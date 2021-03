"Un medio es un pacto entre lectores y periodistas": infoLibre celebra su 8º aniversario con un debate sobre periodismo y democracia

Publicada el 25/03/2021 a las 06:00

Un periodismo fiable para que la democracia funcione. Bajo ese lema, infoLibre ha celebrado este miércoles sus ocho años de andadura. Acompañados de destacados periodistas de otros medios, el evento, dirigido por Jesús Maraña, director editorial de infoLibre, y Daniel Basteiro, director de infoLibre, ha incluido una mesa redonda en la nueva sede del diario, Taller de Ideas, en la que se han analizado en un tono distendido los retos a los que se enfrenta el periodismo en la era digital. Nuestras socias y socios así como nuestros lectores han podido visualizar el evento en directo a través de nuestra web y perfiles de redes sociales: Twitter, Facebook, YouTube y Twitch.

El debate, moderado por Jesús Maraña, ha contado con la presencia de Maruja Torres, periodista y escritora; de Ignacio Escolar, director de elDiario.es; Lola García, directora adjunta de La Vanguardia; y Martín Caparrós, escritor y periodista. Además, Daniel Basteiro ha entrevistado a Edwy Plenel, presidente y cofundador de Mediapart, socio editorial de infoLibre.

El director de infoLibre ha presentado el acto reivindicado la breve pero intensa historia del diario tras sus ocho años de vida y cómo, tras los duros meses de pandemia, la apuesta por la transparencia y por un periodismo fiable sigue vigente más que nunca. “En infoLibre hemos escuchado siempre a los pesimistas y profetas de la catástrofe. Y aquí estamos ocho años después de ese 7 de marzo, en el que un grupo de periodistas pusieron en marcha este proyecto. Un proyecto que no solo se ha consolidado, sino que mira al futuro con una gran esperanza”.

Acto seguido ha tenido lugar el debate, conducido por Jesús Maraña, en torno al estado de salud del periodismo. Una salud para la que “no hay vacuna”, en palabras de Martín Caparrós, que ha cargado contra el eterno mito de la crisis del periodismo para poner el acento en los modelos de producción de los grandes medios. “Nos convencieron de que su crisis y su modelo de vender información fue la gran crisis del periodismo”, ha insistido el escritor y periodista.

Una crisis cuyo origen sitúa Maruja Torres, respecto a los grandes medios tradicionales, en su entrada en bolsa, momento en el que tienen que “rendir cuentas a los accionistas” mientras, paralelamente, la precariedad laboral impregna la profesión. Una precariedad que, en palabras de Lola García, apunta a una problemática general de los modelos de negocio, independientemente de si son abiertos o de pago.

Y es que los nuevos modelos surgidos a través de Internet han vuelto a poner al cliente y al pago de las informaciones en el centro del debate por encima de la publicidad, ha destacado Ignacio Escolar. “Hay bastantes dudas del modelo de negocio, pero también hay bastantes certezas. No había crisis del periodismo, porque había periodistas, demanda y noticias. Hay una crisis del modelo”.

“Se pensaba que Internet iba a ser como la televisión abierta, basada en publicidad. Y hemos vuelto al origen, cobrando por información particular, mientras el lector vuelve a ser el cliente. Creo que eso es más bueno que malo”, ha incidido el director de elDiario.es. Un modelo subrayado por Jesús Maraña: “Que un medio sea independiente no quiere decir que no tenga una dependencia. La tiene con los socios y socias. Es un pacto entre lectores y periodistas”.

Pero las posibilidades que ofrece Internet, junto a las redes sociales, también abre las puertas al ruido, y con ello a espacios que sirven de altavoz a la extrema derecha. Una radicalización ultra a la que desde el periodismo se están buscando fórmulas para contrarrestarla. Pese a que tras años de debate no parece que se encuentre una respuesta definitiva, Edwy Plenel, presidente y cofundador de Mediapart, socio editorial de infoLibre, arroja algo de luz: “Periodismo, periodismo y periodismo. Estamos en el corazón de una responsabilidad democrática, de un reto democrático”, ha incidido el periodista francés, que ha culpabilizado a la permisividad de los partidos democráticos de este auge de la extrema derecha en Europa.

Una responsabilidad que han compartido el resto de los ponentes, al igual que la solución que ha planteado Plenel: periodismo. Sin embargo, la pandemia del covid-19 y la irrupción de la tecnología han puesto el foco en el debate sobre la desinformación y las fake news. “Muchas veces esa indigestión de información que permite Internet facilita que el mensaje más simple sea el que circula con mayor rapidez. Y las redes, que permiten amplificar estas protestas, al mismo tiempo no te sirven para deliberar o debatir”, ha detallado Lola García, que ha incidido en que “el periodismo se ha vuelto más complejo, al igual que la realidad”.

La mesa ha finalizado leyendo algunas de las preguntas que los socios y socias de infoLibre han enviado a nuestra redacción. Desde el ruido de los debates televisivos, hasta la banalización del fascismo, pasando por la libertad de la prensa o la irrupción de nuevos medios de comunicación audiovisual, los ponentes han compartido sus puntos de vista. “El periodismo define para mucha gente lo que importa. Construimos el mundo alrededor de lo que los políticos dicen o hacen. Y si tú defines mucho a la gente lo que hacen los políticos, le estás diciendo a la sociedad que estas son las personas que importan. Y me pregunto si hay una forma de contar las cosas sin darle tanta importancia a los políticos”, ha concluido Martín Caparrós.