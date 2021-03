Directo | Iglesias ficha para su candidatura a Agustín Moreno, histórico sindicalista de CCOO y activista de la Marea Verde

Publicada el 28/03/2021 a las 12:00 Actualizada el 28/03/2021 a las 13:06

Nuevo fin de semana de precampaña electoral en la Comunidad de Madrid. A más de un mes de los comicios del 4 de mayo, los políticos calientan motores con los pactos y la pandemia como temas centrales de sus discursos. El foco también está en Cataluña tras el fracaso del viernes de la investidura de Pere Aragonès: ERC y Junts intentarán llegar a un acuerdo antes del martes cuando se deberá someter a una segunda votación.

Sigue aquí el minuto a minuto en infoLibre la actualidad de este sábado:

13.00. Bal ve a Gabilondo en un pack con Iglesias "Acabarán pactando como en el Gobierno de España". El candidato de Ciudadanos a la Presidencia de la Comunidad de Madrid, Edmundo Bal, ve a su homólogo socialista, Ángel Gabilondo, en un pack con el vicepresidente segundo y cabeza de la lista de Unidas Podemos, Pablo Iglesias, mientras que ha asegurado que a la hora de apoyar un hipotético Gobierno del PP se pondría como requisito sobre la mesa las "políticas naranjas". "Va en un pack con Podemos y Más Podemos. Que no nos diga otra cosa", ha lanzado y ha pedido al candidato socialista que "no engañe", ya que cree que acabará pactando con Iglesias "igual que se hizo en el Gobierno de España". Según ha explicado, desde Cs llevan "mucho tiempo" en la Comunidad con un "Gobierno de éxito" junto a los conservadores y ha explicado que durante ese tiempo se ha avanzado "mucho" en materias como la transparencia, el deporte, los transportes o la ciencia.

@BalEdmundo "Vengo a ofrecer un Madrid moderno" #VamosEdmundo



Ante los extremos y el populismo, la respuesta es Cs.



❌ ¡Basta ya de bandos y trincheras! pic.twitter.com/hy59RK6zQq — Ciudadanos (@CiudadanosCs) March 28, 2021

12.55. Calviño dice que el plan de recuperación debe ser nacional pero las comunidades tendrán protagonismo en los proyectos. La vicepresidenta tercera y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño, ha afirmado que el plan de recuperación "ha de ser nacional", pero considera que las comunidades autónomas y ayuntamientos deben tener "un protagonismo especial en el despliegue de los proyectos". Calviño ha respondido, de esta forma, a las críticas del Gobierno Vasco al Ejecutivo de Pedro Sánchez por el modelo de gestión de los fondos europeos. Precisamente, el pasado viernes, 26 de marzo, el lehendakari, Iñigo Urkullu, reclamó en el Parlamento Vasco al Gobierno central que permita que las autonomías tengan "un papel más activo" en la toma de decisiones sobre la gestión de los fondos europeos para la recuperación. En una entrevista concedida al diario El Correo, recogida por Europa Press, la vicepresidenta tercera ha precisado que, frente a los fondos europeos 'tradicionales' de cohesión, el plan de recuperación "no tiene un carácter regional, sino que ha de ser un plan nacional de medidas que tengan impacto macroeconomico significativo y que pongan en marcha reformas con impacto en todo el territorio".

Comparto entrevista en @elcorreo_com sobre contexto económico, la batería de medidas desplegada por el Gobierno para proteger tejido productivo y empleo, y las inversiones y reformas para impulsar la #recuperación@lorente1980_EC@manualvarez69https://t.co/4pNM65naULítica — Nadia Calviño (@NadiaCalvino) March 28, 2021

12.50. Gabilondo se compromete a iniciar la construcción de 15.000 nuevas viviendas públicas para alquiler accesible social. El candidato del PSOE a la Presidencia de la Comunidad de Madrid, Ángel Gabilondo, se ha comprometido este domingo a iniciar la construcción de 15.000 nuevas viviendas públicas para alquiler accesible social, si gana las elecciones del próximo 4 de mayo. Así lo ha avanzado Gabilondo este domingo en un acto, acompañado del ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (Mitma), José Luis Ábalos, donde ha desgranado medidas que pondrá en marcha en materia de vivienda si gobierna. "Si soy elegido presidente en estos dos años iniciaremos la construcción de 15.000 nuevas viviendas públicas para alquiler accesible social", ha lanzado Gabilondo. Para el candidato socialista, "sin políticas públicas" solo existe una "sociedad desamparada con políticas destinadas al enriquecimiento de unos pocos dejando a la intemperie a muchos". A su juicio, el Gobierno regional tiene una política con tres rasgos: "especulación, consumo indiscriminado del suelo y enajenación del parque de vivienda pública".

