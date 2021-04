Publicada el 09/04/2021 a las 08:40 Actualizada el 09/04/2021 a las 10:20

La Comisión de Salud Pública arrojó luz este jueves sobre las dudas abiertas el miércoles tras la decisión del Consejo Interterritorial de no vacunar con AstraZeneca a los menores de 60. Por un lado, decidió continuar vacunando con este fármaco a las personas de 60 a 65 años y que el siguiente colectivo sea el de 66 a 69 años. Y, por otro lado, optó por posponer la vacunación con AstraZeneca de las personas menores de 60 años ya priorizadas en la Estrategia de Vacunación y que aún no se hayan vacunado.

La polémica entorno a AstraZeneca también ha llegado a una campaña electoral de la Comunidad de Madrid, marcada por la propia pandemia pero también por el acto de Vox en Vallecas.

Sigue en infoLibre el minuto a minuto de la actualidad de este viernes:

10.25. Madrid prorroga 14 días más el toque de queda y la prohibición de reuniones en domicilios. La Comunidad de Madrid restringirá la entrada y salida en 17 zonas básicas de salud y 5 localidades a partir del lunes, cuando se prorrogará además el toque de queda entre las 23.00 y las 6.00 horas y la prohibición de reuniones de no convivientes en domicilios durante 14 días más. Así lo ha avanzado el viceconsejero de Salud Pública y Plan Covid-19 de la Comunidad de Madrid, Antonio Zapatero, en la rueda de prensa semanal para informar sobre la situación epidemiológica y asistencial por el coronavirus. Según ha explicado, se observa una "leve tendencia ascendente" tanto en la incidencia acumulada, que se sitúa en 321 casos por cada 100.000 habitantes a 14 días y en 149 a 7 días, como en el número de contagios. "Estamos recogiendo sin duda los efectos de la Semana Santa y del cierre perimetral", ha constatado Zapatero, quien ha asegurado que el objetivo es "controlar estas cifras".

EN DIRECTO. El viceconsejero de Salud Pública y Plan COVID-19, @ZapateroAntonio, junto con la directora general de Salud Pública, Elena Andradas, actualizan a partir de las 10h la situación epidemiológica y asistencial en la región por coronavirus. https://t.co/f9zuolNTFI — Comunidad de Madrid (@ComunidadMadrid) April 9, 2021

10.20. Ayuso critica que Sánchez no presente una normativa de pandemias cuando legisla por "la espalda" en otras cuestiones. La presidenta de la Comunidad de Madrid y candidata del PP a la reelección, Isabel Díaz Ayuso, ha criticado que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, no presente una normativa de pandemias cuando ha legislado "por la espalda" en otras cuestiones "que no eran urgentes". "A Pedro Sánchez le ha desmentido esta semana el Consejo de Estado, la AIReF, el Banco de España, la Unión Europea... No deja de mentir. Dijo hace un año exactamente que íbamos a tener una ley de pandemias", ha señalado en una entrevista en Antena 3, recogida por Europa Press. Ayuso reclama una ley que ayude a las comunidades autónomas "a tomar decisiones con garantías judiciales". Lejos de hacer esto, para la presidenta madrileña, se convocan elecciones y de forma "mágica" ya parece "que no va a haber estado de alarma" o que no la obligarán a cerrar durante el puente de mayo, que coincide con las elecciones.

☕@IdiazAyuso: “@sanchezcastejon no deja de mentir, dijo, hace un año, que íbamos a tener ley de pandemia y no tenemos un plan”#CaféDíazAyuso



▶https://t.co/Ahwoln6S4m pic.twitter.com/HmcsYFJhQD — Espejo Público (@EspejoPublico) April 9, 2021

10.10. Gabilondo no se pondría la vacuna Sputnik si no está homologada y pide a Ayuso que no se salga de la estrategia. El candidato del PSOE a la Presidencia de la Comunidad de Madrid, Ángel Gabilondo, ha aseverado este viernes que él no se pondría la vacuna rusa Sputnik si no estuviera homologada y ha pedido a la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, que no se salga de la estrategia nacional y europea de vacunación. En una entrevista con Onda Madrid, recogida por Europa Press, Gabilondo entiende que el hecho de que las comunidades tengan conversaciones con empresas farmacéuticas está dentro de los parámetros normales, pero que otra cosa es que se estén haciendo "movimientos" al margen de "la estrategia europea de la compra de vacunas y del plan nacional sobre vacunas". "Estamos hablando de vacunas que no están homologadas por la EMA. No me pondría esa vacuna; lo digo desde ahora. Mientras no esté homologada dentro de un plan nacional y europeo", ha aseverado, aunque ha dicho que si fuera presidente y estuviera homologada la compraría "si está coordinado por el sistema nacional de salud y europeo".

