Directo | El Wizink Center de Madrid se convertirá en un nuevo punto de vacunación masiva desde finales de la próxima semana

Publicada el 03/04/2021 a las 12:00 Actualizada el 03/04/2021 a las 12:47

La segunda Semana Santa en pandemia sigue marcada por el proceso de vacunación. La mayoría de las comunidades aprovechan estos días festivos para seguir vacunando, algunas como la Comunidad de Madrid acaparando titulares por las colas a las puertas del hospital de pandemias y del Wanda Metropolitano.

Pero no toda la actualidad tiene que ver con la pandemia. La convocatoria de elecciones en la Comunidad de Madrid el próximo 4 de mayo continúa acaparando titulares y actos de precampaña.

Sigue en infoLibre el minuto a minuto de la actualidad de este sábado:



12.45. Países Bajos suspende todas las vacunaciones contra el coronavirus con AstraZeneca. El Gobierno de Países Bajos ha anunciado este sábado la suspensión de la campaña de vacunación contra el coronavirus con el fármaco desarrollado por AstraZeneca, un día después de hacer lo propio para aquellas personas que tengan más de 60 años. Según las informaciones facilitadas por el diario neerlandés De Telegraaf, la decisión ha sido adoptada durante una reunión entre el Ministerio de Sanidad y el Instituto Nacional de Sanidad Pública y Medio Ambiente (RVIM) con el objetivo de evitar que las dosis se echen a perder.

12.00. Susana Díaz: Moreno está "más preocupado de lo que le dice Vox y de cómo se entiende con Cs" que de los andaluces. La secretaria general del PSOE de Andalucía, Susana Díaz, ha sostenido que el presidente de la Junta, Juanma Moreno, está "más preocupado de lo que le dice" Vox, por un lado, y de "cómo se entiende" con su socio de gobierno, Ciudadanos (Cs), que de "lo que están pasando los andaluces" en la actual pandemia de Covid-19. Así lo ha señalado la también expresidenta de la Junta en una entrevista concedida a Europa Press en la que ha acusado a Juanma Moreno de estar centrado "en sus historias, que nada tienen que ver con las historias de los andaluces", mientras hay "vacunas sin poner, ayudas sin llegar a los comerciantes, gente sin saber mañana cuáles son las medidas de seguridad y cuáles no" ante la pandemia, "profesores sacando a pulmón los colegios, sanitarios dándolo todo y centros de salud que prometieron abrir el día 2 de marzo y no han abierto".

11.55. Susana Díaz acusa a la Junta de "favorecer" a la sanidad privada en la pandemia por "ideología y negocio". La secretaria general del PSOE-A, Susana Díaz, ha acusado al Gobierno andaluz de PP-A y Ciudadanos (Cs) de "favorecer" a la sanidad privada durante esta situación de pandemia del coronavirus, por "ideología y negocio". "Ha roto la equidad y la universalidad de la sanidad", según ha alertado. Así se ha pronunciado Susana Díaz, en una entrevista con Europa Press, donde ha expuesto que el actual Gobierno andaluz está "mandando más dinero a la sanidad privada" que nunca antes, mientras que de los más de 600.000 andaluces que se "desviaron a la sanidad privada" como consecuencia de la pandemia, "sólo 70 tenían Covid, lo que significa que la presión del Covid la han tenido los sanitarios y los hospitales de la pública".

11.50. Moreno lamenta final que la final de la Copa del Rey se celebre sin público y le hubiera gustado presencia de Urkullu en el partido. El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha lamentado este sábado que la final de la Copa del Rey que disputarán esta noche el Athletic de Bilbao y la Real Sociedad en el estadio olímpico de Sevilla no vaya a contar con público y ha expresado que le hubiera gustado que estuviera presente el presidente vasco, Iñigo Urkullu. Así se ha pronunciado Moreno, en una entrevista con Radio Euskadi, recogida por Europa Press, donde ha indicado que en la noche de este sábado asistirá a esa final y ha lamentado "muchísimo" que no pueda contar con la presencia de las aficiones de ambos equipos. "Hemos estado hasta ultimísima hora intentando por todos los medios el poder contar con dos de las aficiones más coloridas, entusiastas y divertidas que tiene el conjunto del país", ha indicado el presidente andaluz, quien ha recalcado que tristemente no ha podido ser en esta edición y "esperemos que haya otra".

