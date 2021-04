Directo | La OMS califica de "inaceptable" la lentitud del ritmo de vacunación en Europa

Publicada el 01/04/2021 a las 10:12 Actualizada el 01/04/2021 a las 12:18

Comienza el mes de abril y, con él, la segunda Semana Santa en pandemia. España continúa con sus restricciones, aunque el resto de países de Europa endurecen todavía más la lucha contra el coronavirus. Sin ir más lejos, este miércoles por la noche el presidente francés, Emmanuel Macron, anunció el cierre de escuelas y guarderías durante las próximas tres semanas, como consecuencia del aumento del número de casos y fallecidos, así como del colapso de los hospitales. Además, el presidente francés también comunicó que el endurecimiento de las medidas que habían estado rigiendo las últimas semanas casi una veintena de departamentos se aplicarán a partir de este sábado a todas las áreas metropolitanas del territorio nacional durante las próximas cuatro semanas.

En paralelo, el Gobierno de Italia anunció la ampliación de una serie de restricciones por la situación del coronavirus hasta el próximo 30 de abril. En el decreto aprobado, que se aplicará a partir del 7 de abril, se establece la prohibición de circulación en el país así como las visitas a familiares y amigos en las zonas rojas y la continuidad del cierre de bares, restaurantes, cines, teatros, gimnasios y piscinas, según recoge La Repubblica.

Pero no toda la actualidad tiene que ver con la pandemia. La convocatoria de elecciones en la Comunidad de Madrid el próximo 4 de mayo continúa dejando titulares. Este miércoles, el hasta ahora vicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias, escenificó su salida del Gobierno con el traspaso de carteras a la nueva vicepresidenta tercera del Gobierno, Yolanda Díaz, y la ministra de Derechos Sociales, Ione Belarra. La ministra de Economía, Nadia Calviño, asumió su nuevo puesto como vicepresidenta segunda del Ejecutivo.

Sigue en infoLibre el minuto a minuto de la actualidad de este jueves:

12.22. Alejandra Jacinto irá de 4, Agustín Moreno 5, Serigne Mbaye 9 y Cecilio Rodríguez 25 en la lista de Unidas Podemos. La candidatura de Unidas Podemos a las elecciones madrileñas que lidera el exvicepresidente Pablo Iglesias tiene como número dos a la coportavoz estatal de la formación, Isa Serra, e incluye en el número tres a la dirigente de IU, Vanessa Lillo, mientras que el cuarto puesto figura la activista antidesahucios Alejandra Jacinto. Otro de los fichajes de Iglesias, el histórico sindicalista de CCOO y miembro de la Marea Verde, Agustín Moreno, ocupa el quinto lugar en la papeleta electoral de Unidas Podemos por delante del coordinador autonómico de la formación morada, Jesús Santos. Le siguen en el séptimo puesto la que fuera diputada regional Carolina Alonso, y en octavo lugar se ubica la exdirectora del Instituto de las Mujeres, Beatriz Gimeno, según la lista final de Unidas Podemos registrada ayer en la Junta Electoral de Madrid.

12.06. Detenida la organizadora de la fiesta ilegal en Marbella en la que murió un dj por un disparo. Agentes de la Policía Nacional han detenido a otra persona más en relación con la fiesta ilegal en el municipio malagueño de Marbella en la que murió un hombre por un disparo en el cuello, que al parecer actuaba como dj. En total, y por el momento, son tres personas las detenidas en relación con estos hechos, ya que la investigación continúa abierta. La última arrestada ha sido una mujer española, al parecer, organizadora de la fiesta. En concreto, se le imputan los delitos de omisión del deber de socorro y encubrimiento y pasará a disposición en los juzgados de Marbella, según han informado fuentes policiales. Por otro lado, las dos personas detenidas el pasado martes han pasado este jueves a disposición judicial en los juzgados de Málaga. Se trata de un hombre de 30 años y nacionalidad alemana como presunto responsable del homicidio; y otro varón de 28 años y nacionalidad alemana como presunto responsable de un delito de encubrimiento.