El derecho a una vivienda digna es LEY.



Y por eso, hoy, anuncio:

Iniciaremos en estos 2 años la construcción de . ́.



Estamos ante una emergencia democrática.



@equipoGabilondo

#ViviendaDigna #GobernarEnSerio pic.twitter.com/ci4UWIlhn6 — PSOE (@PSOE) March 28, 2021

12.00. Iglesias ficha para su candidatura a Agustín Moreno, histórico sindicalista de CCOO y activista de la Marea Verde. El profesor jubilado, histórico sindicalista en CCOO y activista de la Marea Verde, Agustín Moreno, será candidato de Unidas Podemos a las elecciones de la Comunidad de Madrid del próximo 4 de mayo, que encabezará el aún vicepresidente Pablo Iglesias. El propio Moreno ha avanzado en redes sociales que acepta el ofrecimiento propuesto para integrarse en la lista, paso que da por "compromiso y coherencia" personas y política. Con ello, se suma a la activista antidesahucios Alejandra Jacinto, que también concurrirá como candidata independiente. Por su parte, el propio Iglesias ha subrayado en redes sociales que siguen sumando para gobernar la Comunidad de Madrid y agradece a Moreno su "generosidad y compromiso". "Tu experiencia en las CCOO y como profesor comprometido con la educación pública, nos acercan al Madrid que merecen los ciudadanos", ha destacado.

¿Por qué una persona con medio siglo de activismo por las libertades, los derechos laborales y sociales, la escuela pública y la ecología, decide presentarse a las elecciones del 4 de Mayo en las listas de Unidas Podemos?: Por compromiso y por coherencia

Lo explico en este HILO: pic.twitter.com/8YGJsK1YWy — Agustín Moreno (@MorenoG_Agustin) March 28, 2021

11.45. La CUP culpa a Junts y a los comuns por la "oportunidad perdida" de investir a Aragonès. La diputada de la CUP en el Parlament Eulàlia Reguant ha criticado a Junts y comuns por la "oportunidad perdida" de investir presidente de la Generalitat al candidato de ERC, Pere Aragonès, que en el pleno de investidura celebrado el viernes en el Parlament no consiguió los apoyos suficientes, por lo que se deberá someter a una segunda votación este martes. En una entrevista del diario Ara recogida por Europa Press este domingo, se ha referido a la sesión del viernes como una "oportunidad perdida para que el independentismo lograra un acuerdo de gobernabilidad, pero sobre todo para girar hacia políticas de izquierda", y ha dicho que los de Jéssica Albiach no han querido avanzar en esta dirección.

Eulàlia Reguant: "JxCat ha actuat com qui perd un partit, agafa la pilota i se la queda perquè ningú més pugui jugar”. Entrevista d'@antonibassas a la diputada de la @cupnacional @aramateix https://t.co/42WeLSZX35 — ARA Política (@ARApolitica) March 28, 2021

11.05. El PP de Madrid alerta de que Sánchez usará sus "tentáculos" contra Ayuso: "Esperamos cualquier cosa del Gobierno". La secretaria general del PP de Madrid, Ana Camíns, considera que el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, va a seguir usando los "tentáculos políticos y mediáticos" de Moncloa para "perjudicar" a Isabel Díaz Ayuso en la campaña electoral para las elecciones del 4 de mayo, ya que, a su juicio, desde el primer momento el Ejecutivo de PSOE y Unidas Podemos ha intentado "combatir la buena gestión" del Gobierno madrileño durante la pandemia. "Nos esperamos desde el Gobierno de España cualquier cosa", ha asegurado Camíns en una entrevista concedida a Europa Press a poco más de un mes de la cita con las urnas, en las que concurrirá como número tres de la lista de Ayuso. La dirigente del PP cree que hay una "clara intención de perjudicar" a Ayuso por parte del Gobierno de España. "Aquí hay una batalla que desde el principio están intentado combatir, que es la batalla de relato y de la buena gestión, porque caló y la gente lo vio", ha enfatizado, para recordar que ella fue la primera en cerrar centros de día y colegios. Camíns ha subrayado que el Ejecutivo de Sánchez "no ha estado cerca de los madrileños" y ha "alentado a todos sus tentáculos políticos de partido y mediáticos contra el Gobierno de la Comunidad". A su entender, los ciudadanos de esta región "saben que no han contado con el Gobierno de España en los momentos más duros".

