La Delegación de Gobierno autoriza como concentración el acto de Vox en Vallecas tras denegarlo el Ayuntamiento

La Delegación de Gobierno en Madrid ha autorizado como concentración el acto de presentación de candidatura de Vox para las elecciones autonómicas del 4 de mayo, en un evento previsto para este miércoles a las 19.30 horas en la vallecana Plaza de la Constitución, conocida popularmente como Plaza Roja.

En concreto, la Delegación de Gobierno ha autorizado a la formación a concentrarse manteniendo la distancia de seguridad y cumpliendo con las normas sanitarias, después de que según avanzó El País y confirmaron a Europa Press fuentes municipales, Vox solicitara la celebración del acto al Ayuntamiento de la capital "fuera de plazo".

Así, al tratarse de un evento que implica la ocupación de la vía pública, Vox tenía que haberlo comunicado con un mínimo de un mes de plazo o de 15 días si fuese con carácter de urgencia.

Según explicaron desde el Consistorio, fuera de plazo no es posible tramitar este permiso y se les sugirió que lo solicitasen a la Delegación de Gobierno en Madrid como si fuera una concentración para agilizar los trámites.

Grupos antifascistas llaman a boicotear el acto

Diferentes asociaciones y grupos antifascistas del distrito de Vallecas han llamado a boicotear el acto de presentación. De esta forma, a través de redes sociales han llamado a los vecinos a que se concentren a las 18 horas en la misma plaza para no permitir que "el fascismo se presente en Vallecas y lo utilice como escenario para su discurso de miedo y odio".

"Nuestros barrios no son lugar para la escoria fascista y racista. No te quedes en casa, no muestres indiferencia", han trasladado a través de las redes sociales.

Consideran que Vallecas es "un referente en la lucha antifascista" y que Vox quiere "provocar" a un barrio obrero y multicultural al que ellos llaman "estercolero", así como conseguir "la campaña de victimismo mediático para su campaña electoralista".

"Pero por encima de su circo electoral y un puñado de votos están nuestros vidas, nuestros vecinos, nuestro barrio y nuestros valores", han manifestado.

La portavoz adjunta del grupo de Vox en el Congreso de los Diputados, Macarena Olona, ha reaccionado a esta convocatoria a través de sus redes sociales, en contestación también al cofundador de Podemos Juan Carlos Monedero que aseguró que Vallecas "no tiene que regalarle la foto que están buscando hoy los fascistas". "Que repiquen las campanas, que en las ventanas suenen canciones antifascistas, que no haya nadie escuchando el discurso del odio", afirmó Monedero.

Antes estas afirmaciones, Olona dijo que "estas son las campanas que Monedero llama a repicar", en relación a la convocatoria, y que son las mismas que escucharon en Cataluña en cada acto electoral, "seguidas de las piedras".

"Saben que solo pueden silenciarnos. Saben que somos su único obstáculo. Saben que si nuestra palabra es libre, os sentís representados", ha expresado la representante de Vox.