El gran derbi vasco se juega esta noche en el Sur. Sevilla acoge una final histórica de la #CopaDelRey entre el @AthleticClub y la @RealSociedad. Esta vez sus aficiones no podrán estar, pero esperamos que pronto disfruten de #Andalucía. Suerte a los dos equipos! pic.twitter.com/bvyirvl9DO — Juanma Moreno (@JuanMa_Moreno) April 3, 2021

11.45. Madrid aumenta las zonas con restricciones de movilidad: Getafe, San Fernando, Villaviciosa y tres puntos de la capital. La Zona Básica de Salud (ZBS) de Las Margaritas, en Getafe; la de San Fernando de Henares, que coincide con la denominación del municipio; la de Villaviciosa de Odón; y tres de Madrid capital, como Alameda de Osuna (Barajas), Las Rejas (San Blas-Canillejas) o Chopera (Arganzuela) se suman a las restricciones de movilidad para combatir la expansión del coronavirus ante los datos registrados. También quedarán limitadas las entradas y salidas salvo por causas justificadas en las localidades de La Cabrera, Moralzarzal y Colmenarejo. Lo ha anunciado este sábado en rueda de prensa la directora general de Salud Pública de la Comunidad, Elena Andradas, tras analizar la superación del umbral de incidencia acumulada a 14 días de 350 casos por 100.000 habitantes y con una tendencia creciente.

Zonas Básicas de Salud de la capital con restricciones frente al COVID-19:



Núñez Morgado (Chamartín)

Virgen de Begoña (Fuencarral-El Pardo)

Vicálvaro-Artilleros y Valdebernardo (Vicálvaro)

Alameda de Osuna (Barajas)

Rejas (San Blas-Canillejas)

Chopera (Arganzuela) pic.twitter.com/LOD3SfkcFc — Comunidad de Madrid (@ComunidadMadrid) April 3, 2021

11.05. Urkullu llama a las aficiones de Athletic y Real Sociedad a estar a la altura porque el "partido" contra el covid "no ha terminado". El lehendakari, Iñigo Urkullu, ha hecho un llamamiento a las aficiones del Athletic y de la Real Sociedad, equipos que esta noche disputan la final de Copa del Rey, a estar "a la altura de las circunstancias" porque el "partido" contra el covid-19 "no ha terminado". Tras apelar a "jugar en casa, ganar en casa y celebrar en casa", se ha mostrado convencido de que la afición convertirá la final en "una gran demostración de compromiso y solidaridad" y espera que deportivamente "gane el mejor". En su cuenta de Facebook, Urkullu publica este sábado un artículo suyo recogido en El Correo y El Diario Vasco, en el que señala que esta noche se vivirá un partido de fútbol "no cualquiera" entre dos equipos vascos y que, además de ser expresión de fiesta de gran parte de la afición vasca, se juega en casa". "La Real y el Athletic, el Athletic y la Real, van a disputar una final de Copa que será inolvidable. Una final que 'vamos' a jugar, disfrutar y celebrar en casa, con los de casa. Esta será 'nuestra' victoria", añade.

✍️ ❤️



Un partido de fútbol no cualquiera entre dos equipos vascos. Un partido de fútbol que, además de ser expresión de fiesta de gran parte de la afición vasca, se juega en casa.



