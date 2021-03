Garzón bajará los 5 millones de deuda de IU a niveles "irrelevantes" y consolidará la influencia política lograda

Publicada el 25/03/2021 a las 17:03 Actualizada el 25/03/2021 a las 17:19

El coordinador federal de IU, Alberto Garzón, ha reivindicado el haber conseguido los "mejores resultados de la historia reciente" de la organización en términos de "influencia política" y centrará su nuevo mandato en reforzar la organización desde el ecologismo y feminismo, junto al objetivo de reducir la deuda económica que arrastran –que ya han rebajado de 11 a 5 millones en 4 años–, a niveles "irrelevantes" durante el próximo mandato, según informa Europa Press.

Además, buscará aumentar la confluencia política con IU para consolidar la unidad de izquierda, algo que no les resta autonomía dado que su organización es un sujeto político "imprescindible" para el país. "Se trata de hacer posible aquello de marchar separados, pero golpear juntos", ha subrayado en una entrevista con Europa Press, en la que desacarta una fusión de IU con Podemos.

El también ministro de Consumo afronta su reelección como líder de IU de cara a la XII Asamblea Federal, que concluirá este fin de semana, tras obtener el respaldo de más del 76% de militantes que han votado para elegir a la dirección de cara a los próximos cuatro años.

Garzón ha manifestado su satisfacción por el desarrollo de un proceso que ha tenido alta participación y en el que la ejecutiva que encabeza ha cosechado un "apoyo claro" para continuar al mando de la organización. Para esta cita terminará de definir la nueva dirección, ya que aún quedan "flecos".

En este sentido, ha destacado que asumieron la dirección cuando IU estaba en "horas muy bajas" y ha logrado alcanzar cotas de "influencia política" inéditas para su organización, con presencia en el Ejecutivo estatal desde la confluencia de Unidas Podemos, y en gobiernos y parlamentos autonómicos.

Profundizar en la matriz "verde y morada" de IU

Para esta nueva etapa emprenderá cambios sustanciales en la dirección y acción política, con un marcado programa ecologista y feminista como "factor de transformación". Y es que a pesar de que ambos valores forman parte del ADN de IU, ahora se atraviesan tiempos "muy distintos" a los años 80 con una crisis "ecosocial" peligrosa que requiere respuestas. "La política en general, pero la izquierda en particular, no puede ignorar esto", ha subrayado el líder de IU para reivindicar que hace falta una "izquierda fuerte" que profundice en su "matriz verde y morada".

Sobre todo porque, tal y como ha destacado, IU tiene el capital político necesario, con más de 20.000 militantes y 40.000 simpatizantes, para "transformar" y "mejorar" las condiciones de vida de la clase trabajadora.

Un nivel de "arraigo" territorial y social de "valor incalculable" ante otras formaciones, como es el caso de Ciudadanos, que "de repente pueden quedar primeros en las encuestas a desaparecer en las siguientes" por esa escasa implantación de base. Por tanto, la afiliación es otro factor a reforzar animando a la ciudadanía que compartan su valores y principios a sumarse a IU.

La unidad con Podemos es "irreversible", pero no es fusión

En materia de estrategia política, Garzón ha reafirmado que la confluencia con Podemos es "irreversible", el "camino correcto" y la "apuesta es inequívoca que va a seguir profundizando", pues no debe limitarse solo al plano electoral sino también extenderse al "social".

Desde 2016, que concurrieron bajo la marca Unidas Podemos, han acumulado experiencia que debe servir para "compartir y sincronizar" las acciones políticas conjuntas en el seno de la sociedad civil. "En esto, el acuerdo con Podemos es total, es absoluto", ha remachado.

Pero también es consciente de que entre ambas formaciones hay diferencias en territorios que ahora tienen que "mitigar" para que en los próximos comicios el porcentaje de candidaturas de unidad sea "más amplio".

No obstante, ha especificado que "no cabe en absoluto hablar de fusión" porque son dos formaciones "distintas" que siguen valores, principios y propuestas que no son exactamente iguales.

Labor "hercúlea" para reducir la deuda: de 11 a 5 millones en 4 años

En el plano económico, Garzón ha admitido el esfuerzo "hercúleo" por reducir la deuda que arrastraba IU a raíz de una serie de gastos en la década de los 90 que "han dejado huella" y mermado la capacidad de recursos de IU. Concretamente, la dirección arrancó su mandato con un endeudamiento de 11 millones y ahora están en 5.

Con esa amortización y la actual estrategia política, el futuro de IU está "garantizado política y financieramente". Una de las primeras tareas es "redefinir" cuando se complete la venta por más de 2,1 millones de la sede federal, ubicada en la calle Olimpo, al Consistorio madrileño. De todas formas, su meta es lograr que al final de su mandato la deuda sea "irrelevante".

En la nueva dirección se mantiene como portavoz la eurodiputada Sira Rego, que también ostenta la parcela de Acción Exterior. Por su parte, la exdiputada en el Congreso Eva García Sempere será como responsable del área de Ecologismo. Mientras, Clara Alonso liderará Igualdad y la parcela de Republicanismo recae en Elena Torres, que procede de Jóvenes de IU y es estudiante.

Mientras, Ismael González repetirá como responsable de Organización y Finanzas de IU, el área de política Institucional estará dirigida por la portavoz parlamentaria de Adelante Andalucía, Inmaculada Nieto, y la parcela de Estrategia y Elaboración Política tendrá al frente a Ángel de la Cruz. Finalmente el responsable de Modelo de Estado, Justicia e Interior de IU tendrá como titular al diputado en el Congreso y secretario general del PCE, Enrique Santiago.