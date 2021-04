La EMA reconoce un "posible vínculo" entre los trombos y AstraZeneca pero mantiene que los beneficios superan a los riesgos

Publicamos esta información sobre el coronavirus en abierto gracias a los socios y socias de. Sin su apoyo, nuestro proyecto no existiría. Hazte con tu suscripción o regala una haciendo click aquí . La información de calidad es la mejor vacuna contra cualquier virus

Publicada el 07/04/2021 a las 15:57 Actualizada el 07/04/2021 a las 16:46

El sistema de vigilancia farmacológica de la Asociación Europea del Medicamento (EMA) ha concluido este miércoles que existe un "posible vínculo" entre casos de trombosis y la vacuna de AstraZeneca, por lo que recomienda que estos casos sean registrados como posibles síntomas muy raros de la vacuna.

Sin embargo, la agencia asegura que “la combinación informada de coágulos sanguíneos y plaquetas bajas en sangre es muy rara, y los beneficios generales de la vacuna para prevenir el covid-19 superan los riesgos de efectos secundarios”.

“La evaluación científica de la EMA respalda el uso seguro y eficaz de las vacunas del covid-19. El uso de la vacuna durante las campañas de vacunación a nivel nacional también tendrá en cuenta la situación de la pandemia y la disponibilidad de la vacuna en cada Estado miembro”, incide la EMA en un comunicado.

La agencia relaciona la aparición de estos coágulos como una respuesta inmune, que “conduce a una condición similar a la que se observa a veces en pacientes tratados con heparina”.

Emer Cooke, directora ejecutiva de la EMA, ha confirmado durante una rueda de prensa minutos después de difundirse el comunicado que las ventajas son mucho mayores que los efectos secundarios. “El covid-19 cada día sigue causando miles de fallecimientos. Esta vacuna ha demostrado ser muy efectiva y estar salvando vidas. La vacunación es extremadanamente importante, y tenemos que usar las vacunas que tenemos para protegernos de los efectos de esta enfermedad".

"Vamos a seguir comprobando la eficacia y la seguridad de todas las vacunas del covid-19, y vamos a seguir basándonos en las evidencias", ha incidido Cooke. "Cuando hay millones de personas que reciben una vacuna, pueden ocurrir efectos extraños que no aparecen durante el período de pruebas. Esto demuestra también que el sistema de farmacovigilancia funciona: se han detectado estos eventos extraños y se han podido realizar unas recomendaciones para favorecer el uso seguro de la vacuna", ha explicado la Cooke, que ha advertido de que "cualquier decisión nacional sobre el uso último de las campañas de vacunación también tiene que tener en cuenta la situación de pandemia en la que estamos".

“Necesitamos usar las vacunas que tenemos. Esto son efectos muy extraños. El riesgo de mortalidad del covid-19 es mucho mayor que el riesgo de mortalidad por estos efectos secundarios. Es importante que comuniquemos el mensaje de que las vacunas son eficaces para combatir al covid-19, y que vamos a seguir utilizando estas vacunas”, ha concluido.

Sabine Straus, jefa del Comité de Evaluación de Riesgos (PRAC), el servicio de vigilancia farmacológica, ha defendido que “la mayoría de casos se dan en menores de 60 años y mujeres, pero no podemos concluir que la edad y el género son factores decisivos para estos efectos secundarios”, y ha asegurado que se han estudiado 169 casos de trombosis cerebrales y 53 abdominales desde el 4 de abril.

“Lo que hemos hecho es valorar de forma muy cuidadosa los datos que tenemos, y hemos concluido que es posible que exista un evento muy extraño de estos trombos. Estamos dando toda la información que tenemos para que se añada en el prospecto del producto. La frecuencia es difícil de evaluar todavía, pero lo que hacemos es pedir a las autoridades de vacunación nacionales que decidan a quien quieren vacunar con cada tipo de vacuna”, ha desarrollado Straus.

Sobre la posibilidad de administrar la segunda dosis con una vacuna diferente, el doctor Peter Arlett ha declarado que “no se han emitido directrices sobre combinar vacunas”. “Hay una razón teórica para pensar que podría ser seguro, no obstante la EMA no ha recibido ningún dato al respecto y no hemos hecho ninguna evaluación”, ha incidido el Arlett, que ha comparado estos eventos con los casos de trombos asociados a otros medicamentos ordinarios como las píldoras anticonceptivas.