Publicada el 27/03/2021 a las 12:05 Actualizada el 27/03/2021 a las 14:04

Nuevo fin de semana de precampaña electoral en la Comunidad de Madrid. A más de un mes de los comicios del 4 de mayo, los políticos calientan motores con los pactos y la pandemia como temas centrales de sus discursos.

Asimismo, y tras el fracaso del viernes de la investidura de Pere Aragonès en Cataluña, ERC y Junts intentarán llegar a un acuerdo antes del martes cuando se deberá someter a una segunda votación.

Sigue en infoLibre el minuto a minuto de la actualidad de este sábado:

13.40. Aragonès (ERC) confía en que "hay tiempo para llegar a un buen acuerdo" con Junts antes del martes. El candidato de ERC a la Presidencia de la Generalitat, Pere Aragonès, ha afirmado este sábado que "hay tiempo para llegar a un buen acuerdo" con Junts antes del martes y que le permita ser investido presidente de la Generalitat. Lo ha dicho en el acto de presentación del libro Escrivim el futur amb tinta lila -Escribamos el futuro con tinta lila- de la expresidenta del Parlament Carme Forcadell. "Seguimos trabajando, seguiremos trabajando desde ahora hasta el martes", ha afirmado Aragonès, y ha dicho que, si de ERC depende, no fracasará este intento de lograr un acuerdo.

13.30. Illa (PSC) lamenta que ERC y Junts intenten "repetir una fórmula fracasada". El presidente del PSC en el Parlament, Salvador Illa, ha lamentado que ERC y Junts pretendan alcanzar un acuerdo que permita investir presidente de la Generalitat al candidato de ERC, Pere Aragonès, porque considera que sería "repetir una fórmula ya fracasada que en los últimos diez años no ha aportado ninguna ganancia a los catalanes". Lo ha dicho el día después de que la Cámara catalana rechazara investir presidente a Aragonès, que se deberá someter a una segunda votación el martes 30 de marzo.

Para él, la sesión del viernes fue "una investidura fallida", después de que Aragonès se convirtiera en el presidenciable que menos votos ha obtenido en una primera vuelta en la historia de la Cámara catalana, ya que solo obtuvo 42 votos -33 diputados de ERC y 9 de la CUP-.Ha lamentado que ningún candidato haya sido investido presidente casi dos meses después de las elecciones.

13.20. Mónica García define a Ayuso como "presidenta nini", que "salva el turismo de borrachera" antes que a la ciudadanía. La candidata de Más Madrid a las elecciones autonómicas del 4 de mayo, Mónica García, ha defendido que la Comunidad "no se merece una presidenta nini, que ni economía ni salud", que antes "salva la Navidad o el turismo de borrachera" que a la población de la pandemia."Este gobierno, por llamarlo algo, en dos años no ha hecho una sola ley. Bueno, sólo una (la del Suelo), para especular, no para nosotros. En dos años ha habido cero presupuestos y cero ayudas", ha lamentado la candidata.

"Cuando necesitábamos rastreadores, montaron un plató de televisión, el Zendal; cuando necesitábamos sanitarios, contrataron curas; cuando las familias necesitaban menús, contrataron a Telepizza. Abandonaron a nuestros mayores y no medicalizaron las residencias. Salvaron la Navidad y el turismo de borrachera. Cuando se necesita protección ante la cuarta ola, convocaron elecciones", ha enumerado Mónica García.

13.15. Gabilondo llama a la movilización para cambiar de gobierno: "Vamos a detener este sinsentido. Madrid no lo merece. El candidato del PSOE a la Presidencia de la Comunidad de Madrid, Ángel Gabilondo, ha llamado este sábado a la movilización de la ciudadanía para que acudan a votar el próximo 4 de mayo y cambiar de gobierno para poder "acabar con este sinsentido" que cree que la región "no merece". Así ha animado Gabilondo a los madrileños a que se movilicen en estas elecciones durante la presentación de su lista completa, donde ha estado arropado por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el secretario general del PSOE-M, José Manuel Franco.

