Directo | Calvo, sobre el 'no' continuo de Ayuso a las medidas del Gobierno: "No se trata de la pandemia, sino de hacer política de la pandemia"

Publicada el 25/03/2021 a las 08:10 Actualizada el 25/03/2021 a las 09:58

A 40 días de las elecciones del 4 de mayo en la Comunidad de Madrid, los comicios siguen acaparando la actualidad política nacional. Este miércoles, el PP anunció a última hora el fichaje de Toni Cantó tras su salida de Ciudadanos la semana pasada.

Una actualidad que sigue pendiente de la evolución de la pandemia del coronavirus. Con la Semana Santa tocando la puerta, el Gobierno y las comunidades decidieron este miércoles en el seno del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud mantener el documento de restricciones para estos días festivos y no aplicar ninguna nueva medida sobre los horarios del toque de queda ni de cierre de actividad no esencial a pesar del cambio de tendencia que muestran los datos de covid-19 en España. Asimismo, este jueves los líderes de la UE tratarán en una cumbre telemática el fiasco de las vacunas con dudas sobre el sistema para vetar exportaciones.

Sigue en infoLibre el minuto a minuto de la actualidad de este jueves:

9.58. Calvo se distancia de la denuncia anunciada por Iglesias contra el PP por supuesto cohecho en la moción de Murcia. La vicepresidenta primera del Gobierno ha desvinculado al Ejecutivo de la decisión del todavía vicepresidente segundo de presentar una denuncia por cohecho ante la Fiscalía Anticorrupción contra el número dos del PP, Teodoro García Egea, al que acusa de "comprar" diputados para frenar la moción de censura fallida de Murcia. "Esa decisión la ha tomado Iglesias como líder de un partido, no como vicepresidente segundo", ha asegurado la número dos del Gobierno al ser preguntada sobre si comparte esa decisión.

El PP basó su dominio en Madrid en dos fraudes: la compra de tránsfugas y la financiación ilegal. En Murcia han demostrado que siguen en ese camino, por lo que vamos a denunciar a Teodoro García Egea por cohecho ante la Fiscalía Anticorrupción. Hay que acabar con la corrupción. pic.twitter.com/uicm0dk8iy March 24, 2021

09.40. Sanidad estudia modificar los criterios para cerrar el interior de los bares cuando se supere una incidencia de 150. El Ministerio de Sanidad estaría estudiando endurecer las restricciones de la hostelería por zonas. Especialmente, se estaría analizando modificar los criterios para cerrar el interior de bares y restaurantes en aquellas que sobrepasen el nivel 3 de alerta, es decir, aquellas con una incidencia superior a los 150 casos por 100.000 habitantes. Según publica elDiario.es, se trataría de una actualización del documento de actuaciones de respuesta coordinada, conocido como 'semáforo de Sanidad'. Todo apunta a que estas nuevas medidas se aplicarían tras Semana Santa.

09.10. Calvo, sobre el 'no' continuo de Ayuso a cualquier medida del Gobierno: "No se trata de la pandemia, sino de hacer política de la pandemia". La vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, ha asegurado en una entrevista en RNE que la actitud de la Comunidad de Madrid durante la pandemia siempre ha sido la del 'no' a cualquier medida planteada por el Ejecutivo central. "No se trata de la pandemia, sino de hacer política de la pandemia. Resulta extraño es que la actitud de Madrid siempre es 'no' a cualquier medida, sea cual sea. Es un poco difícil de entender cuando Madrid siempre ha tenido peores datos. Madrid tiene una incidencia alta, pero no acaba de tomar decisiones. Es evidente que es un cruce tránsito en nuestro país y, a veces, nos descompone un poco las cifras globales", ha explicado Calvo. Sobre una prolongación del estado de alarma más allá del 9 de mayo, la vicepresidenta ha dicho que el Gobierno "espera" que no: "Esperemos primero a llegar el 9 de mayo. No pongamos el carro antes de los bueyes".

