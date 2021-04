La comisión 'Kitchen' del Congreso no recibirá a políticos durante la campaña del 4M y deja para junio a Villarejo y Rajoy

Publicada el 01/04/2021 a las 12:51 Actualizada el 01/04/2021 a las 13:08

La comisión del Congreso de los Diputados que investiga la llamada operación Kitchen, el supuesto entramado organizado en 2013 desde el Ministerio del Interior en la etapa de Jorge Fernández Díaz para espiar al extesorero del PP Luis Bárcenas y robarle documentación comprometedora que se pudo llevar tras ser despedido del partido, no prevé recibir a políticos hasta después de las elecciones madrileñas del próximo 4 de mayo y no llamará hasta junio al comisario jubilado José Manuel Villarejo y al expresidente del Gobierno Mariano Rajoy.

La comisión inició las comparecencias el pasado 17 de marzo con Bárcenas y tras él han desfilado tres agentes que intervenían en la gestión de los fondos reservados, el coronel de la Guardia Civil Diego Pérez de los Cobos, y el policía que participó en la instrucción del caso Gürtel Manuel Morocho. Tras el paréntesis de Semana Santa, según han informado a Europa Press fuentes parlamentarias, el órgano que preside la socialista Isaura Leal retomará sus trabajos el 15 de abril recibiendo al inspector Bonifacio Díaz, colaborador del ex director adjunto operativo (DAO) de la Policía Nacional Eugenio Pino y a quien fuera su mano derecha, José Ángel Fuentes Gago. Los siguientes en comparecer serán el comisario jubilado Enrique García Castaño, en aquella época jefe de la Unidad Central de Apoyo Operativo (UCAO), y Enrique Barón, ex comisario general de Información. A la siguiente sesión acudirán el comisario Andrés Gómez Gordo y Juan Antonio González García, ex comisario general de la Policía Judicial que investigó la trama Gürtel.

Las comparecencias de abril las cerrarán, si no hay cambios en el calendario previsto, el policía Mariano Hervás Cuevas y el abogado vinculado al PP Javier Iglesias Redondo, persona de confianza de María Dolores de Cospedal.

La previsión es que mayo arranque con el testimonio del sacerdote Silverio Nieto, íntimo de Fernández Díaz, y del jefe del Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado (CITCO) y jefe de la UDEF cuando estalló el caso Gürtel, José Luis Olivera, mientras que los encargados de cerrar el desfile de policías serán el actual comisario principal Eugenio Pereiro y el exDAO Eugenio Pino.

A finales de mayo, previsiblemente el día 20, se podrá interrogar a la esposa de Bárcenas, Rosalía Iglesias –que al estar prisión ya ha solicitado comparecer por videoconferencia como hizo su marido–, así como a Sergio Ríos, el chófer de la familia que fue captado como confidente de Kitchen a cambio de 2.000 euros mensuales de los fondos reservados y quien luego logró una plaza como agente de la Policía Nacional. Los últimos comparecientes de mayo serán Jorge Sanchís, director de Gabinete del exsecretario de Estado de Seguridad Francisco Martínez y José Antonio Nieto, quien fue número dos del Ministerio del Interior con Juan Ignacio Zoido.

El 3 de junio llegará el turno del comisario jubilado José Manuel Villarejo y del que fuera director general de la Policía Ignacio Cosidó. Francisco Martínez e Ignacio López del Hierro, marido de la exsecretaria general del PP María Dolores de Cospedal serán los siguientes.

A la propia Cospedal y al exministro Fernández Díaz se les ha reservado hueco para la reunión del 17 de junio y Rajoy será, en principio, el último en ser interrogado por los miembros de la comisión el próximo 24 de junio, aunque siempre existe la posibilidad de que lista de comparecientes se amplíe antes o después de su testimonio si así lo acuerda este órgano.