12.05. El PP pide a la Junta Electoral que sancione a Iglesias por su vídeo de despedida: "Es un acto encubierto de campaña". El PP de Madrid ha reclamado a la Junta Electoral Provincial que abra expediente sancionador al exvicepresidente del Gobierno y candidato de Unidas Podemos a la Comunidad de Madrid, Pablo Iglesias, por vulnerar "los principios de neutralidad, imparcialidad e igualdad" al difundir desde su despacho el vídeo de despedida del Ejecutivo como "acto encubierto de campaña" a los comicios del 4 de mayo. En su escrito, adelantado por el diario El Mundo y al que ha tenido acceso Europa Press, los populares consideran acreditado que Iglesias vulneró presuntamente la normativa electoral (concretamente el artículo 50 de la LOREG) el pasado 30 de marzo con la difusión en redes de este vídeo. "Supone la utilización de un cargo, un despacho institucional y la cartera ministerial para la realización de un acto encubierto de campaña", alega el PP de Madrid al insistir en que el líder de Podemos utilizó su puesto de vicepresidente para realizar "un acto partidista" en el que "pone en valor aspectos de su programa electoral con recursos públicos", apunta.

11.43. Bal cree que el transfuguismo acabará "pasándole factura al PP" porque ha sido un "espectáculo muy bochornoso". El candidato de Ciudadanos a la Presidencia de la Comunidad de Madrid, Edmundo Bal, ha asegurado que el transfuguismo de cargos de su formación hacia el PP acabará "pasándole factura" a los conservadores porque ha habido un "espectáculo muy bochornoso que da vergüenza". "Con esta operación del PP, pues creo que los que nos quedamos, a nosotros no nos van a ver nunca en el PP o el PSOE, tenemos muy claro que estamos en torno a la presidenta nacional, Inés Arrimadas, y con su proyecto de hace un año ratificado por más del 90% de los afiliados", ha aseverado Bal en una entrevista en RNE, recogida por Europa Press, al ser preguntado por la política de "puertas abiertas" de la formación de Pablo Casado. En el último mes varios cargos de la formación han dejado el partido, como es el caso del exportavoz 'naranja' en las Cortes Valencianas Toni Cantó, 'número 5' del PP el próximo 4 de mayo, o de los diputados madrileños Marta Marbán y Sergio Brabezo, este último no ha dejado el acta conseguida por Cs.

11.38. Cataluña administrará 100.000 vacunas de AstraZeneca hasta el Lunes de Pascua. El secretario de Salud Pública de la Generalitat, Josep Maria Argimon, ha anunciado que Cataluña recibirá el viernes 160.000 dosis de la vacuna de AstraZeneca frente al coronavirus —dirigida a personas de entre 60 y 65 años— de las cuales 100.000 se administrarán entre el sábado, el domingo y el lunes; mientras que el resto se reservarán para segundas dosis. Lo ha dicho este jueves en declaraciones a Catalunya Ràdio recogidas por Europa Press junto al presidente del Colegio Oficial de Médicos de Barcelona (COMB), Jaume Padrós, en el marco de la presentación del libro '2 metges i 1 pandèmia' (símboleditors) que han impulsado junto a la periodista Gemma Bruna. Sobre los retrasos en el suministro de dosis, Argimon ha criticado "el calvario" que supone no conocer cuántas vacunas tendrán a su alcance porque, y advierte que esto hace muy difícil programar y planificar la estrategia de vacunación.

10.51. Mónica García asegura que con ella como presidenta los bares "seguirían abiertos", en la calle y con ayudas. La candidata de Más Madrid a las elecciones autonómicas del 4 de mayo, Mónica García, ha asegurado que con ella como presidenta los bares "seguirían abiertos", impulsarían que abrieran en la calle, en espacios abiertos y concediendo ayudas a los hosteleros que no puedan cumplir con los requisitos de prevención. La candidata de Más Madrid ha afirmado que "claramente" Madrid padece un turismo de borrachera y que lo que perjudica la imagen de la región "es tener una presidenta que invita a ello a media Europa con un mensaje que dice que aquí no se cumplen las normas". Esto le ha llevado a recordar la campaña que la Comunidad puso en marcha en el Metro en noviembre, "la de 'Si te tomas un chupito, tu abuelo irá al tanatorio', muy dura y criminalizadora con la juventud, pero no con los turistas de borrachera", incluso "cuando media Europa cierra otra vez".

