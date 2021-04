Directo | Miles de aficionados despiden a la Real Sociedad en su salida hacia Sevilla sin respetar las distancias de seguridad

Publicada el 02/04/2021 a las 12:00 Actualizada el 02/04/2021 a las 13:02

La segunda Semana Santa en pandemia sigue marcada por el proceso de vacunación y la llegada de más viales. Este viernes, las comunidades han comenzado a recibir las 1.056.500 dosis de AstraZeneca. La ministra de Sanidad, Carolina Darias, pidió el jueves a las autonomias que no dejarán de vacunar durante estos días festivos.

Pero no toda la actualidad tiene que ver con la pandemia. La convocatoria de elecciones en la Comunidad de Madrid el próximo 4 de mayo continúa acaparando titulares y actos de precampaña.

Sigue en infoLibre el minuto a minuto de la actualidad de este viernes:



13.00. Almeida critica el "daño a Madrid" que hacen los partidos que dicen que los franceses son "una panda de borrachos". El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha criticado este viernes el "daño a Madrid" que hacen los partidos políticos que califican a los franceses de "panda de borrachos que solo vienen a beber". "Descalificar a los franceses no creo que sea de recibo, como han hecho determinadas fuerzas o que la Embajada Francesa tenga que salir al paso de que se descalifique", ha censurado el regidor tras participar en una mesa informativa del PP. Ha sacado pecho de la oferta cultural de la ciudad, como los museos Thyssen-Bornemisza y El Prado o el Teatro Real y ha criticado que se "descalifique la actividad cultural" y ha dicho que esos ataques hacen daño tanto a la Comunidad como a los gestores culturales y a los franceses que "no vienen a Madrid a emborracharse".

#EnDirecto | Almeida: "Descalificar la actividad cultural de Madrid como se hace desde la izquierda y pretender que los franceses son una pandilla de borrachos que sólo vienen a beber es injusto tanto para la ciudad, para los gestores culturales como para los propios franceses" pic.twitter.com/N3MzuJlWAh — Europa Press (@europapress) April 2, 2021

12.55. Almeida cuestiona la "fiabilidad" del veto de Cs a pactar con Podemos cuando lo hicieron en Murcia. El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha cuestionado la "fiabilidad" del rechazo de Ciudadanos a pactar con Podemos cuando "hace 10 días votó con ellos y con PSOE para quitarle el Ayuntamiento de Murcia al PP". "No creemos que haya una diferencia sustancial entre votar aquí y en Murcia. Lo lógico es pensar que si lo han hecho en Murcia, lo lógico sería pensar que podrían hacerlo en Madrid si lo consideran conveniente (...) Pero eso, sin prejuzgar, nosotros nos limitamos a decirle a los madrileños y que en función de eso decidan", ha expuesto el regidor y portavoz nacional del PP a los medios de comunicación tras visitar un puesto informativo de su formación junto al consejero de Sanidad y 'número 2' de la lista el 4 de mayo, Enrique Ruiz Escudero. Es por ello que ha pedido que haya una "amplia mayoría" en torno a la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, que garantice un "gobierno estable" y evitar así "sustos y sobresaltos".

12.30. Denunciados 15 jóvenes de madrugada en un piso de Santander y el dueño de otro que no quiso cesar la fiesta. La Policía de Santander ha denunciado a quince jóvenes no convivientes que celebraban de madrugada una fiesta en un piso de la ciudad, en la calle Tristana. Y también, al dueño de otro inmueble, requerido igualmente por una celebración identificado en dos ocasiones, la primera por ruidos a los vecinos por la celebración y la segunda porque continuaban las molestias ya que no siguió las indicaciones de los agentes y continuó la fiesta, en la Bajada del Caleruco.

