El Consejo de Europa afirma que Jordi Cuixart sufre "represalias e intimidación"

La relatora general de defensores de derechos humanos del Consejo de Europa, Alexandra Louis, ha considerado en un informe que el presidente de Òmnium Cultural encarcelado por el 1-O, Jordi Cuixart, sufre "represalias e intimidación". Así lo recoge el informe Situación de los defensores de los derechos humanos en los Estados miembros del Consejo de Europa consultado este sábado por Europa Press, que muestra ejemplos de casos que "no han mejorado", destacando conflictos en Rusia, Turquía y Azerbaiyán.

El informe también asegura que las condiciones de vida de Cuixart han empeorado a causa de la pandemia del coronavirus, de forma que llega a estar "hasta 23 horas al día aislado en su celda".

También sostiene que "según sus abogados, el juicio tuvo un carácter político y Cuixart no debió haber sido juzgado por el Tribunal Superior (TS), que tiene jurisdicción para juzgar a los cargos electos y no a activistas de la sociedad civil".

Òmnium Cultural se ha hecho eco del informe y ha asegurado en un comunicado que la crítica del Consejo de Europa "se añade a la larga lista de instituciones y entidades de prestigio que se han posicionado en contra de su encarcelamiento".

⚠️ Alexandra Louis, General Rapporteur for #HumanRights Defenders of the Council of Europe, has included the case of @JCuixart in her report "The situation of HR defenders in the CoE member states", being @Omnium's president the only human rights defender imprisoned in the EU ⬇️ pic.twitter.com/1UNdANaRRe