.@equipoGabilondo. "La estructura natural de vacunación en Madrid deben ser los centros de salud" #EleccionesMadrid @BuenosDiasOM

Síguelo en directo

101.3 y 106 FMhttps://t.co/9Pck9aSTBa pic.twitter.com/OVkR2HN1dW — Onda Madrid (@ondamadrid) April 9, 2021

10.05. Ayuso defiende a Casado ante las críticas de Abascal: "A la derecha se viene llorado de casa". La presidenta de la Comunidad de Madrid y candidata del PP a la reelección, Isabel Díaz Ayuso, ha contestado al líder de Vox, Santiago Abascal, que "a la derecha se viene llorado de casa", después de que este criticase al líder del PP, Pablo Casado, por su "solidaridad equidistante" ante los altercados que tuvieron lugar en Vallecas. "Creo que a la derecha se viene llorado de casa. Yo llevo dos años recibiendo todo tipo de ataques, de insultos, y tampoco he contado siempre con el apoyo de otros partidos. No pasa nada", ha manifestado en un una entrevista en Antena 3, recogida por Europa Press.

☕@IdiazAyuso: “Aspiro a gobernar en solitario ayudando a todas las personas que quieren seguir defendiendo la vida que hemos dado en Madrid”#CaféDíazAyuso



▶https://t.co/Ahwoln6S4m pic.twitter.com/5ZP0bRaxDd — Espejo Público (@EspejoPublico) April 9, 2021

10.00. La pandemia de coronavirus supera los 2,9 millones de muertos y roza los 134 millones de casos en el mundo. La pandemia de coronavirus ha dejado cerca de 14.000 muertos en el mundo durante el último día, con lo que se supera el umbral de los 2,9 millones de decesos desde el inicio de la pandemia, que se acerca además a la barrera de los 134 millones de contagios, según los datos de la Universidad Johns Hopkins. El organismo ha señalado a través de su página web que durante las últimas 24 horas se han detectado 707.258 casos y 13.825 muertos, lo que sitúa los totales en 133.963.482 y 2.902.328, respectivamente, mientras que 76.134.548 personas se han recuperado hasta ahora del covid-19.

09.45. Iglesias, sobre Yolanda Díaz: "No va a permitir que cualquier cosa que firmamos con el presidente del Gobierno no se cumpla". Al candidato de Unidas Podemos, Pablo Iglesias, le han preguntado en una entrevista en La Hora de La 1 que sobre las palabras de Yolanda Díaz en la entrevista que publica este viernes infoLibre y elDiario.es sobre que no comparte "estilo" con el exvicepresidente: "Se lo he dicho y lo conoce bien". "Somos diferentes. Yolanda tiene otro estilo. Creo que va a hacerlo mejor que yo y que va a ser la próxima presidenta de España. Puede llevar a Unidas Podemos a ganar las próximas elecciones nacionales", ha explicado Iglesias. "Es enormemente dura negociando y no va a permitir que se incumpla lo que firmamos con el PSOE", ha admitido.

Pablo Iglesias (@PabloIglesias) sobre Yolanda Díaz :”Yolanda es enormemente dura negociando. Yolanda no va a permitir que cualquier cosa que firmamos con el presidente del Gobierno no se cumpla. #LaHoraIglesiashttps://t.co/GesHjMSqQA pic.twitter.com/5j2g4bAHxC — La Hora de La 1 (@LaHoraTVE) April 9, 2021

09.40. Iglesias, sobre si volverá a presentarse a la Secretaría General de Podemos: "Creo que no debería presentarme". El candidato de Unidas Podemos, Pablo Iglesias, ha reconocido en una entrevista en La Hora de La 1 que no debería presentarse: "Ya me he presentado 3 veces. Es lógico que cuando se celebre un congreso haya una renovación". Preguntado sobre las próximas elecciones en Madrid, Iglesias ha asegurado que a él no le van a escuchar "ni una sola crítica hacía otros partidos progresistas". "Los nervios de la derecha se notan en su agresividad y en sus denuncias", ha reconocido el candidato morado.

Pablo Iglesias (@PabloIglesias) sobre presentarse a la Secretaría General de Podemos: “Creo que no debería presentarme, ya me he presentado 3 veces. Es lógico que cuando se celebre un congreso haya una renovación”#LaHoraIglesiashttps://t.co/GesHjMSqQA pic.twitter.com/bVzY8KyIKF — La Hora de La 1 (@LaHoraTVE) April 9, 2021

09.35. Iglesias: "La ultraderecha solo buscaba provocar incidentes en Vallecas". El candidato de Unidas Podemos, Pablo Iglesias, ha explicado sobre el mitin de Vox en Vallecas en una entrevista en La Hora de La 1 que "cualquier persona honesta sabe que la ultraderecha iba a provocar incidentes. La propia policía acusa a Abascal de iniciar la primera carga. El fascismo y el machismo no es una opción respetable". Preguntado sobre la indemnización como exvicepresidente que cobrará durante un mes hasta las elecciones del 4M, Iglesias ha asegurado que "es un derecho que me corresponde y son los ingresos que voy a tener. Hay algunos que piensan que no tenemos derecho a lo mismo de otros que estuvieron antes por ser de Unidas Podemos. Y eso no puede ser".

