Publicada el 29/03/2021 a las 20:05 Actualizada el 29/03/2021 a las 20:07

El director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (CCAES), Fernando Simón, ha llamado a la responsabilidad individual de cara a la Semana Santa para que la hipotética cuarta ola sea solo una “olita”. “A nivel nacional, si tenemos un incremento constante, tendremos una cuarta ola, pero si mantenemos entre todo la disciplina y las medidas de control durante la Semana Santa, quizás no tenga sentido hablar de cuarta ola y hablaríamos de una ondulación en un periodo corto”, ha indicado el epidemiólogo.

España ha registrado este lunes una incidencia de 149 casos por cien mil habitantes, a un solo punto de distancia de la barrera de los 150 casos, que marca el riesgo alto por el coronavirus. Una incidencia que contrasta con los 138 casos registrados el viernes, y en la que destaca la variabilidad entre comunidades. Mientras que Baleares o Galicia registran una incidencia cercana a los 70 casos, comunidades como Navarra –265 casos– o Madrid –255 casos– superan el umbral de riesgo extremo, con importantes aumentos respecto el viernes.

“Tenemos que entender que la variabilidad es muy alta en nuestro entorno “, ha señalado el director del CCAES, que ha detallado que desde Sanidad están “preocupados” ante lo que parecen las “fases iniciales de una cuarta ola”.

“La evolución es ascendente a nivel nacional. Un ascenso lento, no homogéneo, con 12 comunidades con una tendencia ascendente con gran variabilidad. No son grandes incrementos, no está evolucionando de forma tan rápida, pero estamos en una fase de ascenso”, ha argumentado Simón, que ha alertado en especial de la situación en la Comunidad de Madrid: “Parte de un punto muy superior al de otras comunidades. Si exceptuamos Ceuta y Melilla, ha mantenido una incidencia más alta que el resto. Con la incidencia media que tiene, existe un riesgo alto. Entiendo que hará un riesgo para controlar la transmisión en la medida que sus estrategias se lo permitan”.

Sobre las alarmantes imágenes de turistas en las calles de la capital sin mantener las medidas sanitarias, el epidemiólogo ha lamentado que hay imágenes que “preocupan”, si bien ha defendido que “las personas que vienen de afuera están sujetas a las restricciones de cualquier español”. “Francia no está para nada mejor que nosotros y puede haber cierto riesgo. Tenemos que tener una cierta preocupación. Pero no tenemos que exagerar, porque no depende de la entrada, sino de las medidas de control de nuestro país. No podemos decir que somos responsables, y no implementar las medidas que se proponen”.

Respecto a la pausa en la administración de la vacuna de AstraZeneca y su posterior aprobación por parte de la Agencia Europea del Medicamento, Simón ha insistido en que los sistemas de farmacovigilancia funcionan, y ha descartado que haya aumentado el rechazo a este medicamento a partir de las informaciones entorno a los casos de trombosis. “Tiene un alto grado de eficacia y puede garantizar el inmunizar a un alto porcentaje de la población. Tener está oportunidad y dejarla pasar sería un error muy grande. Si damos información de lo que es muy improbable, también tenemos que dar información de lo que es muy probable, que es que acabemos con la epidemia”, ha insistido el director del CCAES.