esteban, ha mostrado su sorpresa por ese rechazo porque no cree que la Constitución prohíba una Ley de Amnistía ni cree que su debate en el Congreso sea "inconstitucional", una tesis que defienden muchos catedráticos de Derechos Penal de universidades de diferentes colores políticos.

Según ha explicado, una Ley de Amnistía no puede afectar a delitos relacionados con la justicia universal o aquéllos que no pueden prescribir, como el genocidio, pero sí a cualquier delito tipificado en el Código Penal y, en particular, a delitos "con un marcado componente político". "Hay opiniones para todos los colores, pero en caso de duda, lo que hay que hacer es dejar al Parlamento debatir", ha zanjado.

Por último, el diputado de Compromís, Joan Baldoví, ha defendido que la amnistía podría ser "una buena solución" para "destensar" la crisis en Cataluña y ha pedido al Gobierno ser "valiente" y apostar por esta vía para dar una solución política a un problema que, a su juicio, es "político. "No podemos pasar toda la vida con un problema como el de Cataluña enquistado", ha dicho.