12.25. Miles de aficionados despiden a la Real Sociedad en su salida hacia Sevilla sin respetar las distancias de seguridad. Miles de aficionados se han acercado este viernes a las inmediaciones del campo de Zubieta para despedir a la Real Sociedad en su partida hacia Sevilla para disputar este sábado contra el Ahtletic de Bilbao la final de la Copa del Rey. El autobús del equipo txuri-urdin ha salido hacia el aeropuerto de Hondarribia desde Zubieta a las 10.45 horas como estaba previsto. El presidente de la Real Sociedad, Jokin Aperribay, ha sido de los primeros en llegar a Zubieta algo antes de las diez de la mañana. Allí han sido recibidos por miles de aficionados con banderas, camisetas y bufandas del equipo, pese al llamamiento a evitar a aglomeraciones, animando con cánticos y aplausos al equipo. Los simpatizantes de la Real Sociedad han hecho un pasillo al autobús del equipo siguiéndolo por las inmediaciones de Zubieta, sin que se respetasen las medidas de distancia social, y se han agolpado en los accesos al campo. La marea txuri-urdin también ha estado presente en torno al aeropuerto de Hondarribia desde primera hora de la mañana. El club donostiarra ha pedido a través de sus perfiles en redes sociales a los aficionados que, en los próximos días en los que se van a "vivir momentos de gran intensidad", se comporten "en todo momento respetando todas las medidas sanitarias vigentes".

11.15. Los aeropuertos de Baleares operan este viernes 298 vuelos, con 52 de llegada desde Alemania. Los aeropuertos de Baleares operan este viernes, Viernes Santo, un total de 298 vuelos, con 52 de llegada desde ciudades alemanas. El total de vuelos operados en Son Sant Joan -220- supone un 63% menos que en 2019. En Ibiza, habrá 52 vuelos, un 63% menos, y en Menorca, 26 vuelos, lo que supone un descenso del 54% respecto a hace dos años, según datos de Aena. La mayoría de los vuelos que llegan de Alemania a los aeropuertos de Palma e Ibiza -Menorca no tiene programado ningún vuelo germano- proceden de Frankfrut, Düsseldorf, Berlín, Colonia, Munich, Dortmund, Nuremberg y Memmingen. En concreto, el aeropuerto de Palma recibirá 50 vuelos procedentes de ciudades alemanas e Ibiza contará con dos.

10.55. El Gobierno prorroga la cuarentena de 10 días para los viajeros de países de riesgo. El Gobierno ha aprobado la prórroga de la cuarentena de diez días por el coronavirus para los viajeros que lleguen a España procedentes de países de riesgo hasta el 19 de abril, fecha en la que, si las circunstancias sanitarias lo requieren, la orden podría extenderse en el tiempo. Según ha publicado este viernes el Boletín Oficial del Estado (BOE), esta prórroga de la orden de establecida el pasado 2 de marzo afecta a las personas que lleguen en vuelo desde cualquier aeropuerto situado en la República Federativa de Brasil, la República de Sudáfrica, República de Botsuana, Unión de Comoras, República de Ghana, República de Kenia, República de Mozambique, República Unida de Tanzania, República de Zambia, República de Zimbabue, República de Perú y República de Colombia a cualquier aeropuerto situado en España, con o sin escalas intermedias. Los viajeros deberán guardar cuarentena durante los diez días siguientes a su llegada, o durante toda su estancia en España si esta fuera inferior a ese plazo. No obstante, si al séptimo día la persona se somete a una prueba diagnóstica de infección activa con resultado negativo, podría suspender el aislamiento.

Publicada la segunda prórroga de la cuarentena obligatoria de 10 días a la que deben someterse los viajeros de vuelos procedentes de 12 países



Objetivo ➡️ Frenar las nuevas variantes de la #COVID19

⏰ Hasta las 24:00 horas del 19 de abril



➕ℹ️ https://t.co/PLvjsuLKRc pic.twitter.com/YoBnLmGnjH — Ministerio de Sanidad (@sanidadgob) April 2, 2021

