Directo | Castilla y León cierra el interior de la hostelería en 21 municipios de siete provincias

Publicada el 06/04/2021 a las 08:13 Actualizada el 06/04/2021 a las 10:23

Continúa empeorando la situación epidemiológica en España. El Ministerio de Sanidad registró este lunes una incidencia de 163 casos por cien mil habitantes, un incremento de doce puntos respecto al sábado que, no obstante, supone un "ascenso suave" en la transmisión del virus, a la espera de los posibles efectos de la Semana Santa. Al menos once comunidades autónomas presentan un incremento claro de la incidencia. Respecto a la ocupación hospitalaria, esta aumenta ligeramente, con un 7,5% de cama convencional, que asciende hasta los 19,6% en UCI. Sin embargo, el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (CCAES), Fernando Simón, afirmó que se observa un descenso claro en el número de fallecidos (189 en los últimos siete días), que responde a "la inmunización de los mayores, que representaban el mayor porcentaje de fallecidos".

En paralelo al avance de la pandemia, las elecciones a la Presidencia de la Comunidad de Madrid continúan dando titulares. Este lunes, el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) publicó un barómetro que proyecta un empate entre los bloques de derecha e izquierda, que conseguirían 68 escaños. Según la encuesta, el PP de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, lograría ser la fuerza más representada con 59 escaños y un 39,2% de las papeletas; seguida de PSOE con 38 diputados y un 25,3% de estimación de voto. Tras él se encontraría Más Madrid, que obtendría un total de 20 diputados y un 14,8% de estimación de voto; Unidas Podemos, que superaría a Vox, con 10 escaños y un 8,7% de estimación; y finalmente con Vox, con nueve y 5,4% de estimación de Voto. Ciudadanos se quedaría sin representación parlamentaria con un 4,4% de estimación de voto.

Sin embargo, varios expertos en demoscopia, como el director general de Metroscopia, Andrés Medina Medina, avisaron de que CIS ha repartido mal los escaños en su estudio preelectoral porque si se toman como referencia los porcentajes de estimación de voto que calcula el CIS, el bloque de la izquierda no empataría a 68 escaños con el de la derecha, sino que le superaría por 4. No obstante, el presidente del CIS, José Félix Tezanos, ha defendido la corrección de su encuesta, asegurando que se trata de estimaciones "rigurosas" realizadas con "honestidad", que lo que pretenden es reflejar la situación de "equilibrio" y "empate técnico" que existe en la actualidad entre los dos bloques. En declaraciones a la Cadena Ser, recogidas por Europa Press, aseguró que los datos ofrecidos son el resultado de "un trabajo con modelos de estimación". "Es una mediana de varios modelos de estimación", recalcó.

Sigue en infoLibre el minuto a minuto de la actualidad de este martes:

10.26. Ocho integrantes de Vox en Extremadura, entre ellos el edil de Badajoz o el candidato a la Junta, abandonan el partido. Ocho miembros han decidido abandonar este partido por considerarlo "antidemocrático, sin principios, anticonstitucional y que no se somete al Estado de Derecho", además de someter a los afiliados "a técnicas totalitarias, exentas de las mínimas garantías legales exigidas por la ley". Entre los integrantes de VOX que han tomado esta decisión se encuentran los actuales concejales de la formación en Badajoz, Alejandro Vélez; en Lobón, María Isabel Gragera; en Guadiana del Caudillo, como Antonio Pozo y José Andrés Gámez y tres concejales más, y el que fue candidato a la Junta de Extremadura, Juan Antonio Morales, según señalan en una nota de prensa en la que han matizado que los concejales pasaran todos a "no adscritos" en sus respectivos ayuntamientos. Seguidamente, han mostrado como un "ejemplo" de someter a los afiliados "a técnicas totalitarias, exentas de las mínimas garantías legales exigidas por la ley" la reciente Sentencia 035/2021 del Juzgado de Primera Instancia número 7 de Badajoz, por la que se condena a Vox declarando nula la resolución arbitraria del Comité Ejecutivo Nacional por la que se expulsaba a Alejandro Vélez del partido.

