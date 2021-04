La familia Couso acusa a Unidas Podemos de traicionarles y olvidarse de la justicia universal: "Se comportan como sus predecesores"

Publicada el 08/04/2021 a las 20:02

Han pasado dieciocho años del asesinato del cámara de televisión José Couso durante el bombardeo de tropas estadounidenses contra el Hotel Palestina, donde se alojaban los periodistas por indicación del Pentágono en los primeros meses de la guerra de Irak. Y la familia sigue esperando justicia, que podría llegar a través de dos vías: una judicial y otra política. Por un lado, están esperando la respuesta del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH), con sede en Estrasburgo, donde recurrieron a finales de 2019 acusando al Estado español de privarles de protección ante las modificaciones de la legislación española que incapacitan seguir adelante con el caso. Por otro, siguen sin tener noticias sobre la anunciada recuperación de la justicia universal que prometió el Gobierno de coalición.

La vuelta de la justicia universal a la legislación española sería la única manera de poder reabrir el caso en los tribunales españoles, cuenta a infoLibre David Couso, hermano del cámara asesinado. Era una cuestión que estaba "en el acuerdo programático del Gobierno de coalición". "Buscamos que la legislación de los países defienda a sus ciudadanos y, aunque suene un poco de película, sentar a los culpables en el banquillo independientemente de su nacionalidad", explica.

Sin embargo, cuenta que en febrero de 2020 la familia mantuvo una reunión con representantes del PSOE en el Congreso en la que les comunicaron que la reforma "no era un asunto prioritario porque todavía quedaba mucha legislatura". Aunque de los socialistas ya no esperaban mucho, Couso reconoce que se siente "bastante enfadado y decepcionado" con la otra parte del Ejecutivo, con Unidas Podemos, un partido que hasta el año pasado había "defendido la causa todos estos años", había presentado "proposiciones no de ley" y había "trabajado para que se cambie la ley". Ahora, dice, de momento sólo encuentran silencio.

"Priman más las elecciones"

Según el hermano del cámara de televisión, en las últimas semanas ha solicitado una reunión con miembros de la parte morada del Gobierno y con el portavoz parlamentario, Pablo Echenique, "para que expliquen su comportamiento" y manifestarles su "enfado y decepción con su actitud", pero "parece ser que priman más las elecciones en la Comunidad de Madrid que recibir a la familia Couso". "Se están comportando como sus predecesores y representan la miseria y la traición", ha denunciado.

Couso se muestra especialmente dolido con el silencio que, según asegura, guardó Unidas Podemos después de conocerse el escrito que la Abogacía del Estado había remitido al tribunal de Estrasburgo pidiendo que se desestime el recurso de la familia al considerar que "no ha existido violación alguna del Convenio Europeo de Derechos Humanos por parte del Reino de España" en el caso del cámara. Se refiere a un documento en el que los servicios jurídicos del Estado respondían a la serie de preguntas que le dirigieron desde el TEDH para poder estudiar el recurso.

En ese escrito, la Abogacía aludía efectivamente a la regulación de la jurisdicción universal llevada a cabo por el anterior gobierno del PP en 2014 para justificar que las autoridades españolas carecen de competencia legal para perseguir a los responsables de un crimen "cometido fuera de su territorio por agentes de un tercer Estado, mientras no se cumplan los requisitos de procedibilidad, esencialmente, que los responsables se encuentren en territorio español". En este sentido, afirmaba que "los derechos del demandante a un proceso con las debidas garantías y el acceso a un remedio efectivo fueron debidamente respetados", puesto que hasta la reforma de 2014 se desplegó por parte de las autoridades nacionales "una intensísima actuación de investigación judicial para determinar los responsables del crimen".

Ningún recurso para investigar y juzgar

Precisamente esto es lo que alega la familia en su recurso a Estraburgo, que "no existe actualmente ninguna posibilidad" de que el caso sea enjuiciado, "por lo que quedará impune" si no se cambia la ley. "Es decir, el Estado español no pone actualmente a disposición de la familia Couso ningún recurso ni mecanismo que permita la denuncia, investigación y enjuiciamiento", explica.

El hermano de José Couso cree que "la esperanza siempre hay que tenerla" y ha recordado que en estos casi veinte años desde el asesinato ha habido derrotas, pero también "importantes victorias" como fue conseguir que la Audiencia Nacional abriera una investigación y llamara a declarar a testigos que dejaron "totalmente demostrado que fue un crimen de guerra". La causa se cerró por la reforma de 2014 debido a que, en su opinión, en España hay "unos políticos sumisos y lacayos" de Estados Unidos, pero advierte: "Cuando no hay justicia, no hay democracia".

A la pregunta de si esperan que el Gobierno les pida perdón en caso de que el tribunal de Estrasburgo les dé la razón, Couso responde que la familia no busca eso, sino que "la legislación de los países defienda a sus ciudadanos". "Pese a que el tribunal europeo no puede modificar legislación interna de un Estado miembro, sería una victoria moral, un respaldo muy potente a la causa y una bofetada sonora al Gobierno de coalición", afirma.