10.40. Alrededor de 30 heridos y 20 detenidos en enfrentamientos en un parque de Bruselas durante una fiesta falsa. Alrededor de 20 policías y ocho manifestantes resultaron heridos el jueves en los enfrentamientos desencadenados después de que los agentes intentaran dispersar a más de 1.500 personas que se concentraron en un parque en la capital de Bélgica, Bruselas, convocados a una supuesta fiesta, a pesar de las restricciones impuestas por el coronavirus. La portavoz de la Policía de Bruselas, Ilse Van de Keere, ha indicado que los incidentes se saldaron además con 22 arrestos, con cuatro de los detenidos puestos a disposición judicial, según ha informado el diario belga Le Soir. Los incidentes tuvieron lugar en el parque Bois de la Cambre, en el sur de la ciudad, donde la Policía desplegó cañones de agua y policía montada a caballo para intentar dispersar a los presentes. Los enfrentamientos estallaron después de que los agentes pidieran a la gente que abandonara la zona.

26 policiers blessés, 22 arrestations: le bilan après l’évacuation du Bois de la Cambre https://t.co/0BH0XtXuVY pic.twitter.com/VOvQaCASwA — Le Soir (@lesoir) April 2, 2021

10.30. Denunciadas 17 personas en una fiesta en un local de Pamplona. La Policía Municipal de Pamplona ha denunciado esta noche a 17 personas que participaban en una fiesta en una bajera ubicada en la calle Canal. Los agentes acudieron al lugar tras ser avisados por la celebración de una fiesta y por molestias. Sin embargo, al localizar la bajera, no se pudo identificar a los asistentes y la patrulla se quedó custodiando el lugar hasta esta mañana. Al empezar a salir los asistentes, los agentes los han identificado y, finalmente, han denunciado a 17 personas, según ha informado en su perfil de Twitter.

Esta noche se ha acudido a C/ Canal por fiesta y molestias en una bajera

Tras localizarla, no se ha podido identificar a los asistentes por lo que nos hemos quedado custodiando el lugar y esta mañana, al empezar a salir se han identificado y denunciado a 17 participantes#Asino pic.twitter.com/Pt8HuyQST5 — Policia Municipal Udaltzaingoa 092 (@PamplonaIrunaPM) April 2, 2021

10.15. Las comunidades reciben este viernes 1.056.500 dosis de vacunas de AstraZeneca. Las comunidades autónomas han comenzado a recibir este viernes, 2 de abril, las 1.056.500 dosis de la vacuna de AstraZeneca contra el coronavirus que recibió este jueves el Ministerio de Sanidad en su almacén central. Las dosis han comenzado a llegar ya a Aragón y Navarra y a lo largo de la jornada se repartirán entre todas las comunidades autónomas y ciudades autónomas. La ministra de Sanidad, Carolina Darias, anunció este jueves la llegada el lunes de 1,2 millones de nuevas vacunas de Pfizer, que se sumarán a las más de un millón de dosis de AstraZeneca recibidas este jueves, y ha instado a todas las comunidades autónomas a seguir vacunando. Los datos indican que en el primer trimestre de 2021 se han entregado a las comunidades autónomas 6.470.295 dosis de Pfizer, con 6.236.534 administradas; 1.044.000 correspondientes a Moderna, con 475.959 ya inoculadas; y 2.175.700 de AstraZeneca, con las que se ha vacunado a 1.629.662 personas.

@CarolinaDarias ➡️ Esta semana han llegado más de 2 millones de #VacunaCOVID19 a nuestro país



✅ El objetivo es conseguir que el 70% de la población esté vacunada durante este verano #YoMeVacuno pic.twitter.com/Jpr4piCyBH — Ministerio de Sanidad (@sanidadgob) April 1, 2021

10.00. El comité disciplinario de Cs expulsa al presidente de Melilla, Eduardo de Castro, por incumplir directrices del partido. La comisión de régimen disciplinario de Ciudadanos (Cs) ha resuelto la expulsión del presidente de la ciudad autónoma de Melilla, Eduardo de Castro, por incumplir las directrices del partido. En un comunicado, Cs explica que De Castro incumplió las directrices del partido y por ese motivo el pasado 12 de marzo le abrió un expediente disciplinario que quedó resuelto el pasado martes, 30 de marzo. Así, la formación naranja destaca que "los principios e ideario del partido son un marco inquebrantable".