10.21. La Junta Electoral confirma que Más Madrid se presentó a las elecciones de 2019 "sin formar coalición". El secretario de la Junta Electoral de Zona ha confirmado, ante un escrito enviado por el diputado Pablo Gómez Perpinyà, que Más Madrid se presentó a las elecciones de 2019 "sin formar coalición". La confirmación llega antes de que tenga lugar la Junta de Portavoces extraordinaria en el Ayuntamiento, solicitada por Más Madrid, ante la decisión del secretario del Pleno de agrupar a los cuatro ediles de Recupera Madrid –Marta Higueras, José Manuel Calvo, Luis Cueto y Felipe Llamas– en el Grupo Mixto, no en No adscritos, lo que supone que contarán con recursos económicos propios. El grupo municipal de Más Madrid recurrirá a los tribunales la decisión firmada por el Secretario del Pleno por la que "los cuatro concejales tránsfugas" de Recupera Madrid pasarán al Grupo Mixto. Más Madrid insiste en que es una decisión "irregular" porque "no se da ni una sola de las condiciones para formar ese Grupo Mixto" ya que sólo puede constituirse "por todos aquellos concejales que hubieran concurrido a las elecciones municipales en formaciones que no hubieran alcanzado el mínimo de dos escaños para formar grupo propio".

10.13. Serra acusa a Tezanos de echar "mucho humo" a la encuesta del CIS y cree que está "realmente mal. La portavoz de Podemos ha afirmado este martes que la encuesta publicada ayer por el CIS está "realmente mal", al tiempo que ha criticado el modelo educativo que ha aplicado el PP en los últimos 26 años en la región. En una entrevista recogida por Europa Press, Serra ha indicado que las encuestas "son encuestas hasta el momento que se vota". "Hay encuestas diferentes y queda mucho tiempo. Tezanos le ha echado mucho humo. En esta última los votos asignado a Unidas Podemos no se corresponde con el número de escaños. A pesar de ese error, lo importante es que queda mucha campaña, tenemos que contar nuestras propuestas y lo importante es ir a votar", ha dicho.o único positivo que ve Serra del barómetro del CIS es que la izquierda tiene oportunidad de Gobierno, algo que se ha abierto a su juicio gracias a la candidatura de Pablo Iglesias. "Si tomamos algo en serio de esta encuesta es que podría ganar la izquierda y esto no está fuera de la realidad. En las elecciones de 2015 ganó en número de votos. A pesar de que lleva gobernando 26 años el PP es importante movilizar desde los barrios del sur de Madrid", ha reiterado.

La derecha gana con tan solo ganando el 30% de los barrios más ricos, por eso, es tan importante que salga ese sur popular, que ha sido tan castigado y despreciado por las políticas del PP. pic.twitter.com/JO8FZX4ndQ — Isabel Serra (@isaserras) April 6, 2021

10.06. Más Madrid se reivindica como freno a las políticas "irresponsables" de Ayuso y "vacuna contra la ultraderecha". La candidata de Más Madrid , Mónica García, se ha reivindicado este martes como freno a las políticas "nefastas e irresponsables" de la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, pero siempre "propositivos" y "haciendo de vacuna contra la ultraderecha". García ha apuntado que Ayuso quería "pillar con el pie cambiado" al resto de formaciones políticas cuando convocó los comicios del 4 de mayo, y ha valorado "positivamente" el trabajo que está llevando a cabo Más Madrid que hace que "vaya creciendo" y se vaya "ensanchando el bloque", según reflejaba el barómetro del CIS de este lunes. Más Madrid envió este lunes una carta al resto de candidatos a la Presidencia de la Comunidad, excepto a la de Vox, Rocío Monasterio, para llegar a un acuerdo para "blindar" la autonomía "frente al pin parental". A este respecto, García ha trasladado que tan solo ha recibido la respuesta del candidato de Ciudadanos, Edmundo Bal, pero lo ha considerado un asunto "lo suficientemente importante" como para que el resto de formaciones se unan y lleguen así a un "primer compromiso". "Podemos hablar de cualquier cosa de Educación, pero el derecho de los niños es intocable. Estamos a la espera de que contesten, pero es un punto de partida imprescindible", ha explicado.