Pablo Iglesias (@PabloIglesias) sobre lo ocurrido con Vox en Vallecas: “Lo que iba buscando la ultraderecha en Vallecas era provocar incidentes”#LaHoraIglesiashttps://t.co/GesHjMSqQA pic.twitter.com/fCJQKYxP8g — La Hora de La 1 (@LaHoraTVE) April 9, 2021

09.00. Iglesias cobrará una indemnización como exvicepresidente un mes hasta que recale en Madrid tras el 4M. El exvicepresidente segundo del Gobierno y candidato por Unidas Podemos a las elecciones madrileñas del 4 de mayo, Pablo Iglesias, ha solicitado la indemnización a la que tiene derecho por haber sido miembro del Ejecutivo durante 14 meses, lo que se traduciría en una cantidad mensual de unos 5.300 euros. La percibirá durante un mes dado que tras las elecciones del 4 de mayo tiene el compromiso de tomar posesión como diputado de la Asamblea de Madrid al ser el candidato de Unidas Podemos, según ha confirmado a Europa Press fuentes conocedoras de su petición. El medio Maldita.es ha avanzado, a través de una solicitud a la Oficina de Conflictos de Intereses que depende del Ministerio de Política Territorial, que el pasado 6 de abril entró en registro la solicitud de Iglesias de acogerse a esta retribución compensatoria.

Pablo Iglesias pide la indemnización como exvicepresidente: cobrará 5.316 euros al mes durante un máximo de 15 meses y siempre que no sea diputado de la Asamblea de Madrid o tenga otro sueldohttps://t.co/AAI8j7Tibz — MALDITO DATO (@MalditoDato) April 8, 2021

08.00. Madrid defiende que su "misión" es traer el "mayor número de vacunas": "No sólo hemos hablado con Sputnik, hemos hablado con todos". El consejor de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Enrique Ruiz Escudero, ha asegurado en una entrevista en El Mundo que la misión del Gobierno regional es traer "el mayor número de vacunas en el menor tiempo posible". "Si tenemos la opción de traer la vacuna Sputnik, en este caso si lo autoriza la Agencia Europea del Medicamento (EMA), es nuestro deber como Administración traerla para los madrileños y puede ser una vía de acceso para todo el Sistema Nacional de Salud", ha reconocido. Asimismo, también ha asegurado que desde el Ejecutivo de la Comunidad no sólo ha hablado con Sputnik, hemos hablado con todos".

07.30. Arrimadas acusa a Podemos de imitar "las peores prácticas" del independentismo al "desinfectar" el lugar del acto de Vox. La presidenta de Ciudadanos, Inés Arrimadas, ha acusado este jueves a Unidas Podemos de imitar "las peores prácticas de los separatistas" al hacerse eco de la "desinfección" del lugar donde Vox celebró su acto preelectoral en el barrio madrileño de Vallecas. En concreto, la líder de la formación naranja se ha referido a la iniciativa surgida en redes sociales bajo el lema "Desinfecta Vallekas de fascismo", en el que un grupo de personas limpiaban la conocida como plaza Roja donde se produjeron los altercados del día anterior. "Toma Santiago Abascal, un poco de jabón democrático de parte de las vecinas de Vallecas", escribió en Twitter Sol Sánchez, candidata en la lista electoral de Unidas Podemos para las elecciones del 4 de mayo. A este respecto, Arrimadas ha denunciado, en un mensaje publicado en las redes sociales, que "Podemos y su entorno están imitando las peores prácticas de los separatistas", las mismas que, según ha denunciado, en Ciudadanos han "sufrido en multitud de ocasiones". "Pocas cosas hay más nauseabundas que "desinfectar" un lugar público porque allí ha hecho un acto alguien que piensa distinto. Puro odio", ha concluido la líder de Ciudadanos.

Podemos y su entorno están imitando las peores prácticas de los separatistas, que en Ciudadanos hemos sufrido en multitud de ocasiones. Pocas cosas hay más nauseabundas que “desinfectar” un lugar público porque allí ha hecho un acto alguien que piensa distinto. Puro odio https://t.co/SIZgQw510B — Inés Arrimadas (@InesArrimadas) April 8, 2021

07.00. Dolors Sabater (CUP) ingresada tras dar positivo en covid-19. La presidenta de la CUP en el Parlament, Dolors Sabater, se encuentra ingresada en el hospital tras dar positivo en coronavirus, aunque "está estable de salud", han informado desde el partido. "Estos días no puedo seguir la faena política y pública como es debido, porque tengo que hacer frente, como tantos otros miles de personas, al covid-19. Estoy en el hospital y quiero agradecer el trabajo al personal de todo el ámbito sanitario y a todo el sistema de salud pública. Estamos en buenas manos", ha escrito Sabater este jueves en un tuit recogido por Europa Press. Desde el partido han informado de que Sabater está ingresada en el Hospital Municipal de Badalona, que el motivo del ingreso ha sido "la necesidad de oxígeno" y que se prevé que pase unos días en el hospital.