El #4M no son unas elecciones más.

Presento nuestros cinco puntos para #GobernarEnSerio:



Gobernar sin extremismos, no tocar la fiscalidad, vacunación, recuperación y justicia social, absorber con eficacia los Fondos Europeos e incorporar a los jóvenes.



"Esto no se trata de comunismo o libertad, ni de Madrid o la ultraderecha. Es más que eso. Estamos ante una emergencia democrática. Hay que movilizarnos al máximo para disponer de un gobierno excepcional y progresista con Madrid por delante", ha lanzado Gabilondo. Asimismo, el candidato socialista ha insistido en que se presentan para gobernar "sin extremismos, no tocar la fiscalidad" y dedicarse a la vacunación masiva contra el Covid-19 y la recuperación económica.

13.05. Iglesias reivindica sus logros en el Gobierno de coalición y reitera que debe dejar paso a "nuevos liderazgos" en UP. El aún vicepresidente segundo, Pablo Iglesias, ha reivindicado el papel de Unidas Podemos para desplegar conquistas del Gobierno de coalición, pese a las limitaciones que le confiere ser el socio minoritario, y el fraguar una mayoría parlamentaria progresista en el Congreso. Además, ha explicado que en "política hay que ser capaz de comprender cuándo toca dejar paso a nuevos liderazgos", que se han consolidado con su labor en el Ejecutivo, citando el caso de las ministras Yolanda Díaz (Trabajo) e Irene Montero (Igualdad), junto a la secretaria de Estado para la Agenda 2030, Ione Belarra, quien le reemplazará al frente del Ministerio de Derechos Sociales. Especialmente se ha referido al caso de Díaz, a quien ha propuesto como próxima candidata de Unidas Podemos a las elecciones generales, dado que puede ser "la próxima presidenta" del Gobierno después de demostrar que "ya es la mejor ministra de Trabajo de la historia".

@PabloIglesias: "Quienes queremos cambiar las cosas, siempre lo vamos a tener más difícil que quienes quieren dejar las cosas como están.



13.00. Arrimadas rechaza a quienes dividen a la población: "En Cataluña rompió familias, no permitáis que pase en Madrid". La presidenta de Ciudadanos, Inés Arrimadas, ha destacado la apuesta del partido por los valores de centro y reniega de "algunos" que quieren dividir a la población entre "supuestos comunistas y fascistas" en el acto de presentación del candidato del partido a la presidencia de la Comunidad de Madrid, Edmundo Bal. "¿Sabéis lo que quieren hacer algunos con Madrid? Poner en medio de esta plaza una línea divisoria y dividirnos entre supuestos comunistas y supuestos fascistas", ha recalcado Arrimadas, y ha añadido que en Ciudadanos "no quieren que haya esa línea divisoria", sino un centro amplio. La presidenta del partido ha explicado que ella ha visto en Cataluña "lo que es romper familias" por la política, así como grupos de amigos y negocios, y advierte que años de este discurso tienen esas consecuencias y "paralizan las instituciones". "No permitáis que pase en Madrid, en el corazón de nuestro país, porque si pasa aquí, pasará en toda España", ha sentenciado. "Por eso, Madrid necesita una opción como Ciudadanos. Madrid necesita un gobierno liderado por Ciudadanos".

@InesArrimadas "Cs es el partido que pone a Madrid y sus problemas en el centro" #VamosEdmundo



Desde aquí tenemos la tarea de defender el centro para toda España el #4M.



12.55. Villacís asegura que trabajarán "más duro" para "no volver a tiempos oscuros" ni convertir "la política en un reality".La vicealcaldesa de Madrid, Begoña Villacís, ha asegurado este sábado que Ciudadanos va a tener que trabajar "mucho más duro" durante la campaña electoral para que Madrid "no vuelva a tiempos oscuros ni a ser gobernada por los que quieren confrontar y dividir", recalcando que no permitirán "convertir la política en un reality como están haciendo muchos". Villacís ha participado esta mañana en la presentación de la candidatura de Edmundo Bal a las elecciones del próximo 4 de mayo y a la que se ha sumado la presidenta de Ciudadanos, Inés Arrimadas. También ha querido estar presente Ignacio Aguado, quien no formará parte de las listas de Cs a la Comunidad de Madrid.