10.01. Grupos antifascistas llaman a boicotear el acto de presentación de campaña de Vox en Vallecas. Diferentes asociaciones y grupos antifascistas del distrito de Vallecas, en Madrid, han llamado a boicotear el acto de presentación de campaña de Vox en la Plaza de la Constitución, conocida como 'Plaza Roja' que tendrá lugar este miércoles. De esta forma, a través de redes sociales han llamado a los vecinos a que se concentren a las 18.00 horas en la misma plaza para no permitir que "el fascismo se presente en Vallecas y lo utilice como escenario para su discurso de miedo y odio". "Nuestros barrios no son lugar para la escoria fascista y racista. No te quedes en casa, no muestres indiferencia", han trasladado a través de las redes sociales. Consideran que Vallecas es "un referente en la lucha antifascista" y que Vox quiere "provocar" a un barrio obrero y multicultural al que ellos llaman "estercolero", así como conseguir "la campaña de victimismo mediático para su campaña electoralista. La portavoz adjunta del grupo de Vox en el Congreso de los Diputados, Macarena Olona, ha reaccionado a esta convocatoria a través de sus redes sociales, en contestación también al cofundador de Podemos Juan Carlos Monedero que aseguró que Vallecas "no tiene que regalarle la foto que están buscando hoy los fascistas". "Que repiquen las campanas, que en las ventanas suenen canciones antifascistas, que no haya nadie escuchando el discurso del odio", afirmó Monedero.

Estas son las campanas que Monedero llama a repicar. Las mismas que escuchamos en Cataluña en cada acto electoral. Seguidas de las piedras. Saben que sólo pueden silenciarnos. Saben que somos su único obstáculo. Saben que si nuestra palabra es libre, os sentís representados. https://t.co/OrD7aXFrAp pic.twitter.com/kywds9OyFd — Macarena Olona (@Macarena_Olona) April 5, 2021

08.36. Madrid tanteó la compra de vacunas Sputnik. El periódico ABC ha publicado este martes que la Comunidad de Madrid se reunió hasta en tres ocasiones con intermediarios que negocian la producción y distribución de la vacuna rusa Sputnik V para "explorar negociaciones ante la inoperancia del Gobierno central". Según el citado diario, uno de estos encuentros tuvo lugar el pasado 11 de febrero en la propia Consejería de Sanidad y estuvieron presentes el consejero Enrique Ruiz Escudero, el viceconsejero Antonio Zapatero, el jefe de gabinete del primero y un director general del departamento autonómico.

07.26. Castilla y León cierra el interior de la hostelería en 21 municipios de siete provincias. Los establecimientos de hostelería de Castilla y León estarán cerrados desde este martes en 21 municipios de siete provincias de esta comunidad, según el acuerdo alcanzado el lunes por el Consejo de Gobierno de la Junta y detallado por el portavoz del Ejecutivo autonómico, Francisco Igea. Esta medida obedece al acuerdo cerrado en el Consejo Interterritorial que establecía el cierre del interior de los establecimientos de hostelería y de las casas de apuestas en aquellas localidades donde el índice supere los 150 casos por cada 100.000 habitantes en los últimos 14 días. Las capitales en las que no se podrá abrir el interior de los establecimientos hosteleros son Burgos, Palencia, Segovia, Soria y Valladolid. El acuerdo tiene vigencia por un período que inicialmente se extiende durante catorce días, hasta el 19 del mismo mes inclusive; no obstante, la Junta actualizará cada siete días el anexo de términos municipales afectados, como ha precisado Igea. La medida aprobada sólo afecta a hostelería y casas de apuestas, mientras que para gimnasios y centros comerciales se mantienen los niveles marcados en el semáforo inicial.

07.17. Arrimadas va este martes a Castilla y León para verse con Mañueco e Igea tras la moción de censura frustrada del PSOE. La presidenta de Ciudadanos, Inés Arrimadas, visita este martes Castilla y León para reunirse con el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco (PP), y verse también con el vicepresidente, Francisco Igea, y con los demás diputados de Cs en las Cortes regionales, dos semanas después de que fracasara la moción de censura del PSOE contra el Gobierno autonómico. Según ha informado la formación naranja, el encuentro con Fernández Mañueco comenzará a las 11.45 horas en el Colegio de la Asunción, sede de la Presidencia de la Junta, y después ambos dirigentes ofrecerán una rueda de prensa conjunta. Posteriormente, Arrimadas será recibida por el presidente de las Cortes de Castilla y León, Luis Fuentes (Cs), y a las 13.45 horas tiene programada una reunión con Igea y con el resto de diputados de Ciudadanos. Además, la líder de la formación naranja mantendrá un encuentro a las 15.30 horas con Mario Simón, alcalde de Palencia, en el Ayuntamiento —donde Cs gobierna en coalición con el PP— y finalizará la jornada participando en una reunión del Comité Autonómico de Ciudadanos en el Hotel Castilla Vieja.