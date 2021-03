Directo | Iglesias anuncia una denuncia de cohecho contra el PP

Publicada el 24/03/2021 a las 08:05 Actualizada el 24/03/2021 a las 09:32

Aunque aún faltan más de 40 días para las elecciones del 4 de mayo en la Comunidad de Madrid, los comicios siguen acaparando la actualidad política nacional. El martes, se conocía que Pablo Iglesias abandonará el Gobierno antes de lo previsto para ser candidato debido a que la Ley Electoral de la región considera "ineligibles" a los candidatos que sean miembros del Ejecutivo estatal una vez que se presenten las listas electorales, plazo que expira el 31 de marzo. Tras despedirse el martes del Senado, este miércoles será el turno del Congreso, dónde participará en la última sesión de control como vicepresidente.

Sigue en infoLibre el minuto a minuto de la actualidad de este miércoles:

09.30. Un diputado de Vox llama a Teresa Ribera "señora ministro". En su turno de preguntas, el diputado de Vox Víctor González Coello de Portugal, se ha dirigido a la vicepresidente cuarta, Teresa Ribera como "señora ministro". Posteriormente, le ha cuestionado si "¿va a permitir el Gobierno que se pierda el control español sobre una empresa energética esencial como es Naturgy?".

09.27. Iglesias, a Espinosa de los Monteros: "El PP se juega mucho en Madrid, y ustedes más porque su candidata se presenta por otro partido". "Ni los madrileños le quieren ni sus antiguos compañeros, a los que ha ido purgando como buen estalinista. Veo que usted abandona manteniendo el rencor, y el fracaso, que siempre lo ha acompañado", asegura Espinosa de los Monteros durante su pregunta a Iglesias. "El PP se juega mucho en Madrid, y ustedes se juegan más porque su candidata [por Ayuso] se presenta por otro partido. El 4 de mayo se les acaba el chollo", le responde Iglesias a Espinosa de los Monteros. "Recuerde que todas sus corruptelas, reformas ilegales y demás escándalos [de la candidata de Vox, Rocío Monasterio] han sido posibles gracias al PP y sus gobiernos corruptos", concluye el vicepresidente.

09.21. Iglesias anuncia una denuncia de cohecho contra el PP. "Usted va a tener mucho tiempo para estar en la Puerta del Sol, pero sentado en la plaza mirando cómo gobierna el PP", asegura Egea que ha terminado pidiéndole de nuevo que dimita: "Tanta paz lleves, como descanso dejas". "¿Qué sentido tiene que usted solo hable de Madrid en el Congreso? Ustedes no están tan seguros de seguir gobernando en Madrid. Quieren atrincherarse en Madrid. Vamos a presentar una denuncia contra usted de cohecho", responde Iglesias.

Directo| Iglesias anuncia una denuncia de cohecho contra el PP https://t.co/MSOOxBELDg pic.twitter.com/zMYmbBGcSf — infoLibre (@_infoLibre) March 24, 2021

09.18. Egea, a Iglesias: "Le pido que predique con el ejemplo y se presente el 4M como un ciudadano de a pie". "Cuando hable de corrupción mire a su secretario general en Murcia. ¿Cuándo vuelva a su barrio, a Vallecas, que le va a decir a sus vecinos? Le voy a dar un consejo: le pido que predica con el ejemplo que dimita como vicepresidente y renuncie a su acta y se presente como un ciudadanos de a pie", ha preguntado Egea a Iglesias. "Nosotros no somos como ustedes y dimitiré antes como diputado que como vicepresidente", le ha respondido el vicepresidente.

09.12. Sánchez, sobre la llegada de turistas: "No me parece razonable". Aitor Esteban pregunta a Pedro Sánchez sobre los viajes internacionales, mientras los españoles no se pueden mover entre comunidades: "No me parece razonable". "Son tiempos complicados, pero estamos en la última fase", concluye el presidente.

09.08. Arrimadas, sobre Plus Ultra: "Esta operación no tiene ni pies ni cabeza". Arrimadas pregunta a Sánchez por la compra de Plus Ultra durante su pregunta sobre los fondos europeos y exige la comparecencia de Ábalos, Montero y Calviño: "Esta operación no tiene ni pies ni cabeza. Los fondos europeos no son para ayudar a su gobierno ni su partido, es para ayudar a los españoles". El presidente del Gobierno enumera la serie de controles sobre los fondos europeos: "En definitiva, transparencia y recuperación. Todo ello con los controles debidos".