▶️ https://t.co/e4PMC3ZFhi



*publica El Correo y El Diario Vasco pic.twitter.com/0kwgSg3hGQ — Iñigo Urkullu (@iurkullu) April 3, 2021

10.45. Moreno: "Quedan dos meses y medio complicados y lo vamos a ver en las próximas semanas". El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha expresado este sábado que quedan unos dos meses y medio "complicados" con la pandemia del coronavirus y que eso lo vamos a ver "en las próximas semanas". Según Moreno, la cuarta ola "empieza a notarse" y hay que extremar la precaución. Así se ha pronunciado Moreno, en una entrevista con Radio Euskadi, recogida por Europa Press, donde ha señalado que, desgraciadamente, el ritmo que llevamos de vacunación contra el coronavirus no es el que se había previsto 'a priori', debido a la falta de vacunas, y eso supone que el virus "sigue progresando a nivel de contagios y de hospitalización". En su cuenta en Twitter, el presidente se ha pronunciado este sábado en la misma línea: "La cuarta ola empieza a notarse y debemos extremar la precaución. Andalucía es la única comunidad que cerró sus provincias para intentar evitar que el golpe sea mayor". "Seguimos vigilantes y pedimos más vacunas. Mucha prudencia y responsabilidad, por favor", ha expresado.

La cuarta ola empieza a notarse y debemos extremar la precaución. #Andalucía es la única comunidad que cerró sus provincias para intentar evitar que el golpe sea mayor, seguimos vigilantes y pedimos más vacunas. Mucha prudencia y responsabilidad, por favor. pic.twitter.com/sbYHu7jrH8 — Juanma Moreno (@JuanMa_Moreno) April 3, 2021

10.30. El Wizink Center de Madrid se convertirá en un nuevo punto de vacunación masiva desde finales de la próxima semana. El Wizink Center de Madrid se convertirá en nuevo punto de vacunación masiva desde finales de la próxima semana, ha informado este sábado el consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, en rueda de prensa. En el Wizink Center se vacunará a la población general de entre 60 y 65 años en horario de mañana y tarde. Y mientras continúa activo el punto de vacunación en el Hospital Isabel Zendal para la población general de entre 60 a 65 años con la vacuna de AstraZeneca y a los mutualistas mayores de 60 años con la de Moderna. En el estadio Wanda Metropolitano seguirá administración la vacunación a personas de entre 60 y 65 años. Los centros de Atención Primaria continuarán con la vacunación entre mayores de 80 años y grandes dependientes, además de las personas de 77 a 79 años, que empezarán a ser vacunadas la próxima semana.

‼️ La próxima semana y en horario de mañana y tarde, @WiZinkCenter se incorpora a nuestro dispositivo de vacunación masiva para población general de 60 a 65 años. pic.twitter.com/8nX7QwRx6Z — Comunidad de Madrid (@ComunidadMadrid) April 3, 2021

10.20. La Generalitat no descarta volver al confinamiento comarcal tras Semana Santa: "Es una opción". El conseller de Interior, Miquel Sàmper, ha afirmado que Cataluña podría volver al confinamiento comarcal después de Semana Santa para frenar la propagación del covid-19 y evitar un incremento de contagios tras el periodo festivo: "Es una opción". En declaraciones a Rac1 recogidas por Europa Press este sábado, ha explicado que la decisión se tendrá que valorar junto con el Procicat al volver de Semana Santa y que serán los datos epidemiológicos los que determinarán las próximas medidas y restricciones, ya que las vigentes finalizan el día 9 de abril. Preguntado por la posibilidad de modificar el toque de queda, ha recordado que es una competencia del Gobierno central que "se tendrá que plantear en los próximos días" ya que el decreto de estado de alarma finaliza a principios de mayo.