DIRECTO | @carmencalvo_, vicepresidenta primera del Gobierno



"Madrid tiene una incidencia alta, pero no acaba de tomar decisiones. Es evidente que es un cruce tránsito en nuestro país y, a veces, nos descompone un poco las cifras globales"



▶️ https://t.co/JeoxxEItls pic.twitter.com/OwuvZE6WDx — Las Mañanas de RNE (@LasMananas_rne) March 25, 2021

08.45. Cantó pide aglutinar el voto en torno a Ayuso y asegura que su puesto en la lista está por definir. El exdirigente de Ciudadanos Toni Cantó ha pedido este jueves aglutinar el voto de centroderecha en torno a la candidata del PP en la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, se ha mostrado ilusionado por formar parte de las listas de los conservadores en los comicios y ha explicado que su puesto todavía está por definir. En una entrevista en esRadio, recogida por Europa Press, Cantó ha señalado que será entre este jueves y el viernes cuando se concrete el ofrecimiento que, según ha apuntado, recibió este mismo miércoles por parte del equipo de la presidenta regional. Además, Cantó pudo hablar también con el líder del PP, Pablo Casado, a quien ha agradecido la "confianza". "Lo que se me dijo era una oportunidad de participar en la lista, no he concretado mucho más. Fue una jornada, no se... fue todo muy intenso, muy rápido, bastante sorprendente para mí y muy ilusionante", ha reconocido el exdirigente de la formación naranja. Cantó, que se ha reivindicado como un independiente en las filas de Ayuso, ha insistido en que la lucha por la victoria en Madrid es "esencial" porque se trata de una comunidad "libre, prospera y la más solidaria con el resto de los españoles". "Y en esto hay que dar la batalla, porque sino corre peligro", ha sostenido.

08.15. Los líderes UE tratan este jueves el fiasco de las vacunas con dudas sobre el sistema para vetar exportaciones. Los jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea discutirán este jueves cómo aumentar la producción de vacunas contra el coronavirus en suelo europeo ante el fiasco por los retrasos de una de las farmacéuticas proveedoras, AstraZeneca, contra la que Bruselas ha elevado la presión con una propuesta pensada para reforzar el control de las dosis exportadas a países como Reino Unido y que los líderes examinarán con cautela por las dudas que despierta. Los Veintisiete no avanzan al ritmo previsto en sus campañas de vacunación entre otras razones por los problemas de abastecimiento y las dudas sobre los riesgos de la vacuna de AstraZeneca, lo que hace peligrar el objetivo fijado para que de aquí al verano el 70% de la población adulta en la UE esté inmunizada y se pueda pensar en reactivar el turismo. También explorarán cómo dotar de mayor transparencia y predictibilidad a la cadena de producción y suministro de las vacunas, ante el malestar creado tras constatar que la Unión Europea es uno de los principales exportadores de estos fármacos pero a cambio no ha recibido cargamentos desde ninguno de los países terceros en los que las farmacéuticas contratadas tienen fábricas.

08.00. Egea da la bienvenida a Cantó tras su fichaje para la lista de Ayuso: "Es un activo importante". El secretario general del PP, Teodoro García Egea, ha dado la bienvenida este miércoles al exdirigente de Ciudadanos Toni Cantó, que se incorpora como independiente a la lista de Isabel Díaz Ayuso para las elecciones del 4 de mayo, y ha reconocido que es "un activo importante" para su formación. García Egea ha recordado que la semana pasada el PP abrió "las puertas del partido" a "todos aquellos simpatizantes, dirigentes y cargos" de Ciudadanos no reconocidos con la actual dirección. "Hoy Toni Cantó anunciaba su incorporación. Es un activo importante", ha señalado en una entrevista para el canal de Youtube InfoVlogger, recogida por Europa Press.

