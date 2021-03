Directo | La número dos de Gabilondo, sobre la decisión de no pactar con Iglesias: "No queremos polarizarnos en ningún extremo"

Publicada el 26/03/2021 a las 08:30 Actualizada el 26/03/2021 a las 10:29

La gran mayoría de las comunidades han comenzado a aplicar esta medianoche las restricciones de cara a la Semana Santa ante el temor de una cuarta ola. Algunas como Andalucía lo lleva aplicando ya una semana y otras se limitan a prorrogar las medidas ya en vigor. Asimismo, los 27 continúan reunidos de forma telemática este viernes después de que este jueves la UE reivindicara este jueves el papel del bloque como potencia exportadora de vacunas.

Este último viernes de marzo y previo a la Semana Santa también estará marcado por una actualidad política que sigue pasando por las elecciones a la Comunidad de Madrid y que este viernes también pondrá el foco en Cataluña donde se celebrará la primera jornada del pleno de investidura de Père Aragonès. En este primer intento, para ser investido presidente de la Generalitat necesita obtener mayoría absoluta, es decir, 68 votos. Aunque, tras el anuncio de la abstención de Junts, se celebrará una segunda vuelta en 48 horas. La incógnita será si se celebra el domingo o el martes al considerarse que este plazo debe ser de dos días hábiles.

Sigue en infoLibre el minuto a minuto de la actualidad de este viernes:

10.40. La Mesa del Parlament rechaza las peticiones de reconsideración y Puig podrá delegar el voto. La Mesa del Parlament ha rechazado las peticiones de reconsideración presentadas contra la decisión de la presidenta de la Cámara, Laura Borràs, de admitir que el diputado de Junts Lluís Puig, que se encuentra en Bruselas, delegue el voto en el pleno de investidura de este viernes, de manera que su voto se contabilizará. El órgano rector del Parlament ha descartado primero las peticiones de reconsideración del PSC-Units, Vox y el PP, y después Cs ha registrado la suya, por lo que la Junta de Portavoces y la Mesa se han tenido que volver a reunir antes del pleno. Las ha rechazado con cuatro votos a favor de Borràs, ERC y la CUP, mientras que el secretario segundo, Jaume-Alonso Cuevillas (Junts) se ha abstenido para evitar "posibles incompatibilidades" al ser haber participado como abogado en la defensa de Puig, y los dos miembros de la Mesa del PSC han votado a favor, excepto en la de Vox, ante la que se ha abstenido.

10.15. El pleno de investidura en Cataluña empieza con retraso por la delegación de voto de Lluís Puig. El pleno de investidura del candidato de ERC a la Presidencia, Pere Aragonès, comenzará más tarde de las 10.00 horas por las peticiones de reconsideración presentadas contra la decisión de la presidenta del Parlament, Laura Borràs, de admitir que el diputado de Junts Lluís Puig delegue su voto. Fuentes parlamentarias han explicado que la Mesa de la Cámara catalana ha rechazado las peticiones de reconsideración presentadas por el PSC-Units, Vox y el PP, pero después Cs ha registrado la suya, por lo que se debe volver a reunir la Junta de Portavoces y la Mesa antes del pleno. El órgano rector del Parlament ha rechazado las reconsideraciones con 4 votos favorables de Borràs, ERC, la CUP, mientras que el secretario segundo, Jaume-Alonso Cuevillas (Junts) se ha abstenido para evitar "posibles incompatibilidades" al ser abogado de Puig, y los dos miembros de la Mesa del PSC han votado a favor.

Ple del Parlament https://t.co/enLwArPXU8 — Parlament de Catalunya (@parlamentcat) March 26, 2021

09.45. Jalloul, sobre la decisión de Gabilondo de no pactar con Iglesias: "No queremos polarizarnos en ningún extremo". La número dos del PSOE en Madrid para las elecciones del 4M, Hana Jalloul, ha asegurado en La Hora de La 1 de TVE que Gabilondo "más que soso, es sosegado" y que "los ciudadanos necesitan seriedad y saber que pueden confiar en las instituciones". "Hay un empate entre izquierda y derecha, pero nuestro escenario es el de ganar", ha reconocido. Sobre la decisión de no pactar con Iglesias, ha explicado que Gabilondo no quiere que el PSOE en Madrid se polarice "en ningún extremo" y que el Gobierno que quieren en Madrid es "con Más Madrid y Ciudadanos": "El voto de Ciudadanos es importante. Nosotros llamamos a la centralidad, el consenso y a acabar con la crispación"

Hana Jalloul (@jalloul_hana), número 2 del PSOE por Madrid, sobre Gabilondo: “Yo creo que más que soso es sosegado. Estoy encantada de estar con él. Los ciudadanos necesitan seriedad ”

