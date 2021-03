Publicada el 23/03/2021 a las 18:33 Actualizada el 23/03/2021 a las 19:01

Sofía Castañón, diputada Unidas Podemos, ha denunciado este martes, durante la Comisión de Igualdad del Congreso, que otra diputada haya insultado durante la comisión a la presidenta del Instituto de la Mujer, Beatriz Gimeno, llamándola “hija de puta”.

Ayer fue contra @Yolanda_Diaz_.

Hoy el ataque ha sido contra @BeatrizGimeno1, llamándola "hija de put*" en la comisión de igualdad. Todo mi apoyo.

Hay que parar esta ola de odio contra el feminismo. pic.twitter.com/QhFhZdRrln — Julián Macías Tovar (@JulianMaciasT) March 23, 2021

"Creo que desde la comisión de Igualdad no debemos escuchar comentarios como ‘que hija de puta’”, ha arrancado Castañón durante su intervención, en la que no ha señalado quién ha pronunciado el insulto. “No voy a decir por parte de qué diputada se ha dicho porque considero que puede ser un punto de inflexión para que frenemos la violencia política por razón de género contra las mujeres, porque no es de recibo”.

Castañón ha incidido en lo inapropiado del uso del término durante la Comisión de Igualdad. “¿De qué ley contra la explotación sexual estamos hablando si seguimos utilizando, como el peor patriarcado, ese tipo de términos para insultar a una persona que no defiende las mismas ideas que se supone que defendemos nosotros”, ha señalado la diputada.

“Las ideas no se defienden así, y espero que esto sea un punto de inflexión, porque la violencia que se está ejerciendo contra cargos públicos como Yolanda Díaz ayer, como Irene Montero continuamente, o como hoy con la señora Gimeno, no es de recibo, ni digna de esta cámara, ni digna de este país que ha dado saltos de gigante en la conquista de los derechos de las mujeres”, ha concluido. “Confío en que esto sea un punto de inflexión, y que está cámara no tenga que seguir viendo tantísima sinvergüencería y desvergüenza”.

Clara Toscano, diputada de Vox, ha cargado contra las palabras de Castañón. “No dejan de sorprenderme. Ahora estamos con la violencia política cuando se les crítica. Cuando se critica a una diputada de otro signo político, entonces no es violencia. A la crítica le llaman violencia. Es que utilizan palabras muy fuertes”, ha argumentado la diputada de extrema derecha, que ha asegurado que el Instituto de las Mujeres es otro “chiringuito” que contribuye al “plan totalitario del feminismo”.

Toscano ha cargado durante su intervención en la comisión, junto a la portavoz del PP, Rosa Romero, contra el reciente cambio de nombre del Instituto de las Mujeres, preguntando a Gimeno sobre el coste en cartelería de la decisión. “Ha costado muy poco”, ha respondido la directora, que ha asegurado que el cambiode nombre, que obedece a una reivindicación histórica del movimiento feminista, es “lo que menos cuesta” dentro del departamento.

Una cuestión que, ante las “miles” de preguntas que han enviado ambos partidos al Instituto sobre el tema, entiende que ya debería estar “contestada”, y que se enmarca dentro del objetivo de la derecha de “atacar siempre lo que cuesta la igualdad".