❌Madrid NO puede ser gobernada por gente que usa la violencia, nos confronta y nos intimida.



⛔️¡Basta de populismos y de polarización!



12.50. Bal define a Cs como "antídoto" de los populismos: "No gobernarán ni Podemos, ni Vox ni 'Más Podemos'". El candidato de Cs a la presidencia de la Comunidad de Madrid, Edmundo Bal, ha definido a su formación como "antídoto del populismo" y ha asegurado que tras las elecciones autonómicas del 4 de mayo no gobernarán "ni Podemos, ni Vox ni 'Mas Podemos' (como ha calificado a Más Madrid). "Es muy serio lo que nos jugamos. Vengo a frenar a los extremos e imponer el sentido común. Eso es lo que os puedo prometer, que lo voy a dar todo. No voy a dejar de emplear un segundo de mi vida en pensar en vosotros", ha arengado Bal a los simpatizantes que se han congregado este sábado en la madrileña plaza de Santa Ana para asistir a la presentación de la candidatura naranja.

Si no hay Cs, hay extremos y populismos.



⛔️ Si no hay Cs, hay radicalismo.



@BalEdmundo "No quiero que Madrid lo gobierne Podemos, Más Podemos ni VOX" #VamosEdmundo



12.45. Gabilondo forma equipo con la mayoría de sus diputados y suma a Hana Jalloul como número 2 y Pillar Llop como 3. El candidato del PSOE a la Presidencia de la Comunidad de Madrid, Ángel Gabilondo, ha presentado este sábado su lista completa a las elecciones autonómicas del 4 de mayo y formará equipo con la mayoría de sus diputados, sumando a la secretaria de Estado de Migraciones, Hana Jalloul, como número 2, y la presidenta del Senado, Pilar Llop, como número 3. Gabilondo, arropado por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el secretario general del PSOE-M, José Manuel Franco, ha presentado su candidatura completa. A Llop, como ya se conoce, le sigue Juan Lobato, Irene Lozano, Mónica Carazo, y el director general de Políticas de Discapacidad del Gobierno, Jesús Celada, como número 7.

12.35. Sánchez avisa: "Quién quiera estar en un Gobierno progresista liderado por el PSOE deberá renunciar al extremismo". El secretario general del PSOE y presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha avisado este sábado, en referencia velada a Podemos, que quién quiera estar en un Ejecutivo progresista liderado por los socialistas tras las elecciones madrileñas del próximo 4 de mayo "deberá renunciar al extremismo". Así se ha expresado Sánchez en un acto de presentación de la candidatura de Ángel Gabilondo, en el que también han participado los integrantes de la lista socialista. Aquí, el jefe del Ejecutivo ha advertido a las fuerzas madrileñas que para llegar a acuerdos de Gobierno tienen que rechazar "cualquier tipo de postura extremista que contribuya al bloqueo y a la polarización". En este sentido, ha reivindicado la candidatura del PSOE como el "programa más progresista" y ha apelado a conseguir que la Comunidad de Madrid "no caiga" en las manos de una posible coalición postelectoral de PP y Vox.

El #4M estamos convocados a las urnas por una única razón: la decisión del PP de completar el giro extremista mediante su coalición con la ultra derecha.