10.50. ERC insiste en un acuerdo y Junts supedita investir a Aragonès a cambios en las negociaciones. El grupo parlamentario de ERC ha insistido en la posibilidad de alcanzar un acuerdo con Junts que permita investir al candidato republicano, Pere Aragonès, como presidente de la Generalitat, mientras que los de Carles Puigdemont condicionan su apoyo a que se produzcan cambios en las negociaciones: "Si todo sigue igual, no podemos dar el sí a la investidura". Así lo ha explicado la vicepresidenta de Junts, Elsa Artadi, en el programa Preguntes Freqüents de TV3 el sábado por la noche, que también tuvo de invitada a la secretaria general adjunta y portavoz de ERC, Marta Vilalta.

“Si tot està igual que ara, dimarts no podem donar un sí a Pere Aragonès i, per tant, no hi haurà investidura” @elsa_artadi, diputada i regidora de @JuntsXCat #FAQScharliesTV3 ▶️ https://t.co/V61y0A5q5c pic.twitter.com/V33oS7kYRy — Preguntes freqüents (@FAQSTV3) March 27, 2021

10.35. Rufián dice que sin solución para los presos la gobernabilidad del país estará "constantemente en peligro". El portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, ha afirmado este domingo que sin una solución para los presos del procés la gobernabilidad del país estará "constantemente en peligro" y ha planteado una ley de amnistía que "limpie el tablero". En una entrevista concedida a Radio Euskadi, recogida por Europa Press, Rufián ha acusado, además, a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, de ser "la lideresa de la zafiedad, el neoliberalismo y una especie de fascismo 'cool'".

Gabriel Rufián: ' ERC y Junts estamos condenados a entendernos' https://t.co/E3LsqbMAQy — Radio Euskadi (@radioeuskadi) March 28, 2021

10.15. Sánchez afronta con la salida de Iglesias su segunda crisis de Gobierno en dos meses, de nuevo por unas elecciones. El presidente Pedro Sánchez debe hacer frente esta semana a su segunda crisis de Gobierno desde que conformó la coalición con Unidas Podemos en enero del año pasado, a raíz de la decisión de su vicepresidente segundo, Pablo Iglesias, de dejar su cargo para encabezar la candidatura del partido morado en las elecciones autonómicas de la Comunidad de Madrid. La primera y única remodelación hasta ahora fue hace solo dos meses, por la salida del entonces Ministro de Sanidad, Salvador Illa, también para presentarse a unas elecciones, en su caso, las catalanas. Estos cambios, que se producirán tras la dimisión el martes de Iglesias, después de participar en su último Consejo de Ministros, consisten, por un lado, en el nombramiento de la ministra de Trabajo como nueva vicepresidenta, aunque ocupará la tercera. La segunda será para la ministra de Asuntos Económicos y hasta ahora vicepresidenta tercera, que ha subido un escalafón, para no quedar por debajo de Díaz.

10.00. Cataluña cumple medio año con Govern en funciones con la investidura de Aragonès en el aire. Cataluña cumple este domingo medio año con el Govern en funciones y sin presidente, ya que hace seis meses que Quim Torra fue inhabilitado, en un momento en el que la investidura de un nuevo presidente de la Generalitat está en el aire, después de que el viernes fracasara el primer intento para investir al candidato de ERC, Pere Aragonès, y todavía no hay acuerdo para que salga elegido el martes en la segunda vuelta. Hace seis meses, el 28 de septiembre, el Tribunal Supremo confirmó la condena de Torra a un año y medio de inhabilitación por desobediencia al no haber descolgado en los plazos solicitados por la Junta Electoral una pancarta a favor de la libertad de los presos del 1-O del balcón del Palau de la Generalitat. Esta inhabilitación dejó al Govern en funciones, ya que el vicepresidente, Pere Aragonès, asumió las funciones de presidente de la Generalitat pero con las competencias limitadas. Al estar en funciones, durante estos meses no ha tenido algunas de las prerrogativas que posee un jefe del Ejecutivo en plenas competencias, ya que no tiene la capacidad de cesar ni nombrar consellers, convocar elecciones ni presentar anteproyectos de ley, por lo que no puede impulsar unos nuevos Presupuestos. De esta manera, la iniciativa del Govern en funciones en este medio año se ha limitado a los decretos ley, que es el recurso principal que han utilizado estos meses durante la gestión de la segunda y la tercera ola del coronavirus.