#LaHoraJalloul

https://t.co/GesHjMSqQA pic.twitter.com/9FEE3J4gjt — La Hora de La 1 (@LaHoraTVE) March 26, 2021

09.20. Echenique: "La libertad para Ayuso es oponerse a la restricciones y eso es un riesgo". El portavoz de Unidas Podemos en el Congreso, Pablo Echenique, ha reconocido en una entrevista en Espejo Público que los políticos "no tenemos que jugar a proponer medidas los que no somos expertos". "Mientras Sánchez pide prudencia y no viajar, Ayuso pide libertad. La libertad para Ayuso es oponerse a la restricciones y eso es un riesgo", ha afirmado en el programa de Antena 3. Sobre la salida de Pablo Iglesias y las críticas veladas del sector socialista del Gobierno, Echenique ha asegurado, preguntado directamente por la vicepresidenta Nadia Calviño, que "va a estar gratamente sorprendida con la nueva ministra Belarra".

09.10. El PP niega transfuguismo en Murcia y acusa a Sánchez, Iglesias y Arrimadas de "embarrar" y buscar la "inestabilidad". El vicesecretario de Comunicación del Partido Popular, Pablo Montesinos, ha negado este viernes que los tres diputados de Ciudadanos que tras pactar con los 'populares' hicieron fracasar la moción de censura en Murcia sean tránsfugas y ha acusado a Pedro Sánchez, Pablo Iglesias e Inés Arrimadas de querer "embarrar" la política y provocar "inestabilidad". En una entrevista en RNE, recogida por Europa Press, Montesinos ha explicado que lo que ocurrió en la Región fue una maniobra ideada "desde los despachos de Moncloa" por el presidente del Gobierno y la líder de Cs, "que decidieron que había que acabar" con varios Ejecutivos autonómicos como si de un "dominó" se tratase.

08.00. Entran en vigor las medidas acordadas para Semana Santa: las comunidades se cierran hasta el 9 de abril. La gran mayoría de las comunidades han comenzado a aplicar esta medianoche sus restricciones de cara a la Semana Santa y que estarán vigentes hasta el 9 de abril, después de que el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud descartara modificar el documento de medidas para estas fechas. Según defendió la ministra de Sanidad, Carolina Darias, el documento de restricciones consensuado con las autonomías es un acuerdo de mínimos, por lo que los gobiernos autonómicos podrán endurecer aún más las medidas como ampliar el cierre perimetral de sus territorios o ampliar el toque de queda a las 22.00 horas y el cierre de la actividad no esencial.

Recuerda. Del 26 de marzo al 9 de abril estarán en vigor en todas las #CCAA las actuaciones coordinadas frente a la #COVID19 aprobadas por el pleno del Consejo Interterritorial del SNS del pasado 10 de marzo



➕ℹ️ https://t.co/SdvRNTcbJi pic.twitter.com/uFlCaPwt6p — Ministerio de Sanidad (@sanidadgob) March 25, 2021

07.00. Sánchez urge ante el Consejo Europeo a poner en marcha el Certificado Verde Digital para una movilidad segura en la UE. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha subrayado la "urgencia" de poner en marcha el certificado de vacunación o Certificado Verde Digital para lograr una progresiva recuperación de la movilidad dentro de la UE, protegiendo la salud de todos los ciudadanos. Así lo ha destacado durante su intervención en la reunión del Consejo Europeo ordinario celebrada por videoconferencia, en la que además ha participado el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, para abordar los puntos sobre la cooperación futura confirmando así la revitalización de las relaciones con la UE. En el encuentro, los jefes de Estado y Gobierno de la Unión han hecho balance de la situación epidemiológica del covid-19 y, especialmente, han subrayado la necesidad de acelerar la producción, distribución y administración de vacunas para superar la crisis de la pandemia. En la misma línea, han mostrado su respaldo a la propuesta de la Comisión Europea de fortalecer el mecanismo de transparencia de exportación de vacunas en base a criterios de reciprocidad y proporcionalidad. Sobre este punto, el jefe del Ejecutivo español ha hecho especial hincapié en la necesidad de asegurar el suministro de materias primas y materiales intermedios y de uso único, así como hacer cumplir a las farmacéuticas sus compromisos adquiridos. Igualmente, Sánchez ha defendido el acceso "universal, equitativo y asequible" a las herramientas de lucha contra la pandemia, incluido el desarrollo y distribución de vacunas a través de COVAX, y ha solicitado además dar un impulso al "mecanismo europeo para compartir vacunas" con la vista puesta en realizar donaciones significativas para América Latina.