⚠️No es la foto de la plaza de Colón: PP y Vox quieren formar el Gobierno de Colón ‼️



12.30. Puig sobre llegada de turistas a Madrid: "Si miramos cifras de cada comunidad, vemos cuáles son los resultados". El presidente de la Generalitat Valenciana y secretario general del PSPV-PSOE, Ximo Puig, preguntado por la llegada de turistas franceses a Madrid, ha afirmado que espera que no se produzcan estos hechos en la Comunidad Valenciana porque, a su juicio, "pasarse ahora de listos es actuar contra el conjunto de la sociedad". "Sin triunfalismos, si miramos las cifras de contagios de cada comunidad, vemos cuáles son los resultados", ha pronunciado. Así se ha manifestado Puig este sábado en declaraciones a los medios antes de presidir la Comisión Ejecutiva Nacional (CEN) del PSPV-PSOE, que se celebra de manera semipresencial.

12.00. Iglesias exhorta al PSOE a reeditar en Madrid el Gobierno de coalición sin Cs para acabar con la "derecha corrupta". El líder de Podemos y futuro candidato a las elecciones en la Comunidad de Madrid, Pablo Iglesias, ha advertido al PSOE que "ningún artefacto político", en referencia a Ciudadanos, va a posibilitar un gobierno progresista en la región que acabe con la "hegemonía" del PP, que ha convertido a esta autonomía como el "último bastión de la derecha corrupta". Además, ha desgranado que "tal es la importancia" que la "derecha política, económica y mediática" otorga a Madrid que han "erigido" a la presidenta regional en funciones, Isabel Díaz Ayuso, como la "líder de la oposición" al Gobierno estatal. Por ello, estas elecciones "son cruciales" para el futuro de la Comunidad, pero también del resto del Estado. De este modo, ha reivindicado el "capital político" que aportará Unidas Podemos será la capacidad de llegar acuerdos de gobierno con otras fuerzas políticas para avanzar en "justicia social". Y es que ha insistido que aquellos que han permitido gobiernos con "la ultraderecha" no pueden ser clave para una mayoría progresista, en otra clara referencia a la formación naranja. Así lo ha indicado durante su intervención en el Consejo Ciudadano Estatal de Podemos, celebrado este sábado y cuando restan pocos días para que Iglesias deje su cargo de vicepresidente segundo y se vuelque en los comicios madrileños.

@PabloIglesias: “Una de las victorias colectivas de Unidas Podemos ha sido lograr un Gobierno de coalición que ha inaugurado una nueva cultura política que ha llegado para quedarse.



11.30. Los expresidentes Cifuentes y Garrido recibirán la Medalla de Oro de la Comunidad de Madrid. El Gobierno de Isabel Díaz Ayuso concederá la Medalla de Oro de la Comunidad de Madrid a los expresidentes madrileños Cristina Cifuentes y Ángel Garrido, reanudando la tradición de condecorar a los dirigentes autonómicos interrumpida por Cifuentes por la situación de investigado de su predecesor, Ignacio González. Así lo han confirmado fuentes de la Comunidad de Madrid a Europa Press, que han indicado que recuperarán la concesión de la Medalla de Oro a los expresidentes "por cortesía". La entrega de las distinciones tradicionalmente tiene lugar durante la celebración de la fiesta del Dos de Mayo, en el patio de la Real Casa de Correos, sede del Ejecutivo regional.

11.00. Nuevos fichajes del PP en Ciudadanos: los exdiputados Sergio Brabezo y Marta Barbán irán en la lista electoral de Ayuso. Los exdiputados de Ciudadanos Sergio Brabezo y Marta Marbán irán en la lista de la presidenta de la Comunidad y candidata del PP a la reelección, Isabel Díaz Ayuso, según han informado fuentes conservadoras. Brabezo anunció hace once días que se daba de baja como afiliado de Ciudadanos ante "la deriva insensata" del partido que puede dar la Presidencia de la Comunidad al líder de Podemos, Pablo Iglesias. Marbán anunció también ese mismo día que dejaba Ciudadanos porque no se identificaba con lo que estaba pasando en el partido. A su parecer, "los ataques personales no son dignos de un partido moderado y centrado".

