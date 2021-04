Sánchez pone en duda los contagios de Madrid y la Comunidad le replica que si tiene datos diferentes que los presente

Publicada el 09/04/2021 a las 13:24 Actualizada el 09/04/2021 a las 14:27

Nuevo rifirrafe entre el Gobierno central y el de la Comunidad de Madrid. En esta ocasión, a raíz de los datos de contagio. El presidente del Ejecutivo, Pedro Sánchez, ha cuestionado este viernes la contabilización de los datos de contagios por coronavirus que comunica la Comunidad de Madrid. Le ha respondido primero el viceconsejero de Salud Pública y Plan Covid-19 de la Comunidad de Madrid, Antonio Zapatero, que le ha exigido que si tiene datos de contagios distintos a los que maneja la Consejería de Sanidad los presente o si no los tiene "que pida excusas". Y posteriormenet la presidenta Isabel Díaz Ayuso que ha calificado de "gravísimas" estas acusaciones: "Se cree el ladrón que todos son de su condición".

Según informa la Agencia EFE, el líder del Ejecutivo ha hecho estas afirmaciones en una conversación informal con los periodistas que le acompañan en la gira africana por Angola y Senegal. Para Sánchez, el problema es que la región no está registrando todos los contagios.

Tras conocerse estas declaraciones, Ayuso ha sostenido que no se callará ante estas "gravísimas acusaciones" y le exige que se disculpe. "Debe pedir disculpas porque es desleal aprovechar que está fuera de España con prensa para decir eso de una comunidad tuya también, porque juraría que Madrid está gobernada por el presidente del Gobierno", ha lanzando ante los medios en un acto en el Puerto de Navacerrada.

Para la presidenta, lo que no pueden intentar es que se calle "ante semejantes" acusaciones. En este sentido, ha vuelto a tirar del refranero español para espetarle que "se cree el ladrón que todos son de su condición" cuando se atreve a decir "que las autoridades sanitarias están mintiendo en las cifras de la pandemia". "Es él que el que está mintiendo constantemente. Esta misma semana decía que iba a tener al 70% de la población española vacunada, y que iba a traer más de 80 millones de vacunas, algo que es mentira. Es él el que polariza con la Comunidad poniendo en tela de juicio todo lo que estamos haciendo", ha recalcado.

Previamente, Zapatero ha recordado que estas declaraciones de Sánchez se producen "a tres semanas de unas elecciones". "Nos llama mucho la atención que en este contexto se hagan esas manifestaciones", ha agregado. "Si el presidente Sánchez o el Gobierno de España tiene datos diferentes de la Comunidad de Madrid yo le insto a que los presente, y si no los tienen lo que le pido por favor es que pida disculpas", ha manifestado. "Le pido y, como es mi trabajo, casi le exijo, con todo el respeto debido al presidente del Gobierno, que me presente qué datos tiene él y si no tiene datos diferentes le pido por favor que pida excusas a la mayor brevedad posible, porque eso lo que hace nada más es volver a aumentar el periodo de confusión", ha agregado.

Además, ha reclamado al presidente del Gobierno "que alguien se ponga al mando", y ha cuestionado el cumplimiento del objetivo de vacunación del 80% de la población en el mes de agosto. "La Comunidad de Madrid no sabe todavía las vacunas que va a recibir la semana que viene. Si no sabemos las vacunas que vamos a recibir la semana que viene, ¿podemos hablar de cómo va a estar vacunada la población de Madrid dentro de tres meses?", ha apostillado.

Madrid culpa al Gobierno del desplome de ciudadanos que se vacunan

La Comunidad de Madrid ha culpado al Gobierno central de la "disminución de ciudadanos que se vacunan" por "crear confusión" con la vacuna de AstraZeneca. Según ha indicado Antonio Zapatero en la rueda de prensa semanal sobre la situación epidemiológica y asistencial por el coronavirus, el miércoles, el mismo día que él recibió la vacuna de AstraZeneca, se vacunaron en el Hospital Enfermera Isabel Zendal 10.046 personas, "y este jueves, después del cambio de criterio, se vacunaron 5.679, casi la mitad". En el mismo sentido, ha señalado que el jueves se convocaron en el Hospital Enfermera Isabel Zendal y en el estadio Wanda Metropolitano a 29.000 personas, y que los vacunados fueron 10.800, es decir, que solo se han vacunado cerca de un 30%, y ha agregado que para este viernes, con la incorporación del WiZink Center, se habían programado 32.000 citas, de las cuales había un 45% confirmadas a las 21.00 horas del día anterior.

A su juicio, "este episodio de confusión que se ha generado en los últimos días trae como consecuencia directa la disminución de ciudadanos que se vacunan". "Yo creo que un gobierno que se precie tiene que hacer justo lo contrario, tiene que fomentar vacunación y no crear confusión que traiga como consecuencia la disminución de ciudadanos que se vacunan", ha aseverado Zapatero. Según la Consejería de Sanidad, en los últimos días la respuesta de los ciudadanos de entre 60 y 65 años a la vacunación con AstraZeneca estaba siendo masiva y el rechazo se situaba en torno al 3%, aunque eso fue después del primer día de la vacunación a la población en esta franja de edad en el Wanda Metropolitano, cuando acudieron menos de la mitad de los citados.

Por otro lado, Zapatero ha reiterado la oposición de la Comunidad de Madrid a limitar la vacunación con AstraZeneca solo a mayores de 60 años, "sin ningún criterio técnico". Asimismo, se ha pronunciado respecto a los ciudadanos menores de 60 años que ya han recibido la primera dosis defendiendo que se les administre también la segunda, porque no se han reportado casos de trombos en segundas dosis.

Cifra récord de dosis administradas

Zapatero ha destacado que en la Comunidad de Madrid se han administrado 1,3 millones de dosis, de las cuales 421.000 son segundas dosis, de manera que el 6% de la población ya ha recibido las dos dosis. Asimismo, ha subrayado que esta semana han batido récord de vacunas administradas en un solo día y en una semana, ya que este miércoles se pusieron casi 50.000 dosis y esta semana se cerrará con casi 300.000 dosis administradas. "Nuestro objetivo es vacunar sin descanso, mañana y tarde y todos los días, para así intentar inmunizar cuanto antes a los madrileños", ha aseverado.

El viceconsejero de Salud Pública ha recordado que este fin de semana una decena de hospitales se suman a la vacunación, ya que los hospitales 12 de Octubre, Gregorio Marañón, La Paz y la Fundación Jiménez Díaz comenzarán a administrar la vacuna de Pfizer a personas de 70 a 74 años, mientras que los centros hospitalarios de Móstoles, Alcorcón, Fuenlabrada, Severo Ochoa, Getafe, Puerta de Hierro y del Tajo se suman a este proceso en el tramo de población con edades comprendidas entre 60 y 65 años, en este caso con AstraZeneca. Además, la semana que viene comenzará la vacunación a personas de los grupos de riesgo en los hospitales de tercer nivel, es decir, los de mayor complejidad.

Los grupos de riesgo son aquellos que recoge la última actualización de la estrategia nacional de vacunación del Ministerio de Sanidad e incluyen a pacientes trasplantados o en listas de espera para serlo, en hemodiálisis, con enfermedad oncohematológica, cáncer de órgano sólido, inmunodeficiencias primarias, infección por VIH, y síndrome de Down mayores de 40 años.