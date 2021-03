El PSOE de Madrid avanza su plan de choque contra el covid: adelantar toque de queda por municipios y 1.300 millones destinados a la hostelería

El candidato del PSOE a la Presidencia de la Comunidad de Madrid, Ángel Gabilondo, ha presentado este lunes su plan de choque sanitario y económico contra el covid-19 que pasa por adelantar a las 22 horas el toque de queda en aquellos municipios que tengan una incidencia acumulada mayor de 300 casos en últimos 14 días y destinar ayudas directas de 1.300 millones a la hostelería, según informa Europa Press.

En un acto telemático en la sede del partido, Gabilondo ha defendido que adelantar el toque de queda en función de los contagios que haya por municipios es una medida "novedosa y seria" porque "reduce la movilidad sin llegar al cierre total de los establecimientos".

Asimismo, Gabilondo propone aumentar los cribados en las zonas concretas de mayor incidencia. También, medidas que ahora mismo el Gobierno de la Comunidad de Madrid puede llevar ya a cabo, por lo que le ha pedido que convoque en 24 horas un Consejo de Gobierno para impulsar ayudas directas a la hostelería.

"Proponemos movilizar en 24 horas del fondo de contingencia ayudas a la hostelería en Madrid. Madrid tiene dinero. Esta misma semana debe haber un Consejo de Gobierno extraordinario", ha sugerido el candidato socialista.

Gabilondo considera que la hostelería es uno de los sectores "más castigados" por la pandemia. Es por ello que también ha avanzado, como medida a largo plazo, que si es elegido presidente de la Comunidad de Madrid aprobará un plan de ayudas a empresas dotado de 1.300 millones, también con subvenciones a empresas.

"Queremos apoyar a las empresas, a las familias, a los autónomos, al comercio, a la hostelería y a las empresas industriales. Queremos promover políticas activas de empleo, incentivos a la contratación, internacionalización de pymes y líneas de colaboración para desempleados en municipios. Vamos a superar al virus y a recuperar la economía sin dejar a nadie atrás", ha lanzado Gabilondo.

"La libertad no es el desmadre", reprende a Ayuso

El candidato socialista tiene el objetivo "claro" de que Madrid "no sea la primera región europea donde gobierne la ultraderecha" y debe ser reemplazada por un gobierno que se ponga a gobernar "en serio". "Un gobierno en serio o el de la Plaza de Colón. O nos tomamos en serio la cuarta ola del covid y la frenamos o dejamos que el negacionismo del gobierno de la Plaza de Colón ponga en riesgo más vidas", ha lanzado.

Gabilondo ha insistido en que en la Comunidad no quieren "sucedáneos" del expresidente de Estados Unidos Donald Trump porque Madrid es la primera región en "ocupación de UCIs y en tan solo dos días ha aumentado la incidencia acumulada en 13 puntos".

En este punto, el líder socialista ha lanzado un mensaje a la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, por los vídeos de ciudadanos y turistas en las calles de Madrid masificadas: "La libertad no es el desmadre de este fin de semana ni este disparate del llamado turismo de borrachera".

⚠️ Estamos en riesgo extremo.



NO es casualidad:

Por que NO hay un Gobierno de Madrid que haga frente con contundencia a la pandemia.



Sra. Ayuso, tras ver lo de este fin de semana le digo:



La libertad no es el desmadre.



@equipoGabilondo

#GobernarEnSerio pic.twitter.com/QKTLtaHQFQ