10.33. La OMS califica de "inaceptable" la lentitud del ritmo de vacunación en Europa. La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha calificado de "inaceptable" la lentitud del ritmo de vacunación contra el Covid-19 en Europa, por lo que ha incidido en la importancia de acelerar la inmunización de la población debido al aumento del número de casos. En un comunicado, la OMS ha recordado que la semana pasada se registró un incremento de positivos por coronavirus en la mayoría de los países europeos, con 1,6 millones de nuevos casos y cerca de 24.000 muertes. "Hace solo cinco semanas, el número de nuevos casos en Europa había bajado a menos de un millón a la semana, pero ahora la situación es más preocupante de lo que hemos visto en varios meses", ha lamentado la directora regional de Emergencias de la OMS para Europa, Dorit Nitzan. Además, la OMS ha subrayado de que la variante británica del virus ya es la predominante en Europa, detectada ya en 50 países de la región, por lo que serán necesarias acciones adicionales para controlarla, ya que es más transmisible. Asimismo, ha alertado de los riesgos asociados a un aumento de la movilidad y las reuniones con la llegada de la Semana Santa.

10.18. La asociación Abogados Cristianos se querella contra Iglesias por un presunto delito de omisión de socorro a mayores. La asociación española de Abogados Cristianos ha registrado una querella contra el exvicepresidente y candidatos de Unidas Podemos a la Comunidad de Madrid, Pablo Iglesias, al que acusa de un presunto delito de omisión del deber de socorro a mayores en residencias y prevaricación en la gestión de la crisis del coronavirus. La demanda se interpone una vez que Iglesias ha perdido el aforamiento tras hacerse efectiva su renuncia a su escaño en el Congreso el pasado viernes y después de que el martes participara en su último Consejo de Ministros antes de abandonar el Ejecutivo.

10.04. Más Madrid no cerraría el Zendal "para no despilfarrar ni un euro más de los que ha despilfarrado Ayuso". La candidata de Más Madrid a las elecciones autonómicas del 4 de mayo, Mónica García, ha afirmado que no cerrarían el hospital Isabel Zendal, a pesar de haber sido muy críticos con él, "para no despilfarrar ni un euro más de los que ha despilfarrado (Isabel Díaz) Ayuso". "No vamos a cerrar el Zendal, lo vamos a aprovechar" con camas de media a larga estancia, espacios de investigación o puntos donde desarrollar pruebas complementarias "porque Madrid, en algunos casos porque se ha privatizado y en otros porque no se ha ocupado, tiene graves deficiencias", ha avanzado. En Más Madrid han sido "muy críticos" con el "escándalo" que supuso "construir un hospital sin planificación, sin sanitarios y con toda la plataforma de contratos a dedo por supuesta emergencia". "Ahora bien, nosotros no vamos a cerrar el Zendal, no vamos a despilfarrar ni un euro más de los que ha despilfarrado la señora Ayuso porque dentro de una planificación sanitaria normal hay algunas necesidades que todavía están por cubrir en la Comunidad", ha especificado.

09.36. Mónica García insta a Cs a salir del "síndrome de Estocolmo" y les tiende la mano porque cree "en la reinserción". La candidata de Más Madrid a las elecciones autonómicas del 4 de mayo, Mónica García, ha instado a Cs a que salgan de "ese síndrome de Estocolmo en el que están, que es preocupante", y les ha tendido la mano porque en su formación creen "en la reinserción". "Como decía (la exalcaldesa) Manuela Carmena (cuando se le preguntó por la conservadora Esperanza Aguirre), nosotros creemos en la reinserción", ha manifestado en una entrevista en la Cadena Ser, recogida por Europa Press. García ha apuntado que durante los dos años en el gobierno y en los cuatro anteriores, Cs ha demostrado en la Asamblea "que ha apoyado al PP más corrupto de la historia y que le ha puesto la alfombra roja a Vox". "¿Quieren reinsertarse en una política europea del siglo XXI o quieren quedarse en la foto de Colón?", ha preguntado la candidata de Más Madrid, que ha reiterado que su formación siempre les ha tendido la mano pero teme que, a la vista de las declaraciones de su homólogo 'naranja', Edmundo Bal, "parece que quieren reincidir en los mismos errores que les han llevado a disolverse en esa foto de Colón".