@TeoGarciaEgea: "Si mucha gente hubiera sabido que Inés Arrimadas le iba a entregar la Región de Murcia al PSOE -con un líder imputado- no hubiese votado a Ciudadanos. Lo que está pasando ahora en las encuestas". pic.twitter.com/Od2nPJXzEg — Partido Popular (@populares) March 24, 2021

07.40. Mónica García dice que dudaba de si Cantó se sumaría a Ayuso o a Vox: "La Comunidad de Madrid parece una pasarela". La candidata de Más Madrid a la Presidencia de la Comunidad de Madrid, Mónica García, ha ironizado este miércoles con el fichaje del exdirigente de Ciudadanos Toni Cantó como independiente en la lista del PP que encabeza Isabel Díaz Ayuso en los comicios del próximo 4 mayo por los diversos cambios de formación en la trayectoria del actor. "Tenía dudas de si iría al PP o a Vox", ha indicado en declaraciones a RTVE recogidas por Europa Press, en las que ha indicado que el "negacionismo de la violencia machista cotiza al alza en las dos formaciones". En esta línea, ha indicado que la incorporación del ex portavoz de Ciudadanos en las Cortes Valencianas a la lista de Ayuso es un "papel que ya ha representado otras veces", en alusión al paso de Cantó por Unión Progreso y Democracia (UPyD) y por Ciudadanos, partido que abandonó hace apenas diez días.

.@Monica_Garcia_G, (Más Madrid): "Hemos dicho desde el primer momento que estamos abiertos a hablar con todas las fuerzas políticas que quieran una alternativa de gobierno en la Comunidad de Madrid"#LaNoche24h



https://t.co/uveMTvI8VV pic.twitter.com/jnv6aqXfbD — La noche en 24 horas (@Lanoche_24h) March 24, 2021

07.20. Vox confirma a Monasterio como candidata y a Santiago Abascal como director de campaña. Vox ha confirmado este miércoles a Rocío Monasterio como candidata del partido a la Comunidad de Madrid en los comicios del próximo 4 de mayo y ha avanzado que el líder nacional del partido, Santiago Abascal, será el encargado de dirigir la campaña electoral. De esta forma, el presidente nacional del partido se implicará personalmente en una campaña marcada por el adelanto electoral tras la ruptura del pacto de gobierno entre el PP de Isabel Díaz Ayuso y Ciudadanos, y la irrupción del vicepresidente del Gobierno, Pablo Iglesias, como candidato de Podemos. En un mensaje en su cuenta personal de Twitter, la que ha sido portavoz de Vox en la Asamblea de Madrid en esta legislatura de dos años ha agradecido a sus compañeros la confirmación de su candidatura. "Haremos un trabajo extraordinario y seremos la garantía para que Sánchez y los comunistas no entren en Madrid", ha señalado Monasterio.

¡Ultima hora!



@monasterioR, candidata de VOX a la Comunidad de Madrid, y @Santi_ABASCAL de director de campaña



✅ @vox_es será la garantía para que Sánchez y los comunistas no entren en Madrid.



#VOXSaleAGanar, #PorMadridParaEspañahttps://t.co/OJ1s1xYEmP — VOX Madrid (@madrid_vox) March 24, 2021

07.00. Gabilondo no concibe las elecciones como Iglesias, en modo "confrontación": "No queremos extremos". El candidato del PSOE a la Presidencia de la Comunidad de Madrid, Ángel Gabilondo, ha insistido este miércoles en que no concibe las elecciones como el candidato de Unidas Podemos, Pablo Iglesias, en modo "confrontación", además de que no quieren formar un proyecto de gobierno "con extremos". En una entrevista con Telecinco, recogida por Europa Press, Gabilondo cree que las encuestas reflejan que hay "empate" entre "conservadores y progresistas". "Busco alianzas en votantes de Cs y Más Madrid para hacer una candidatura que sea progresista y sin extremismos", ha lanzado.