@miquel_samper: "Tornar al confinament comarcal és una opció, encara que d'això encara no s'ha parlat al Procicat. Caldrà analitzar les dades per prendre decisions. Aquestes mesures acaben el dia 9"



https://t.co/jIMz4Nib1e — Via Lliure de RAC1 (@vialliure) April 3, 2021

10.15. La CUP alerta a ERC de que algunos perfiles de Junts no cumplen el "viraje a la izquierda". La portavoz de la CUP en el Parlament, Eulàlia Reguant, ha alertado a ERC de que ciertos perfiles de Junts "no responden al viraje hacia la izquierda" que tanto republicanos como cupaires defienden para el nuevo Govern, y ha advertido la composición del próximo Ejecutivo debe cumplir esta voluntad, especialmente para dar cumplimiento al acuerdo sellado entre republicanos y 'cupaires'. "ERC apuesta por un Govern con políticas de izquierdas. Es evidente que la conformación del gobierno tiene que responder también a esta lógica", ha defendido en una entrevista de Europa Press, aunque ha añadido que no quieren entrar en un reparto de cargos. La diputada cupaire ha puesto como ejemplo que les preocupa que el conseller de Territorio y Sostenibilidad de la Generalitat en funciones, Damià Calvet, repita en el cargo porque "se ha manifestado en contra de uno de los puntos del acuerdo, la moratoria de los grandes macroproyectos vinculados al decreto ley de energías renovables".

.@cupnacional alerta de que algunos perfiles de @JuntsXCat no cumplen el "viraje a la izquierda" https://t.co/cnWBDOpEXs pic.twitter.com/PyJMLk4IMM — Europa Press TV (@europapress_tv) April 3, 2021

10.10. ERC rechaza que la Generalitat ceda poder al Consell per la República de Puigdemont: "Nadie puede controlar al Govern". La secretaria general adjunta y portavoz de ERC, Marta Vilalta, ha defendido que la Generalitat no puede ceder poder al Consell per la República (CxRep), ya que considera que Cataluña debe gobernarse desde su Govern y ningún órgano externo puede suplantar sus funciones: "Nadie puede controlar al Govern". "No puede quedar supeditado a nadie que no sea el mandato democrático y la soberanía popular, que es el Parlament y la propia ciudadanía", ha afirmado en una entrevista de Europa Press, tras los desencuentros entre ERC y Junts sobre qué papel debe tener el Consell per la República, presidido por el expresidente Carles Puigdemont. Para ella, el independentismo se debe coordinar en un espacio que permita construir una estrategia conjunta y superar las divisiones de los últimos años, pero "esto es plenamente compatible y no significa que una cosa debe sustituir la otra". "Quien gobierna y quien gobernará nuestro país es el Govern con su presidente al frente", y ha defendido que nadie más puede pretender intentar gobernar Cataluña.

09.30. España prorroga los controles en la frontera interior terrestre con Portugal hasta el 17 de abril. España ha decidido prorrogar los controles en la frontera interior terrestre con Portugal hasta el próximo 17 de abril con las mismas limitaciones aplicadas hasta el momento debido a la situación epidemiológica en ambos países. Así lo establece una orden publicada este sábado en el Boletín Oficial del Estado (BOE) y que amplía los controles que finalizaban este 6 de abril, por lo que solo se podrá entrar y salir del territorio español por los pasos autorizados y durante los horarios que se establezcan.

09.00. El presidente de Argentina da positivo dos meses después de ser vacunado. El presidente de Argentina, Alberto Fernández, ha anunciado que este viernes ha dado positivo por coronavirus en un test de antígenos y se encuentra ahora a la espera de la confirmación de una prueba PCR, mientras se mantiene aislado. "Quería contarles que al terminar el día de hoy, luego de presentar un registro de fiebre de 37.3 y un leve dolor de cabeza, me realice un test de antígeno cuyo resultado fue positivo", ha explicado el mandatario argentino a través de su perfil de Twitter. Fernández ha afirmado que se encuentra cumpliendo el protocolo vigente y siguiendo las indicaciones de su médico personal, así como ha contactado ya con las personas con las que ha estado reunido en las últimas 48 horas "para evaluar si constituyen un contacto estrecho". Fernández ya recibió la primera dosis de la vacuna rusa de Sputnik V el 21 de enero, si bien aún no ha sido inoculado con la segunda, cuya aplicación se recomienda entre los 21 y 60 posteriores a la primera.