09.05. Sánchez, a Casado: "Ejerza una oposición con sentido de Estado". "Lecciones de integridad de usted, ninguna", le ha respondido Casado a Sánchez. "¿Se ha quedado a gusto? Hablemos de sus Gobiernos: dan lecciones de que en Murcia sustentan el Gobierno en base a la corrupción y al transfuguismo y en Madrid han provocado unas elecciones anticipadas e irresponsables. El problema no es usted, son sus diputados. Por eso escuchamos a un diputado insultar a Errejón y otro a la ministra de Trabajo. Ejerza una oposición con sentido de Estado", asegura el presidente del Gobierno

09.01. Sánchez, a Casado: "¿Usted se mira al espejo después de escucharse?". El primero en preguntar a Pedro Sánchez es Pablo Casado: "Tres intentos de atacarnos con mociones, tres fracasos para usted. Es inmoral hacerlo en pandemia. ¿Qué estabilidad aporta usted?". "¿Usted se mira al espejo después de escucharse?", le ha reprochado Sánchez.

09.00. Arranca la sesión de control al Gobierno.

08.00. Última sesión de control al Gobierno con Iglesias: el PP le preguntará cuándo piensa dejar su escaño. El PP preguntará este miércoles al vicepresidente segundo y líder de Podemos, Pablo Iglesias, a desvelar en el Pleno del Congreso cuándo piensa dejar su escaño tras abandonar el Gobierno para concurrir a las elecciones madrileñas del 4 de mayo. De momento, no ha dicho nada de cuándo piensa dejar su escaño en el Congreso. Técnicamente puede retener su acta hasta que tome posesión del escaño que aspira a lograr en la Asamblea de Madrid. Vox también dirigirá una pregunta a Iglesias. En concreto, su portavoz en el Congreso, Iván Espinosa de los Monteros, pretende que el vicepresidente le detalle si, una vez fuera de Moncloa, va a ser "un factor desestabilizador" del Gobierno de coalición. En la misma sesión de control, los de Santiago Abascal le pedirán, vía interpelación, que detalle las medidas que tiene previsto adoptar para proteger a los mayores. Este debate dará lugar a la votación de la subsiguiente moción en el próximo Pleno del Congreso.

Buenos días. El Pleno celebra la sesión de control al Gobierno y debate dos mociones.



Además, el ministro de Cultura y Deporte, José Manuel Rodríguez Uribes, comparece en Comisión.



Agenda: https://t.co/DHVgVqlxJb pic.twitter.com/ULoIR24Gjd — Congreso (@Congreso_Es) March 24, 2021

07.30. Gabilondo avanza nuevas incorporaciones "de personas con capacidad de gobernar" pero no confirma que sean ministros. El candidato del PSOE a la Presidencia de la Comunidad de Madrid, Ángel Gabilondo, ha explicado este martes que en los próximos días se anunciarán nuevas incorporaciones a las listas socialistas de cara a los comicios del próximo 4 de mayo de "personas con capacidad de gobernar y que la sociedad conozca" aunque en este momento no cuenta con información de que ningún ministro se vaya a incorporar a las mismas. En declaraciones a RTVE recogidas por Europa Press, Gabilondo ha aclarado que la responsabilidad de la configuración de las listas es de la Secretaría General del partido y la Comisión de Listas, que consultan con él, pero ha subrayado que en este momento no tiene "ninguna información" que le "haga pensar que ninguno de los ministros vaya a venir ahora a Madrid".

.@equipoGabilondo, candidato PSOE a la Comunidad de Madrid:



"Tengo noticias de que va a haber nuevas incorporaciones (...) pero no tengo ninguna información que me haga pensar que ninguno de los ministros o ministras vaya a venir a Madrid"#LaNoche24h

https://t.co/uveMTvZJNt pic.twitter.com/VNpsjwrvPr — La noche en 24 horas (@Lanoche_24h) March 23, 2021

07.00. Asens no ve en peligro la mayoría de la investidura pero avisa al PSOE que acelere las reformas comprometidas. El presidente del grupo parlamentario de Unidas Podemos en el Congreso, Jaume Asens, ha señalado este martes que no ve en peligro la mayoría parlamentaria de la investidura de Pedro Sánchez pero ha avisado al PSOE de que acelere las reformas comprometidas porque "llevamos demasiado tiempo que en ciertos asuntos no pasa nada". En una entrevista en RNE, recogida por Europa Press, Asens ha recordado que el PSOE pedía en la oposición "derogar la ley mordaza" y este martes votó en contra de una reforma de la misma que incluía derogar el delito de sedición. "También dijeron que están a favor de reformar el delito de sedición y no se produce esa reforma. Llevamos tres años con los líderes independentistas en prisión. Eso está caldeando los ánimos", ha asegurado en relación con los socios del Gobierno de coalición.