10.50. ERC cree que las diferencias con Junts "no son insalvables" y ve posible un acuerdo. La secretaria general adjunta y portavoz de ERC, Marta Vilalta, ha considerado este sábado que las diferencias con Junts "no son insalvables" y que ve posible alcanzar un acuerdo para investir presidente de la Generalitat al candidato de ERC, Pere Aragonès, el próximo martes, cuando se celebre la segunda vuelta de la investidura. Lo ha dicho en una entrevista de Catalunya Ràdio recogida por Europa Press el día después que el Parlament rechazara investir presidente a Aragonès, por lo que se deberá someter a una segunda votación el martes, y ha emplazado a Junts a "aprovechar la oportunidad" de esta segunda votación. "Intentemos superar posibles excusas y puntos de desencuentro, que para nosotros son mínimos, y hagámoslo posible", y ha remarcado que la hoja de ruta entre ambos partidos está prácticamente cerrada.

10.40. El PP avisa a Vox sobre posibles pactos en Madrid: "Es importante saber dónde te colocan los madrileños". La secretaria general del PP de Madrid, Ana Camíns, ha sostenido que si fuera necesario alcanzarán acuerdo con Vox tras las elecciones autonómicas pero avisa que habrá que esperar a ver dónde sitúan los madrileños a cada partido para pedir "esto o lo otro". "Es muy importante saber el lugar donde te colocan los madrileños", ha avisado la conservadora, en una entrevista concedida a Europa Press, tras recordar que además Vox ha expresado en los últimos días que no exigirá entrar en el gobierno si su lista no es la más votada. Camíns ha señalado que ella no puede decirle a otros partidos que pueden o no exigir pero ha subrayado que ellos están dispuestos a sentarse a hablar como hicieron en 2019, cuando finalmente este partido decidió apoyar desde fuera un Ejecutivo de PP y Ciudadanos encabezado por Isabel Díaz Ayuso.

10.30. Junts ve "lejos" un acuerdo con ERC y la CUP pero descarta una repetición electoral. El presidente de Junts en el Parlament, Albert Batet, ha asegurado este sábado que ve "lejos" un acuerdo con ERC y la CUP que permita investir presidente de la Generalitat al candidato de ERC, Pere Aragonès, aunque descarta un escenario en el que se agote el plazo de dos meses para investirlo y tenga que haber una repetición electoral en Cataluña. "El acuerdo está lejos", ha dicho en declaraciones a Catalunya Ràdio recogidas por Europa Press el día después de que la Cámara catalana haya rechazado investir presidente a Aragonès, que ha contado solo con el apoyo de ERC y la CUP, por lo que se deberá someter a una segunda votación el martes, en la que todavía no tiene garantizada su elección por la falta de acuerdo con Junts.

09.30. El PP cree que, con Iglesias fuera de Moncloa, se sabrá si Sánchez es "un socialcomunista" o no: "Ya no tiene coartada". El portavoz adjunto del PP en el Congreso Mario Garcés considera que con el líder de Podemos, Pablo Iglesias, fuera del Gobierno se sabrá de verdad si el presidente, Pedro Sánchez, es "un socialcomunista de nueva generación", como él cree, o no. "Ya no tiene coartada", ha dicho. Garcés ha respondido así, en una entrevista con el programa Parlamento de RNE, recogida por Europa Press, preguntado sobre si, con Iglesias fuera de Moncloa, será más fácil llegar a acuerdos con el Gobierno. El diputado conservador no tiene claro que eso vaya a ser así fundamentalmente porque al frente del Gobierno hay un presidente que, a su juicio, ha jugado, en sentido figurado, "a una especie de esquizofrenia permanente entre lo que era la tensión "populista y comunista de Iglesias y aparentemente el discurso más moderado del PSOE". Y es ahora, cuando Iglesias abandone a partir de este martes el Consejo de Ministros, cuando España va a ver "al verdadero Pedro Sánchez". "Ahora ya no tiene la coartada ni tiene la excusa legitimadora del discurso de Pablo Iglesias. Ahora vamos a ver si realmente Sánchez es lo que yo creo que es: un social comunista de nueva generación", ha dicho.